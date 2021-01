La représentante Cori Bush (D-MO), qui travaillait auparavant comme infirmière, est l’un des deux nouveaux ajouts à la «brigade démocratique» de la Chambre. | Michael B. Thomas / Getty Images

La pandémie a souligné pourquoi la diversité au Congrès – y compris la classe – est si cruciale.

L’avenir politique de Jamaal Bowman, le membre nouvellement élu du Congrès du Bronx, semble prometteur. Le démocrate progressiste de New York, qui a battu un titulaire de 16 mandats pour remporter sa course, est l’un des deux nouveaux ajouts à «l’équipe», aux côtés des représentants Ilhan Omar, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib et Alexandria Ocasio-Cortez. Sa réalité financière est beaucoup moins glamour, du moins pendant la phase de transition. Bowman a déclaré à The Cut en décembre que le changement avait été «stressant pour [his] famille. » Il jongle avec une hypothèque à Yonkers, un appartement à louer à Washington, des prêts étudiants et des factures mensuelles.

L’un des résultats optimistes de l’élection de 2020, un événement qui a obstinément refusé de retomber dans la mémoire lointaine, est le niveau historique de représentation politique au 117e Congrès. La nouvelle classe est arrivée pour le poste lorsque les tensions politiques sont fortes, rendues plus compliquées à la suite de l’émeute du Capitole que certains disent que leurs collègues législateurs ont encouragée.

Une diversité accrue – de sexe, de race, d’orientation sexuelle et d’âge – parmi les meilleurs législateurs peut faciliter des décisions politiques plus inclusives et globales. Il y a cependant un élément démographique qui a reçu moins d’importance dans la représentation politique: la classe.

Lors d’une crise qui a exacerbé les inégalités économiques entre les ouvriers et les cols blancs, l’identité de classe d’un homme politique est peut-être encore plus décisive. L’identité «a un impact direct sur la façon dont les lois sont rédigées lorsque les gens apportent la confluence de leurs expériences vécues et professionnelles et de ces lentilles aux tables de décision», a déclaré le représentant Pressley (D-MA) au Washington Post Magazine en mars 2020. «Différentes questions sont posées. Une législation plus robuste est rédigée. Et tout le monde en profite. »

L’élection de fonctionnaires progressistes et vocaux comme Bowman (un ancien directeur d’école), Ocasio-Cortez (un ancien barman) et la représentante du Missouri Cori Bush (une ancienne infirmière) suggère que la politique nationale moderne est devenue un peu plus accessible au travail -les gens de classe. Cela pourrait être, au moins parmi les démocrates, avec l’aide de groupes comme Justice Democrats, Brand New Congress et le Working Families Party, qui cherchent à recruter des candidats progressistes qui reflètent leur communauté locale. Mais pour une grande partie – sinon la totalité – de l’histoire politique américaine, la structure du système de campagne crée un biais intrinsèque contre le succès des candidats de la classe ouvrière. Même s’ils réussissent, ces politiciens sont au courant des critiques sur leur apparence et des doutes sur leur éducation.

Cela n’aide pas que les Américains ne sachent pas comment parler de classe. Soixante-huit pour cent des ménages s’identifient comme «classe moyenne» et les politiciens, dans un effort pour attirer de larges circonscriptions, sont verbosement vagues sur les différences de classe. La culture et la politique américaines, comme l’écrivait Jelani Cobb du New Yorker en 2016, «ont élidé les différences entre les salariés et ceux qui sont payés à l’heure, entre les professionnels diplômés d’université et ceux dont le pouvoir d’achat est lié à l’appartenance à un syndicat.

Il n’y a pas non plus de consensus sur ce qu’est la classe sociale ou comment elle est définie. En 2015, le Pew Research Center a défini la classe moyenne comme étant ceux dont le revenu annuel du ménage est des deux tiers pour doubler la médiane nationale, soit environ 42 000 $ à 126 000 $ par année. Et si le statut de classe peut être comparé dans les données sur le revenu et la richesse, les gens ont souvent des perceptions de la classe en fonction de l’éducation et d’autres facteurs d’identité, tels que la race et le sexe.

