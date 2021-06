L’implication de Williamson dans Queen Painting Row « pose des questions sur l’engagement du gouvernement en faveur de la liberté d’expression »

La réponse de Gavin Williamson aux étudiants de l’Université d’Oxford enlevant une peinture de la reine « pose des questions » sur l’engagement du gouvernement en faveur de la liberté d’expression, selon l’Université nationale des étudiants (NUS).

Les membres de la salle commune du milieu du Magdalen College ont voté pour retirer le portrait, affirmant que le monarque «représentait l’histoire coloniale récente» et que certains pourraient se sentir importuns.

Cette décision a suscité une réaction de la part du secrétaire à l’Éducation, qui l’a qualifiée de « tout simplement absurde ».

Larissa Kennedy, présidente de la NUS, a déclaré qu’il était « stupéfiant » que M. Williamson « soit resté silencieux sur la montagne toujours croissante de défis » affectant des millions d’étudiants mais « a rassemblé l’énergie nécessaire pour intervenir dans une décision démocratique interne à un seul collège au sein d’une université ».

« Cela pose d’autres questions sur l’engagement du gouvernement envers la soi-disant liberté d’expression : indiquant que, pour la plupart, cela n’est bienvenu que lorsque ce discours est acceptable pour ce gouvernement. »

conseillé

M. Williamson a été un fervent partisan de la liberté d’expression sur le campus, affirmant qu’il était « profondément inquiet » de « l’effet dissuasif sur les campus d’un silence et d’une censure inacceptables » alors qu’il dévoilait des propositions pour de plus grandes garanties plus tôt cette année.

Mardi, il a tweeté : « Les étudiants de l’Université d’Oxford enlevant une photo de la reine est tout simplement absurde. Elle est le chef de l’État et un symbole de ce qu’il y a de mieux au Royaume-Uni. »

La secrétaire à l’Éducation a ajouté: « Au cours de son long règne, elle a travaillé sans relâche pour promouvoir les valeurs britanniques de tolérance, d’inclusivité et de respect dans le monde. »

Mais Jo Grady de l’University and College Union a affirmé que « l’ingérence continue de M. Williamson dans les universités » était « non seulement absurde mais dangereuse ».

« Williamson se présente comme un champion de la liberté d’expression et de la liberté académique, mais ne manque jamais une occasion d’attaquer le personnel et les étudiants qui exercent simplement ces droits », a ajouté le secrétaire général du syndicat.

« ‘Dénoncer les étudiants pour avoir enlevé un portrait de la reine dans leur salle commune est une autre distraction des échecs désastreux et systémiques de l’enseignement supérieur présidé par ce gouvernement. »

Interrogé sur la dispute au sujet des étudiants de Magdalen votant pour retirer le portrait de la reine, un porte-parole du n ° 10 a déclaré que le Premier ministre «soutenait» les commentaires du secrétaire à l’Éducation sur la question.

Le président du Magdalen College a défendu les étudiants au milieu des réactions négatives suscitées par cette décision, affirmant que le collège « soutient fermement la liberté d’expression et le débat politique ».

Dinah Rose a déclaré: «La salle commune du milieu a acheté une estampe de la reine en 2013 pour décorer sa propre salle commune et a voté pour la retirer quelques années plus tard. Sommes-nous vraiment si fragiles maintenant que nous contrôlons les votes des étudiants sur la décoration ? »

Elle a ajouté : « Être étudiante, c’est bien plus qu’étudier. Il s’agit d’explorer et de débattre des idées. Il s’agit parfois de provoquer l’ancienne génération. On dirait que ce n’est pas si difficile à faire de nos jours.

De nouvelles propositions visant à renforcer les protections de la liberté d’expression sur le campus ont été soumises au Parlement le mois dernier, notamment la création d’un rôle de champion de la liberté d’expression au sein du régulateur de l’enseignement supérieur avec le pouvoir d’infliger des amendes en cas de violation.

M. Williamson a déclaré qu’il espérait que ce projet de loi s’attaquerait une fois pour toutes à « l’effet paralysant de la censure sur le campus ».

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré: «Le secrétaire à l’Éducation et ce ministère ont travaillé sans relâche tout au long de la pandémie pour s’assurer que les étudiants sont soutenus en cette période difficile, ce qui comprend la distribution de 85 millions de livres sterling supplémentaires pour les étudiants les plus nécessiteux et l’allocation de 15 milliards de livres sterling supplémentaires aux étudiants. santé mentale. »

Ils ont ajouté: « Le secrétaire à l’Éducation a clairement indiqué que retirer une photo de la reine du Magdalen College d’Oxford est tout simplement absurde. »