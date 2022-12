L’importance de la religion est en déclin au Canada, selon un sondage

Un nouveau sondage de Research Co. révèle que les Canadiens sont moins susceptibles que leurs voisins du sud de donner la priorité à leur foi, mais suggère que la spiritualité augmente au Canada et pourrait décliner aux États-Unis

Dans le sondage en ligne, 38 % des répondants américains ont déclaré que la religion était « très importante » pour eux personnellement, tandis que 25 % des Canadiens ont dit la même chose.

Research Co. a comparé les résultats du dernier sondage – mené fin novembre – à ceux des sondages précédents.

Les Canadiens ont été interrogés dans un sondage similaire mené par Research Co. en décembre 2021, tandis que les Américains ont été interrogés pour la dernière fois par l’entreprise en novembre 2020.

La comparaison suggère que le pourcentage de personnes au Canada qui considèrent la religion comme “très importante” a en fait augmenté de trois points depuis le sondage de l’an dernier. Aux États-Unis, le nombre de personnes dans cette catégorie a chuté de 10 points.

«Sur la religion, il y a un écart générationnel prononcé aux États-Unis. Seuls 28% des Américains âgés de 18 à 34 ans reconnaissent que la religion est très importante pour eux, contre 40% de ceux âgés de 35 à 45 ans et 42% de ceux âgés de 55 ans et plus », a déclaré le président de Research Co. Mario Canseco dans un communiqué de presse plus tôt ce mois-ci.

En ventilant les données, les résultats montrent que 27 % des Canadiens âgés de 18 à 34 ans ont déclaré que la religion était « très importante » pour eux, alors qu’elle était très importante pour 25 % des répondants âgés de 35 à 54 ans et 22 % des Canadiens âgés de 55 ans et plus.

Research Co. a déclaré que 66% des Américains ont déclaré qu’ils se considéraient comme “très spirituels” ou “modérément spirituels”. Au Canada, 53 % des répondants sont du même avis. D’après les sondages, le nombre de Canadiens spirituels semble augmenter, tandis que le nombre d’Américains qui se décrivent comme spirituels a diminué.

En ce qui concerne les religions spécifiques, les données de Research Co. montrent qu’il y a une légère baisse de la proportion de Canadiens qui décrivent leur religion comme chrétienne8 (48 %) par rapport à 2021. Mais le nombre de Canadiens qui se considèrent comme athées, agnostiques ou l’absence de religion est passée à 37 %, soit une hausse de trois points de pourcentage.

Aux États-Unis, la proportion de chrétiens autoproclamés a chuté de sept points, passant de 70 % à 63 % depuis 2020. Comme au Canada, le nombre de personnes qui se décrivent comme athées, agnostiques ou sans religion a augmenté aux États-Unis. de six points, passant de 19 % à 25 %.

Dans l’enquête, 32% des Canadiens ont déclaré ne jamais assister à des rassemblements religieux, en baisse d’un point seulement par rapport aux résultats de l’enquête de 2021. Deux sur cinq ont déclaré assister à des rassemblements religieux pour des événements spéciaux comme des mariages, des funérailles ou des baptêmes.

Les données montrent que seulement 15 % des Canadiens fréquentent une église, un temple ou une synagogue au moins une fois par semaine, en baisse d’un point par rapport à l’année dernière.

Aux États-Unis, 23 % des répondants (en baisse de 15 points) ont déclaré assister à un rassemblement religieux au moins une fois par semaine, tandis que 27 % des Américains (en hausse de sept points) ont déclaré ne jamais aller à l’église. huit points) ne le font que lors d’occasions spéciales.

Research Co. a demandé ce qui importait d’autre pour les résidents des deux pays et a constaté que la richesse était inférieure à la religion au Canada de 14% (en hausse de trois points par rapport à 2021). Mais le taux de carrière était plus élevé, 36 % d’entre eux déclarant que c’était très important pour eux.

La cote du « pays » en tant qu’élément important de la vie était encore plus élevée, à 47 %, et 60 % considéraient les « amis » comme très importants. La famille s’est classée au premier rang avec 81 % la qualifiant d’élément clé de leur vie.

En ce qui concerne les répondants américains, 12 % ont déclaré que la richesse était importante pour eux. Contrairement au Canada, la richesse a diminué en importance lorsque l’on compare les résultats des enquêtes de 2020 et de 2022.

En ce qui concerne ce qui compte le plus pour les Américains, 31% ont déclaré que la carrière était très importante, une composante qui a augmenté depuis la première année de la pandémie, selon les données de Research Co. Mais les chiffres étaient plus élevés pour le pays, 51 % qualifiant cela de très important.

Comme pour les Canadiens, les amis et la famille semblaient être les plus grandes priorités des Américains, 55 % et 77 % qualifiant ces catégories de « très importantes ».

MÉTHODOLOGIE

L’enquête a été menée en ligne du 26 au 28 novembre de cette année. Environ 1 000 adultes du Canada et des États-Unis ont participé à l’enquête. Les données ont été statistiquement pondérées selon les chiffres des recensements canadiens et américains pour l’âge, le sexe et la région dans chaque pays.



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.