Dans l’ensemble, les politiciens nationaux sont plus riches et mieux instruits que l’Américain moyen: 95% des membres de la Chambre et 100% des membres du Sénat ont un baccalauréat ou plus, contre environ 35% des gens ordinaires. (Il ne semble pas y avoir beaucoup de relation entre la bonne gouvernance et le niveau d’éducation, comme l’a noté le philosophe politique Michael Sandel.)



Caroline Brehman / Appel CQ-Roll via Getty Images Le représentant Jamaal Bowman (D-NY), qui travaillait auparavant comme éducateur, a mené une campagne populaire depuis le Bronx.

Les membres du Congrès sont chargés de mettre en œuvre des politiques – sur le logement et les soins de santé, par exemple – qui pourraient radicalement améliorer la vie de leurs électeurs pendant une pandémie. Avec la dernière série de vérifications de relance, certains électeurs argumenté que leurs représentants n’ont pas suffisamment lutté financièrement pour saisir la valeur d’un chèque de 2 000 $ ou 600 $.

L’impasse de fin d’année entre les démocrates et le chef de la majorité au Sénat de l’époque, Mitch McConnell, pour augmenter le montant à 2000 dollars – et le soutien que certains républicains ont exprimé pour des contrôles plus importants – met en évidence une reconnaissance bipartisane que les Américains sont en état de crise financière. Les anciens Sénateurs républicains de Géorgie David Perdue et Kelly Loeffler, qui ont perdu leurs courses respectives au second tour en janvier, ont soutenu les chèques de 2 000 $, une initiative destinée à influencer les Géorgiens de la classe ouvrière.

De nombreux législateurs de Washington ont l’habitude de minimiser leur richesse lorsque c’est politiquement opportun. Au lieu de se concentrer sur la politique comme moyen d’attirer les électeurs, ils cherchent à cultiver un personnage «Je peux prendre une bière avec eux». Par exemple, Loeffler, qui était l’un des membres les plus riches du Congrès, a travaillé comme cadre de Wall Street et a épousé le président de la Bourse de New York. Mais son histoire politique est différente: elle met en évidence ses racines en tant que fille de ferme qui a fait son chemin à l’école pour apprendre la valeur d’un chèque de paie.

«Les gens de la classe ouvrière ne deviennent presque jamais des politiciens», a écrit Nicholas Carnes, professeur agrégé de politique publique et de science politique duc pour Vox en 2018. «[Alexandria] Ocasio-Cortez et [Randy] Bryce fait la une des journaux en partie parce que leurs antécédents économiques sont si inhabituels (pour les politiciens, en fait). (L’article de Carnes a été publié en octobre 2018, avant la mi-mandat où Ocasio-Cortez a gagné et Bryce a perdu.)

Et même après que des candidats comme Ocasio-Cortez aient été élus au Congrès, beaucoup restent sensibles au cirque sans fin de l’examen des médias par des experts, des critiques et des trolls en ligne critiques de leur politique – et apparence. «Il y a un aspect énorme de préjugé sexiste et de classe intégré dans la perception politique», a déclaré Philip Chen, professeur agrégé de sciences politiques au Beloit College. «Nous commençons à voir un peu plus de conscience du genre avec les médias, mais les experts et de nombreux électeurs ont encore certains préjugés.»

Plus de politiciens, en particulier ceux de gauche, embrassent publiquement leurs racines ouvrières, a déclaré Chen. «Ce n’est pas qu’il n’y avait pas de politiciens ouvriers dans le passé. Il y en a évidemment eu, mais la pertinence pour l’identité n’était pas aussi prononcée », a-t-il déclaré. La force de la campagne de Bernie Sanders a encouragé davantage de politiciens démocrates à aborder directement la question de la classe, ce que les militants soulignent depuis longtemps. Pour certains nouveaux membres progressistes du Congrès, «c’est une grande partie de leur personnalité électorale et de leur appel», a déclaré Chen.

Cori Bush, par exemple, récemment réprimandé certains de ses collègues républicains pour avoir refusé de passer par des détecteurs de métaux. «Avez-vous déjà eu un emploi?» elle a écrit sur Twitter. «Si vous travaillez chez McDonald’s et que vous ne portez pas l’uniforme, vous ne travaillez pas ce jour-là. Si vous ne respectez pas les règles de ce travail, allez en trouver un autre. » Ce commentaire faisait suite à une partie d’un débat sur les règles du Congrès sur le port d’armes à feu – des règles que certains législateurs ne semblent pas estimer leur appliquer – et a rendu l’appel de Bush d’autant plus pertinent sur les questions de classe et de droit.

