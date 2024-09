L’importance du dépistage précoce de la drépanocytose

La drépanocytose est une maladie génétique du sang qui touche des millions de personnes dans le monde, en particulier les Afro-Américains et d’autres groupes ethniques. Si les progrès thérapeutiques ont amélioré la qualité de vie de nombreuses personnes, la détection précoce par le biais d’un dépistage systématique reste essentielle pour gérer la maladie et prévenir les complications graves.

Cette maladie héréditaire se caractérise par des globules rouges de forme anormale ressemblant à un croissant ou à une « faucille ». Contrairement aux globules rouges sains, les globules falciformes sont rigides et collants, ce qui peut provoquer des blocages dans les vaisseaux sanguins, limitant l’apport d’oxygène à divers organes et tissus. Cela peut entraîner des épisodes de douleur intense appelés « crises drépanocytaires », ainsi que des complications telles qu’un accident vasculaire cérébral, des lésions organiques et une infection. Sans une prise en charge appropriée, la drépanocytose peut entraîner une mort prématurée. Le Sickle Cell Center de Loma Linda University Health propose une gamme de traitements visant à soulager la douleur, à gérer les symptômes et à traiter les complications telles que l’anémie et la déshydratation. Les options de traitement peuvent inclure des médicaments, des perfusions intraveineuses (IV), des transfusions sanguines et une thérapie génique, toutes adaptées aux besoins individuels.

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, la drépanocytose touche environ 100 000 personnes aux États-Unis et plus de 20 millions de personnes dans le monde.

Les personnes porteuses du gène de la drépanocytose sont porteuses du gène de la drépanocytose, mais ne souffrent pas de la maladie. Elles peuvent néanmoins présenter certains symptômes. Akshat Jain, MD, MPH, directeur des troubles héréditaires de la coagulation au département de santé pour enfants de l’université de Loma Linda, Selon le Dr Jain, de nombreux porteurs du trait drépanocytaire ignorent souvent leur statut. « Si les deux parents sont porteurs du trait drépanocytaire, leur enfant a 25 % de chances de naître avec une drépanocytose grave », a déclaré Jain.

Le dépistage de la drépanocytose chez les nouveau-nés est devenu une pratique courante dans de nombreux pays, dont les États-Unis. Dans le cadre d’une analyse sanguine complète peu après la naissance, ce dépistage peut détecter les caractéristiques de la drépanocytose ou la maladie dans son ensemble. Une identification précoce permet aux prestataires de soins de santé de surveiller de près la santé de l’enfant et de mettre en œuvre des traitements qui réduisent considérablement les complications et la mortalité.

Dans les zones mal desservies, les programmes de dépistage communautaires ont déjà donné des résultats surprenants. « Lors d’un récent dépistage à l’église adventiste du septième jour du Ghana, nous avons diagnostiqué cinq familles qui ignoraient qu’elles étaient porteuses du gène de la drépanocytose », a déclaré Jain. Des événements comme celui-ci mettent en lumière l’importance de rendre le dépistage de la drépanocytose plus largement disponible, en particulier dans les communautés afro-américaines et hispaniques, où la maladie est la plus répandue.

L’armée américaine, notamment l’armée de terre et l’armée de l’air, ainsi que la National Football League (NFL), font partie des organisations qui effectuent des tests de dépistage du trait drépanocytaire. Ce dépistage est important en raison des préoccupations concernant la santé des muscles, du cœur et des reins, car les porteurs de ce trait peuvent être confrontés à de graves problèmes de santé.

Outre une détection précoce, le trait drépanocytaire peut affecter les porteurs plus tard dans la vie. Jain a cité des études montrant que les porteurs peuvent être confrontés à des risques tels que des malformations cardiaques, une mort cardiaque subite et une forme rare de cancer agressif du rein. « Les implications pour la santé sont graves, et connaître son statut est essentiel pour résoudre ces problèmes », a-t-il déclaré.

En tant que leader dans la recherche sur la drépanocytose, l’Université de Loma Linda est à l’avant-garde d’une étude nationale axée sur les effets du trait drépanocytaire sur la santé, avec l’espoir d’offrir des solutions grâce à des thérapies génétiques à l’avenir. LLU propose une étude nationale sur le trait drépanocytaire qui étudie les effets du fait d’être porteur sur la santé humaine en plus de son programme clinique unique en son genre dédié au trait drépanocytaire offrant des soins médicaux aux familles touchées par la drépanocytose.

Apprenez-en davantage sur la drépanocytose ici et apprenez À propos des soins pédiatriques contre la drépanocytose à Loma Linda University Health. Si vous ou un de vos proches avez besoin de soins pour la drépanocytose ou souhaitez passer un examen pour connaître votre statut drépanocytaire (porteur ou maladie), vous pouvez demander plus d’informations en appelant ou en prenant rendez-vous au 909-651-1910.