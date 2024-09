L’importance de répondre aux besoins thérapeutiques non satisfaits dans la sclérose en plaques latente : Antonio Scalfari, MD, PhD

DURÉE DE VISIONNAGE : 5 minutes

« Nous avons besoin que les patients soient impliqués pour signaler ce type de symptômes, car c’est le point de départ pour éventuellement gérer et cibler les interventions thérapeutiques. »

Des recherches récentes ont montré que la progression indépendante de l’activité de rechute (PIRA) débute tôt dans la phase rémittente-récurrente de la sclérose en plaques (SEP), ce qui signifie que la maladie fonctionne sur un continuum biologique avec des mécanismes pathologiques qui se chevauchent dès le début. Cependant, des études montrent également que la PIRA, souvent évaluée par le biais des performances motrices, peut négliger des symptômes plus subtils dans d’autres domaines cliniques. Ces résultats suggèrent qu’il est nécessaire de modifier la compréhension actuelle de la façon dont les mécanismes du système nerveux central contribuent à l’aggravation de la SEP.

Des recherches plus poussées ont révélé que l’accumulation progressive de l’invalidité dans la SEP est due à des processus sous-jacents qui demeurent une cible thérapeutique peu abordée. Dans un article récent publié dans Annales de neurologieune équipe de chercheurs a introduit le concept d’aggravation associée à la persistance de la maladie (SAW), qui comprend à la fois des symptômes physiques et cognitifs.1 Le groupe d’experts a élaboré un cadre consensuel pour reconnaître la sclérose en plaques latente et a discuté des biomarqueurs potentiels pour le suivi de la SAW. Ils ont également souligné l’importance d’intégrer la sclérose en plaques latente dans la pratique clinique et la recherche futures.

L’un des experts du document de consensus publié, l’auteur principal Antonio Scalfari, MD, PhD, neurologue consultant à l’Imperial College Healthcare Trust et au Northwest London Healthcare Trust, s’est récemment entretenu avec Neurologie en direct® Dans une interview, le Dr Scalfari a expliqué en quoi la forme latente de la sclérose en plaques diffère des conceptions traditionnelles des formes récurrentes et progressives de la maladie. Scalfari, qui est également maître de conférences honoraire en clinique à l’Imperial College de Londres, a expliqué pourquoi il est crucial de motiver les patients à signaler les symptômes au-delà de l’activité inflammatoire dans le cadre du traitement de la sclérose en plaques. Il a également évoqué les changements potentiels futurs dans la classification de la sclérose en plaques, en fonction de la compréhension de la forme latente de la maladie.

