L’importance de la sensibilisation à la santé mentale dans les collèges communautaires – Shaw Local

La santé mentale a un impact sur pratiquement tous les facteurs qui prédisent la réussite scolaire et personnelle au collège, y compris la concentration, l’attention, la pensée critique, la motivation et la persévérance des étudiants. La Mental Health Early Action on Campus Act (MHEAC), une initiative visant à obliger les collèges et universités publics de l’Illinois à donner la priorité à la santé mentale, a été adoptée dans l’Illinois en 2019 et est entrée en vigueur en juillet 2020, juste au moment où l’État réalisait que la pandémie ne le ferait pas. résoudre bientôt.

La loi MHEAC elle-même est révolutionnaire. Les collèges et universités publics de l’Illinois sont désormais tenus par la loi de fournir des efforts accrus de sensibilisation à la santé mentale sur le campus, de développer des partenariats stratégiques en matière de santé mentale avec des agences de la communauté, de mettre en œuvre un outil de dépistage anonyme en ligne de la santé mentale, de créer un soutien entre pairs en matière de santé mentale programme, et plus encore. Selon l’étude Healthy Minds Study 2020-2021, qui recueille des données sur 373 campus à l’échelle nationale, 60 % des étudiants interrogés répondaient aux critères d’au moins un problème de santé mentale.

Nous avons d’excellents services de conseil personnel et des programmes de sensibilisation à la santé mentale à Waubonnee depuis des décennies. Et bon nombre des mandats du MHEAC étaient déjà en place. Cependant, la possibilité d’obtenir un financement supplémentaire pour soutenir l’amélioration des services de santé mentale et la sensibilisation sur le campus est passionnante. La pandémie a retardé le financement de l’État de plusieurs années, mais le financement de la subvention pour le MHEAC a été approuvé pour 2023-2025 (bien qu’il doive encore être entièrement affecté). Waubonse a déjà mis en place l’outil de dépistage en ligne de la santé mentale, renforcé les partenariats communautaires et poursuivi nos efforts pour fournir un soutien et une sensibilisation à la santé mentale sur le campus.

Au cours de l’année écoulée, l’équipe de conseil et la direction de la réussite et de la rétention des étudiants ont développé le programme de soutien par les pairs Waubonse. Ce programme de soutien entre pairs en santé mentale est conçu pour fournir un mentorat 1: 1 par les pairs et un soutien en santé mentale par les étudiants pour les étudiants, comme indiqué dans le MHEAC. Le 6 mars 2023, nous avons embauché nos trois premiers Peer Support Leaders, tous étudiants à temps plein à Waubonnee. Ils ont été certifiés en mentorat par les pairs et en soutien en santé mentale et recevront une formation continue. Nous sommes ravis que deux de nos leaders du soutien par les pairs parlent couramment l’anglais et l’espagnol. Le programme de soutien par les pairs Waubonse est prêt à faire une différence sur le campus juste à temps pour le mois de sensibilisation à la santé mentale en mai.

L’équipe de soutien par les pairs a lancé un système de gestion de l’apprentissage en ligne pour les étudiants, les professeurs et le personnel qui fournit des informations sur la santé mentale et des compétences en matière de bien-être. Il répertorie les ressources du campus et de la communauté en anglais et en espagnol. Le programme ira de l’avant avec des visites individuelles, des rendez-vous planifiés, des présentations sur le bien-être et des ateliers pour l’été et l’automne 2023 (et au-delà).

La beauté de créer un programme de santé mentale qui est 100% initié et dirigé par des pairs est la liberté avec laquelle des liens organiques seront établis entre les étudiants dans le besoin et les étudiants qui partagent un parcours similaire. Les élèves sont plus susceptibles de parler de leur santé mentale avec d’autres élèves. Et dans ce modèle, le personnel de conseil de Waubonsee formera des leaders du soutien par les pairs pour fournir à leurs pairs les protocoles et les ressources les plus élevés en matière de santé mentale. Le programme soutiendra également les minorités ou les étudiants de première génération qui se sentent plus à l’aise de parler à quelqu’un avec qui ils peuvent s’identifier directement ou qui leur ressemble.

Les collèges communautaires accueillent une population étudiante diversifiée qui fait souvent face à des difficultés financières, à un équilibre travail/école/exigences familiales, à des problèmes de transport et à un manque d’accès aux services de santé et de santé mentale. Dans ces conditions, la santé mentale et le bien-être peuvent sembler hors de portée, comme un luxe et non une nécessité. Aujourd’hui, chaque étudiant d’un collège communautaire de l’Illinois peut avoir accès à des services de santé mentale gratuits. Je suis enthousiasmé par l’innovation qui se produit lorsque les collèges communautaires accordent la priorité à la santé mentale au même niveau que la santé et le bien-être physiques et émotionnels.

• Christian Locke est conseiller au Waubonnee Community College.