Leicester, Angleterre – Il y a une raison pour laquelle Jurgen Klopp a regretté publiquement de douter publiquement de la confiance de Liverpool: il est complètement abattu. Rien d’autre ne peut expliquer correctement la capitulation de sept minutes contre Leicester City qui a vu les Reds céder une avance de 1-0 pour perdre 3-1 au King Power Stadium et les laisser face à un combat majeur pour terminer dans le top quatre.

Klopp a un jour qualifié son équipe de «monstres de mentalité». Ils ont quitté le terrain de Leicester samedi en tant qu’âmes torturées, le patron de Liverpool s’arrêtant brièvement lors de sa conférence de presse d’après-match avant de répondre s’il concédait sa défaite lors de la course au titre de la Premier League.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

« Oui, je ne peux pas y croire, mais oui », a-t-il déclaré, l’air complètement déprimé, son équipe maintenant à 10 points du leader Manchester City ayant disputé deux matchs de plus.

Leicester a amélioré ses propres qualifications pour la qualification en Ligue des champions avec un autre affichage impressionnant, bien qu’il ait manqué trois de ses quatre arrière de premier choix. Ils doivent être considérés comme de bons candidats étant donné que ce n’était pas un hasard, ajoutant aux victoires contre Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur et Arsenal ce trimestre. Mais, dans un sens, c’est ce qui a rendu l’effondrement de Liverpool d’autant plus étonnant.

Pendant 78 minutes, ils étaient la meilleure équipe. Leicester avait menacé lors de la contre-attaque pratiquement à toutes les occasions de faire entrer Jamie Vardy dans le match, mais Liverpool a superbement appuyé l’équipe locale tout au long, dominé le ballon et avait un certain contrôle.

2 Liés

Ils ont également marqué un but somptueux. Youri Tielemans sous-a frappé une passe transversale que Trent Alexander-Arnold a interceptée. L’arrière latéral de Liverpool a conduit en avant et a trouvé Roberto Firmino dans la surface. Son sublime double traînée a évité Wilfred Ndidi et a placé Mohamed Salah dans un mouvement fluide et l’Egyptien a frotté un beau tir devant Kasper Schmeichel. C’était un objectif débordant du mélange d’arrogance et de classe qui a souvent imprégné l’équipe de Klopp à son meilleur, rendant ce qui a suivi un contraste encore plus frappant.

Leicester a eu un penalty annulé lorsque VAR a jugé que le plaquage de Thiago sur Harvey Barnes était hors de la surface. James Maddison a délivré le coup franc résultant que Daniel Amartey a enfoncé dans le filet, un but qui a survécu à un autre long check VAR.

Par un après-midi très froid, Liverpool a ensuite gelé. Un ballon d’espoir de Tielemans a provoqué la panique à l’arrière alors que l’arrière central Ozan Kabak, faisant ses débuts après avoir rejoint le club de Schalke avec un prêt initial de six mois, a tenté de dégager le ballon. Il ne savait pas que le gardien Alisson se précipitait à 30 mètres de son but pour essayer de le dégager également. Le couple est entré en collision et la balle lâche est tombée sur Vardy, qui a fait courir la balle dans le filet vide et s’est précipitée pour célébrer, arrachant le drapeau de coin du gazon et le jouant comme une guitare.

Il y avait du temps pour un rappel alors que Barnes se précipitait pour décrocher un troisième, laissant Klopp apoplectique sur la ligne de touche et à court d’explication pour un sort étonnant qui a commencé par une certaine controverse.

La confusion entre le gardien de Liverpool Alisson et le défenseur Ozan Kabak a permis à Jamie Vardy de Leicester de marquer dans un filet vide. Paul Ellis – Piscine / Getty Images

« J’étais sur [the first goal] était hors-jeu « , a déclaré Klopp. » Accepter quelque chose comme ça avec un sourire ou « OK, ça aurait pu être une erreur », ce n’est pas facile.

« Donc dans notre situation, bien sûr que non. Nous avons travaillé très dur pour être 1-0 et puis c’est parti avec une décision vraiment difficile, en particulier pour Ali qui avait trois joueurs devant lui. Ce n’est pas un problème. Le 2- Je n’ai rien à voir avec cela.

« Le 2-1 peut arriver mais quand nous avons concédé et la manière dont nous avons concédé, c’était un coup. La réaction à cela ne m’a pas plu. La réaction après l’égalisation, je ne sais pas exactement parce que c’était trop rapide. C’était un long ballon lancé à l’avant et nous l’avons rendu dangereux nous-mêmes. «

Il y avait une réticence à critiquer indûment Alisson après ses erreurs lors de la défaite 4-1 du week-end dernier contre Manchester City, compte tenu de la cohérence des performances de l’international brésilien auparavant. Mais il était trop téméraire ici, même si Klopp cherchait à souligner le manque de temps de Kabak sur le terrain d’entraînement avec ses nouveaux coéquipiers.

« Avant le match, nous savions tous qu’Ozan est un très bon joueur et après le match, nous le savons également, mais avant le match, nous savions également qu’il n’était pas vraiment habitué à tout ce que nous faisons habituellement », a déclaré Klopp. « S’il avait joué avec Ali, il saurait qu’il est assez offensif et sort de son objectif et cette situation était un malentendu. Quand vous êtes nouveau ensemble, généralement ces choses se produisent en pré-saison, mais nous ne l’avons pas. . «

Pour souligner les problèmes défensifs de Liverpool, Kabak a été le septième joueur à jouer en tant que défenseur central de la ligue cette saison après Virgil van Dijk, Joe Gomez, Fabinho, Jordan Henderson, Nathaniel Phillips et Rhys Williams.

Mais les problèmes de Liverpool sont plus profonds, passant de problèmes physiques à des problèmes mentaux. L’erreur d’Alisson était une abdication de l’assurance avec laquelle lui – et Liverpool – ont joué ces deux dernières années. Redécouvrir cet équilibre est le plus grand défi de Klopp maintenant que les dégâts infligés s’aggravent.

« Le seul moyen de sortir de la situation est de jouer un bon football, de se battre et de travailler dur », a-t-il déclaré. « Nous devons et nous obtiendrons les résultats et verrons où nous aboutirons. La situation n’est pas facile, c’est clair mais c’est notre situation et comme toujours avec votre situation, vous devez la résoudre vous-même. C’est ce que nous allons faire . «