L’implosion d’une cheminée mettra fin à des décennies de puanteur de l’incinérateur de déchets de Detroit

DETROIT (AP) – La cheminée imminente d’un incinérateur de déchets à volets dont la puanteur a rendu malade et irrité les habitants de Detroit pendant des décennies s’effondre dans une implosion contrôlée prévue dimanche matin.

Le plan visant à réduire la cheminée en décombres est presque la phase finale de la démolition d’un an de l’installation, qui devrait être achevée d’ici juillet, selon la ville.

L’installation se trouve près de l’échangeur des autoroutes 94 et 75 depuis plus de 30 ans, à quelques kilomètres au nord-est du centre-ville de Detroit. Avant la fermeture en 2021, les fumées et l’odeur fétide des ordures en feu pouvaient être senties à des kilomètres, mais étaient plus fortes pour les résidents des rues voisines, ce qui soulevait des inquiétudes concernant la pollution et l’impact sur la santé des résidents.

L’incinérateur d’environ 330 pieds (100 mètres de haut) exploité par Detroit Renewable Energy a ouvert ses portes en 1989. Jusqu’à 5 000 tonnes (4 535 tonnes métriques) de déchets y étaient brûlées par jour.

« La présence de cet incinérateur a été un véritable point douloureux pour cette communauté car c’était un autre exemple de danger pour la santé placé dans une communauté de couleur à faible revenu », a déclaré le maire Mike Duggan l’année dernière. « Nous avons travaillé dur dans les coulisses pour faire fermer l’incinérateur, et maintenant les habitants de ce quartier pourront enfin lui dire au revoir pour toujours. »

Les ordures ménagères de Detroit sont désormais transportées par camion vers des décharges situées à l’extérieur des limites de la ville.

La ville a fait du porte-à-porte dans les maisons en dehors de la zone d’impact, alertant les habitants de l’implosion et les exhortant à garder les fenêtres fermées par précaution. Les explosifs feront tomber la cheminée sur la propriété de l’incinérateur, loin de la zone résidentielle la plus proche, a indiqué la ville.

Les rues avoisinantes seront fermées et des brumisateurs d’eau seront utilisés pour mouiller la propriété avant, pendant et après l’implosion afin d’aider à retenir la poussière sur le site. Les travailleurs vérifieront la qualité de l’air et effectueront une surveillance des vibrations avant et après l’implosion.

Des implosions similaires ne se sont pas produites sans problèmes.

Une explosion d’air et de poussière provoquée par l’implosion le 2 juin de deux cheminées dans une centrale électrique au charbon fermée à l’extérieur de Pittsburgh a abattu des poteaux électriques et endommagé des maisons voisines. Le souffle d’air a brisé les fenêtres et a soufflé la poussière des piles tombées dans les maisons. La surtension a également abattu des arbres et plusieurs poteaux électriques et leurs fils, entraînant une surtension qui a endommagé les appareils électriques dans les maisons.

La démolition d’une ancienne centrale à charbon en 2020 a poussé un énorme nuage de poussière dans un quartier de Chicago.

Corey Williams, l’Associated Press