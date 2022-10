L’importance de suivre votre traitement contre la SP

Il y a probablement eu plus de 40 000 articles écrits sur le sujet des personnes suivant ou non leurs plans de traitement. Une chose que nous avons constatée est qu’un suivi proactif de la part des fournisseurs est utile pour inciter les gens à commencer et à poursuivre. Les résultats sont meilleurs lorsque les prestataires s’enregistrent simplement et posent des questions telles que : “Vous manque-t-il des doses de vos médicaments ?” ou « Avez-vous des effets secondaires ? Si c’est vrai, que sont-ils?”

Il est également important que vous et votre fournisseur travailliez ensemble. Notre travail en tant que prestataires est d’expliquer et de s’assurer que vous comprenez les avantages de votre médicament et tous les effets secondaires et risques. En même temps, il est important pour nous de comprendre ce qui est important pour vous et quelles peuvent être vos préoccupations. Ensuite, ces informations peuvent être utilisées pour prendre une décision partagée. Lorsque nous avons des objectifs communs et un processus de prise de décision partagé, nous avons les meilleures chances de succès.

Il y a aussi des choses pratiques que vous pouvez faire pour vous aider à maintenir le cap. Définissez des rappels sur votre téléphone qui vous indiquent quand il est temps de prendre vos médicaments. Engagez vos proches pour vous aider, mais pas pour vous harceler. Demandez-leur de vérifier si vous l’avez pris. Si non, que peuvent-ils faire pour vous aider à vous souvenir ? La meilleure façon de vous en tenir à votre plan est de régler ces problèmes avant qu’ils ne surviennent.

Surtout, prenez en main votre santé. Assurez-vous de comprendre pourquoi vos traitements sont importants. N’ayez pas peur d’exprimer vos préoccupations avant de commencer. Vous placer aux commandes est probablement la chose la plus importante que nous puissions faire en tant que prestataires pour vous aider à maintenir votre traitement et à gérer votre SEP.