L’importance de la mobilité même lorsqu’il fait froid – Shaw Local

Il est important de rester en forme et en bonne santé pendant les mois d’hiver, en particulier pour les personnes âgées.

Le maintien de la mobilité est essentiel pour cela. Selon le CDC, les chutes sont la principale cause de blessures chez les adultes de 65 ans et plus, avec 36 millions de chutes chaque année et une chute sur cinq entraînant une hospitalisation.

Même si vous ne pouvez pas sortir de la maison pour faire de l’exercice en raison de la météo, il existe de nombreuses façons de bouger tout au long de la journée dans votre propre maison, notamment en vous promenant autour de la table de votre salle à manger, en utilisant votre mur pour vous équilibrer étirez vos bras et vos jambes, soulevez des boîtes de légumes pour la résistance ou même faites du yoga sur chaise. Il existe également de nombreuses vidéos en ligne que vous pouvez suivre pour vous aider dans votre programme d’exercice.

Voici d’autres façons dont les personnes âgées peuvent rester en bonne santé et mobiles par temps froid :

1. Éliminer les risques potentiels de chute grâce au déneigement et au salage des allées piétonnières et des allées.

2. Si vous n’êtes pas obligé de sortir, ne le faites pas. Si vous devez sortir, utilisez toujours votre canne, votre déambulateur ou votre fauteuil roulant.

3. Gardez toujours votre téléphone portable sur vous en cas d’urgence.

4. Le CDC recommande aux personnes âgées de faire vérifier leurs yeux chaque année et de mettre à jour leurs lunettes au besoin, car des conditions telles que la cataracte et le glaucome peuvent limiter la vision.

5. Assurez-vous d’avoir des chaussures appropriées.

Être en bonne santé toute l’année vous aidera à rester indépendant et actif. Et même de courtes périodes d’activité effectuées régulièrement peuvent contribuer grandement à améliorer l’équilibre, la coordination et la force.

De plus, quelles que soient vos capacités physiques, vous pouvez profiter des mois d’hiver à l’intérieur avec des amis en faisant des activités amusantes telles que l’artisanat, la peinture, les jeux de cartes ou de société, les puzzles, la pâtisserie ou l’exercice.

Services éducatifs Elderwerks : 251 E. Northwest Highway, Palatine, IL 60067 : 855.462.0100 : https://www.elderwerks.org/

Logo Elderwerks