Avoir une personnalité publique ouverte peut susciter des critiques, en particulier pour les élus ayant une plus grande présence sur les réseaux sociaux, qui peuvent aller de jugements valables à des condamnations de mauvaise foi. Historiquement, les femmes politiques ont reçu une attention excessive pour leur apparence par rapport à leurs collègues masculins. Mais les femmes de la classe ouvrière, en particulier les femmes de couleur, font souvent l’objet d’accusations qui les distinguent comme élitistes ou irréfléchies par rapport à leurs antécédents financiers.

Il semble que chaque fois qu’un politicien pose pour une séance photo dans une tenue de créateur coûteuse, il est donné à porter brièvement (avec la permission d’un magazine), un sous-ensemble de Twitter politique explose d’indignation. Au cours de la campagne 2018 d’Ocasio-Cortez, un chroniqueur de Washington Examiner a publié une photo d’elle avec la légende: «Je vais vous dire quelque chose: cette veste et ce manteau ne ressemblent pas à une fille qui lutte.»

La dissonance, comme Gaby Del Valle l’a observé pour Vox en 2018, reflète un mépris sinistre mais vague pour la classe ouvrière: «Peu importe où les vêtements ont été achetés ou combien coûtent la maison; ce qui compte, c’est de savoir si quelqu’un a l’air «pauvre» », a écrit Del Valle. «Le message sous-jacent ici est que si les travailleurs possèdent quelque chose au-delà du strict minimum, alors ils ne sont pas vraiment en difficulté.»

Ce type de fureur partisane en ligne semble mal orienté vers des politiciens comme Ocasio-Cortez, en particulier lorsque beaucoup de ses collègues possèdent une résidence secondaire ou sont eux-mêmes millionnaires: Loeffler, l’ancien sénateur géorgien, a fait l’objet d’une enquête du ministère de la Justice pour délit d’initié potentiel après avoir vendu des millions. de dollars en actions suite à un briefing privé sur le coronavirus en janvier 2020.

Alors que les nouveaux membres du Congrès – en particulier ceux qui n’ont peut-être pas d’expérience politique traditionnelle – obtiennent une couverture médiatique, Chen s’attend à ce que des sujets tels que l’abordabilité du logement et la sécurité financière soient plus fréquents. En novembre, Bush, alors représentant élu, déclaré sur Twitter que «la réalité d’être une personne ordinaire qui va au Congrès» coûte cher, en particulier lorsqu’il s’agit d’assembler une garde-robe professionnelle appropriée. D’autres membres du Congrès se sont précipités pour recommander des sites de location de vêtements ou des hacks d’épargne, des solutions pratiques à un problème très réel.

Ocasio-Cortez a également déclaré que sa période de transition était «très inhabituelle» car elle a dû vivre sans salaire pendant trois mois avant d’être assermentée. En 2018, elle a déclaré au New York Times qu’elle se demandait comment obtenir un appartement, en disant: «Ces petites choses sont bien réelles.»

«Les travailleurs pensent absolument à la sécurité du logement ou s’ils peuvent réinventer leur garde-robe pour commencer un nouvel emploi», m’a dit Chen. «C’est un rappel utile en ce qui concerne les jeux de rôle de classe, car ce sont des choses auxquelles les gens de la classe moyenne et supérieure ne pensent généralement pas.

L’attention médiatique qui entoure l’incertitude matérielle d’une poignée de représentants peut sembler excessive, mais l’absence de telles préoccupations – du moins celles soulevées par les politiciens débutants – est peut-être une indication plus claire de leur richesse et de leur confort, et cela alimente notre attentes de leur statut de classe. Mais à mesure que de plus en plus de «gens ordinaires» mènent des campagnes et remportent des élections, ces questions très réelles font partie de l’histoire d’un politicien et, dans une plus large mesure, de leur plate-forme.

«Nous n’avons rien changé à la façon dont nous finançons nos élus», a déclaré Chen. «C’est le changement dans la couverture médiatique, le recrutement des candidats et la prise de conscience de ce que signifie la transition vers ce nouveau style de vie.»