L’importance de l’inclusivité LGBTQ dans les écoles

Quel mot de trois lettres incite les parents à pontifier et les adolescents à se boucher les oreilles lorsque leurs parents en parlent ?

Vous l’avez deviné : le sexe.

Ce n’est pas parce que les adolescents peuvent hésiter à parler de sexe avec leurs parents qu’il faut abandonner la conversation. Ne pas en parler pourrait être dangereux, voire mortel, et particulièrement pour les jeunes LGBTQ.

Seulement 8,2% des étudiants ont déclaré avoir reçu une éducation sexuelle inclusive des LGBTQ, selon l’enquête nationale sur le climat scolaire de GLSEN à but non lucratif pour l’éducation LGBTQ en 2019. Ce n’est pas choquant de découvrir que cela n’est obligatoire que dans une minorité d’États américains.

Melanie Willingham-Jaggers, directrice de GLSEN, compare la lutte pour l’éducation sexuelle inclusive à celle de la théorie critique de la race, notant les gens peuvent préférer les récits de longue date à la vérité.

« Ce que nous avons en ce moment dans notre pays, c’est un débat sur la responsabilité que nous avons envers nos enfants lorsqu’il s’agit de les éduquer », a déclaré Willingham-Jaggers. « L’éducation sexuelle queer et inclusive n’est pas une théorie critique de la race. Mais ce que vous voyez dans ces deux arguments, c’est enseignons-nous à nos enfants ce qui est vrai dans la réalité, l’histoire et la nature ? Ou leur enseignons-nous ce que nous voulons qu’ils sachent ? »

L’éducation sexuelle est radicalement différente selon l’endroit où vous vivez (bien que la législation soit en cours).

Trente-neuf États, plus Washington, DC, exigent une éducation sexuelle et/ou une éducation sur le VIH dans les écoles, selon le Guttmacher Institute. Mais seuls 18 États exigent que l’éducation sexuelle et VIH soit médicalement exacte.

Quant à l’inclusivité LGBTQ : 11 États (et DC) appellent à un « contenu inclusif en ce qui concerne l’orientation sexuelle ».

Mais de l’autre côté de la médaille, cinq États autorisent négatif informations sur l’homosexualité et/ou une positif pousser à l’hétérosexualité. Si vous vivez dans un État comme la Floride ou la Caroline du Sud, par exemple, vos enfants peuvent recevoir une éducation sexuelle qui décourage les relations homosexuelles.

La tête haute:« Pray Away » détaille le traumatisme de la thérapie de conversion LGBTQ – et de nouveaux leaders émergent toujours

Ce que signifie un manque d’éducation sexuelle pour les jeunes LGBTQ

Dio Antoine, une personne de 31 ansécrivain à New York, se souvient peu de son expérience d’éducation sexuelle au lycée au-delà un cours d’une semaine sur le sexe.

« Ils ne vous ont pas appris à appliquer un préservatif comme ils vous le montrent dans les films », dit-il.

Quand il a couché pour la première fois avec un homme à 16 ans, il n’avait aucune idée de ce qui se passait. Les futures relations sexuelles n’étaient pas amusantes. Il est devenu mal à l’aise de partager les détails de ses escapades sexuelles dans la vingtaine, même si ses amis huaient et hurlaient à propos des leurs.

« Lorsque nous excluons les jeunes LGBTQ+ de l’éducation complète, nous les rendons plus isolés, se comportent de manière plus risquée et ils sont encore plus poussés et poussés dans des situations dangereuses où les résultats négatifs sont plus probables », déclare Willingham-Jaggers.

La Human Rights Campaign Foundation a constaté que les jeunes LGBTQ, en particulier les jeunes LGBTQ noirs et latinos, reçoivent rarement une éducation sexuelle à l’école qui les concerne.

Ce schéma se révèle à travers les statistiques : sur les 36 801 personnes diagnostiquées avec le VIH en 2019 aux États-Unis, 25 842 étaient noires ou latino-américaines, selon les Centers for Disease Control and Prevention. C’est plus de 70%.

« Ce n’est pas un hasard si le VIH est encore si répandu là où il est répandu », dit Justin A. Sitron, doyen associé du College of Health and Human Services de l’Université Widener. « C’est parce que le système de santé publique n’a pas répondu à la fois aux besoins d’accès et aux réalités culturelles auxquelles les hommes de couleur sont particulièrement confrontés. » La collaboration interdisciplinaire de recherche sur la sexualité de l’Université Widener est à l’origine du site Web swagtoolkit.com, qui vise à fournir une éducation sexuelle aux hommes noirs homosexuels et bisexuels.

De tels sites Web s’avèrent cruciaux, compte tenu de la fréquence à laquelle les gens remplissent leurs moteurs de recherche de questions, en particulier sur des sujets tabous, dit Sitron.

« Sans éducation sexuelle inclusive LGBTQ+, les jeunes queer et trans sont laissés dans l’ignorance lorsqu’il s’agit de prendre des décisions éclairées concernant leur santé, de comprendre leur corps, de comprendre comment leur corps se rapporte à d’autres corps dans le monde », a déclaré Willingham-Jaggers. « Lorsque l’éducation sexuelle qualifie certains sujets de controversés, cela nuit à tous les élèves en ne parvenant pas à fournir une compréhension complète et médicalement précise de la santé sexuelle. »

Les jeunes LGBTQ sont bloqués par des questions telles que : « Je sais que je suis censé porter un préservatif lorsque j’ai des relations sexuelles anales. Mais qu’est-ce que la sodomie ? » » dit Sitron.

