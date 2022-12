L’importance de l’inscription précoce au collège – Shaw Local

Pour les nouveaux étudiants et les anciens étudiants qui souhaitent fréquenter l’université pour le semestre de printemps, il est maintenant temps de commencer à planifier et à s’inscrire aux cours. Au Morton College de Cicero, les inscriptions ouvertes pour son semestre de printemps ont débuté le 7 novembre et se poursuivront jusqu’en janvier 2023.

“Nos étudiants ont la possibilité de s’inscrire tôt pendant notre période d’inscription ouverte”, a expliqué Blanca Jara, vice-présidente de l’avancement institutionnel du Morton College. “Cela a généralement lieu deux mois et demi avant le début du semestre de printemps.”

Selon Jara, il y a plusieurs avantages pour les étudiants qui s’inscrivent tôt. “Les étudiants évitent les longues files d’attente et ils ont une meilleure opportunité de créer leur horaire de cours souhaité”, a-t-elle déclaré. « S’inscrire tôt signifie que vous avez une meilleure chance d’accéder à des cours qui se remplissent rapidement. Dans l’ensemble, les étudiants qui s’inscrivent tôt sont parfaitement préparés pour commencer le nouveau semestre.

Le corps professoral et le personnel du Morton College bénéficient également de l’inscription précoce des étudiants. “Cela nous aide à préparer le semestre avec des ressources supplémentaires et un soutien pour notre communauté universitaire”, a ajouté Jara. “Il y a eu des cas où nous avons pu ouvrir des sections supplémentaires de certaines classes qui étaient très demandées.”

Si un étudiant s’inscrit tôt et doit ensuite modifier ses plans, Jara recommande de travailler avec le personnel du Morton College pour résoudre tout problème. «Nous encourageons les étudiants à travailler avec leur coach de réussite scolaire pour planifier leur horaire de cours et obtenir le soutien dont ils ont besoin pendant leur parcours académique à MC», a-t-elle déclaré. « S’il y a un changement dans les plans, leur coach pour la réussite des étudiants peut mieux les conseiller et les soutenir. Nous voulons toujours offrir la meilleure expérience à notre communauté universitaire. nous voulons que nos étudiants soient pleinement préparés et profitent de la culture de soins que nous avons établie au Morton College.

Pour plus d’information veuillez contacter:

Collège Morton

3801, avenue S.Central

Cicéron, IL 60804

708-656-8000

www.morton.edu