Au cas où vous auriez manqué :Les étudiants LGBTQ ont besoin d’une éducation sexuelle inclusive – mais moins de 10% aux États-Unis la reçoivent, selon un rapport

Les défenseurs des LGBTQ changent le paysage de l’éducation sexuelle

Comme les taureaux dans les magasins de porcelaine, les défenseurs des LGBTQ brisent les notions préconçues d’éducation sexuelle.

Scout Bratt, directrice de la sensibilisation et de l’éducation au Chicago Women’s Health Center, dirige un programme d’éducation en matière de santé sexuelle pour les écoles publiques de Chicago et les universités de la région ; ils travaillent avec des élèves de la quatrième à la douzième ainsi qu’avec des étudiants. Oui, l’inclusivité commence dès la quatrième année : au lieu de dire que les filles ont leurs règles ou que les garçons produisent du sperme, par exemple, vous pouvez dire que les personnes qui ont leurs règles et les personnes qui produisent du sperme intègrent les personnes trans et non binaires.

« Nous essayons d’insuffler l’inclusivité queer et l’élargissement du genre dans le programme d’études à tous les niveaux et dans toutes les matières », a déclaré Bratt.

L’éducatrice en santé sexuelle Shafia Zaloom consulte des écoles dans tout le pays sur la sexualité et note que les programmes varient selon les différents types d’écoles – c’est-à-dire que les écoles publiques n’ont pas les mêmes normes que les écoles indépendantes.

Après avoir reçu les commentaires des jeunes LGBTQ, Zaloom a travaillé à la création d’un programme approfondi sur les problèmes LGBTQ dirigé par le personnel queer.

« Lorsque nous offrons aux enfants une éducation sexuelle vraiment inclusive et complète, ils grandissent pour avoir plus d’autonomie corporelle, des perspectives plus saines sur leur sexualité, ils ont tendance à retarder et à prendre des décisions plus responsables et à être beaucoup plus relationnels et communicatifs dans leurs relations », dit Zaloom.

Ouah :« Sesame Street » à « Ridley Jones »: les émissions de télévision enseignent aux enfants les problèmes LGBTQ, la diversité

Vers qui se tourner si votre école n’enseigne pas une éducation sexuelle inclusive pour les LGBTQ

S’impliquer dans le travail de plaidoyer . « Les États qui ont adopté des lois complètes sur l’éducation à la santé sexuelle inclusive des LGBTQ ne sont pas arrivés parce qu’une personne a levé la main et a dit: » Nous devrions avoir cela. » Il a fallu du temps, il a fallu du plaidoyer, il a fallu de l’éducation », a déclaré Vincent Pompei, directeur du programme de bien-être des jeunes de la Human Rights Campaign. dit. « Ce que nous devons faire, c’est offrir aux communautés, aux parents et aux éducateurs des opportunités de comprendre pourquoi c’est essentiel. »

. « Les États qui ont adopté des lois complètes sur l’éducation à la santé sexuelle inclusive des LGBTQ ne sont pas arrivés parce qu’une personne a levé la main et a dit: » Nous devrions avoir cela. » Il a fallu du temps, il a fallu du plaidoyer, il a fallu de l’éducation », a déclaré Vincent Pompei, directeur du programme de bien-être des jeunes de la Human Rights Campaign. dit. « Ce que nous devons faire, c’est offrir aux communautés, aux parents et aux éducateurs des opportunités de comprendre pourquoi c’est essentiel. » Tournez-vous vers votre communauté locale. Les éducateurs en santé, les médecins et autres ressources d’éducation sexuelle et les centres communautaires abondent. Parlez-leur, conseille Sitron.

Les éducateurs en santé, les médecins et autres ressources d’éducation sexuelle et les centres communautaires abondent. Parlez-leur, conseille Sitron. Recherchez des ressources en ligne, mais vérifiez-les. Planned Parenthood, Advocates for Youth et SIECUS sont tous des ressources solides, selon Sitron. Ne sous-estimez pas non plus les chaînes YouTube. « Lorsque vous vivez dans une zone très stigmatisée et que vous n’avez aucun soutien, en ligne peut être la seule communauté que vous puissiez trouver », explique Carmen Mojica, leader du mouvement pour la justice reproductive. « Et je ne pense pas qu’il devrait y avoir de honte à cela. » Voir aussi GLSEN et HRC.

Planned Parenthood, Advocates for Youth et SIECUS sont tous des ressources solides, selon Sitron. Ne sous-estimez pas non plus les chaînes YouTube. « Lorsque vous vivez dans une zone très stigmatisée et que vous n’avez aucun soutien, en ligne peut être la seule communauté que vous puissiez trouver », explique Carmen Mojica, leader du mouvement pour la justice reproductive. « Et je ne pense pas qu’il devrait y avoir de honte à cela. » Voir aussi GLSEN et HRC. Adultes, affirmez vos enfants. Sitron recommande de vous débarrasser de votre état d’esprit de parent d’hélicoptère et de devenir davantage un partenaire pour votre enfant alors qu’il gère ses préoccupations.

Sitron recommande de vous débarrasser de votre état d’esprit de parent d’hélicoptère et de devenir davantage un partenaire pour votre enfant alors qu’il gère ses préoccupations. Enfants, parlez aux adultes. Passez du temps seul avec votre médecin sans vos parents si vous avez des questions spécifiques, dit Sitron. Bratt ajoute que les jeunes dirigent ce mouvement – ​​alors les adultes, prennent le temps d’écouter.

Surtout, n’oubliez pas ceci : le sexe doit vous faire vous sentir bien – et vous sentir bien d’en parler.

« Cela devrait être l’une des choses de notre vie qui nous rend le plus joyeux », dit Sitron. « Et quand les homosexuels n’ont pas cela parce que leur sexe est problématisé, nous manquons une telle opportunité d’être joyeux et heureux. »

Entendre entendre:Nous devons célébrer la joie LGBTQ. Des vies en dépendent.