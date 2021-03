Elle a déclaré dimanche à Sophy Ridge de Sky: «Cela a été une semaine inimaginable pour la famille et les amis de Sarah Everard – la perte qu’ils subissent est au-delà de notre compréhension.

« Et je pense qu’en réponse à cela, la réaction que nous avons vue de la part des femmes à travers le pays en termes de leurs propres expériences de harcèlement sexuel dans la rue et de violence et d’avoir peur de marcher dans nos rues est également très, très choquante et très , très bouleversant …

«Tout au long de la journée, nous avons vu de nombreuses personnes venir dans cette partie particulière de Clapham Common, pour rendre hommage, pour déposer une fleur autour du kiosque à musique et, bien sûr, la majorité d’entre elles ont vécu une expérience paisible.

« Maintenant, les scènes que nous avons vues plus tard dans la journée et la soirée sont très bouleversantes. Je prends cela très au sérieux, le ministre de l’Intérieur le prend très au sérieux, c’est pourquoi elle a demandé au commissaire métropolitain un rapport sur ce qui s’est passé. la nuit dernière. »

Victoria Atkins a déclaré qu’elle souhaitait donner à la commissaire de la police métropolitaine, Dame Cressida Dick, la possibilité d’expliquer ce qui s’est passé samedi soir.

Lorsqu’on lui a demandé si Dame Cressida devait quitter son poste, le ministre de l’Intérieur a déclaré à Sky: «Je veux vraiment, vraiment soutenir le ministre de l’Intérieur dans sa demande d’avoir un rapport de Cressida.

«La police a un travail difficile dans la police de la pandémie de coronavirus de manière plus générale en ce moment.

Elle a ajouté: « Je pense que ce matin, compte tenu de la difficulté d’hier soir, après une semaine incroyablement bouleversante, je tiens à ce que nous ne devenions pas anticiper ce rapport et nous donnons au commissaire du Met une chance d’expliquer ce que arrivé la nuit dernière. «

Le ministre de l’Intérieur exige un « rapport complet »

Samedi soir, le ministre de l’Intérieur a exigé un « rapport complet » sur les événements et sur la violence de la veillée.

Dans un communiqué, elle a déclaré: « Certaines des images diffusées en ligne à partir de la veillée à Clapham sont bouleversantes. J’ai demandé à la police métropolitaine un rapport complet sur ce qui s’est passé.

« Mes pensées restent avec la famille et les amis de Sarah en cette période terrible. »

Le député conservateur Mark Harper a déclaré: « Beaucoup sont à juste titre horrifiés par les scènes de ce soir. Il y a de sérieuses questions auxquelles le commissaire de police du Met doit répondre.

« Mais ceux qui ont soutenu les Règlements Covid régissant ces scènes sans poser de questions devraient réfléchir à la responsabilité qu’ils ont aussi. Une triste journée. »

Met Police défend les agents

Déclaration de la commissaire adjointe Helen Ball à la suite des événements à Clapham Common:

«Puis-je commencer par présenter mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Sarah Everard. Partout au Met, nous sommes toujours extrêmement attristés et choqués par la tragique circonstance de sa disparition et de sa mort.

«Plus tôt ce soir, je me suis joint au commissaire pour une veillée aux chandelles devant New Scotland Yard. Je sais que des milliers de personnes à travers le pays ont également organisé des veillées similaires au nom de Sarah.

« Je reconnais que la décision des organisateurs d’annuler la veillée Reclaim These Streets à Clapham Common était une nouvelle très importune. Même ainsi, étant donné la menace toujours présente du coronavirus, c’était la bonne décision à prendre.

«Aujourd’hui, pendant plus de six heures, des centaines de personnes sont venues déposer des fleurs et rendre hommage à Sarah à Clapham Common d’une manière sûre et légale.

«Vers 18 heures, de plus en plus de gens ont commencé à se rassembler près du kiosque à musique au sein du Common. Certains ont commencé à faire des discours depuis le kiosque à musique.

«À ce stade, les agents sur le terrain ont été confrontés à une décision très difficile. Des centaines de personnes étaient regroupées étroitement, posant un risque très réel de transmettre facilement Covid-19.

«La police doit agir pour la sécurité des gens, c’est la seule chose responsable à faire. La pandémie n’est pas terminée et les rassemblements de personnes de tout Londres et au-delà ne sont toujours pas sûrs.

<< Les personnes qui se sont rassemblées ont été interpellées par des agents à plusieurs reprises et pendant une longue période. Nous avons encouragé à plusieurs reprises ceux qui étaient là à se conformer à la loi et à partir. Malheureusement, une petite minorité de personnes a commencé à chanter après les agents, poussant et jeter des objets.

« Après s’être entretenu avec des agents, la grande majorité des gens sont rapidement partis. Quatre arrestations ont été effectuées pour des infractions à l’ordre public et pour des infractions au règlement sur la protection de la santé.

«Une partie de la raison pour laquelle je vous parle ce soir est que nous acceptons que les actions de nos officiers aient été remises en question.

«Nous ne voulions absolument pas être dans une position où des mesures coercitives étaient nécessaires. Mais nous avons été placés dans cette position en raison de la nécessité impérieuse de protéger la sécurité des personnes.

« Permettez-moi de terminer en disant que dans l’ensemble du Met, nous examinons chaque événement que nous contrôlons pour voir s’il y a des leçons à tirer. Celui-ci ne sera pas différent. »

Manifestation devant New Scotland Yard prévue à 16h

Une manifestation du groupe féministe Sisters Uncut est prévue devant New Scotland Yard dimanche à 16 heures en réponse aux actions des officiers de Clapham Common.

Dans une série de tweets samedi soir, le groupe a écrit: «Ce soir, nous avons tenté d’organiser une veillée pacifique pour pleurer Sarah Everard et protester contre toutes les formes de violence sexiste.

«La police a été violente à notre égard et nous a empêchés de pleurer. Donc demain, nous nous réunirons à New Scotland Yard, à 16 heures. Rejoignez-nous.

«La police abuse des pouvoirs dont elle dispose déjà – et pourtant le gouvernement prévoit de leur donner encore plus de pouvoirs dans le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux. C’est dangereux.

« Cela conduira à encore plus de violence de l’Etat contre les femmes. Ce projet de loi doit être arrêté. »

Le groupe a ajouté à ses messages ce matin en disant: « On ne peut faire confiance à une force de police déjà ivre de pouvoir. Pourtant, c’est ce que le gouvernement veut leur donner dans le projet de loi sur la répression de la police.

« Les événements de la nuit dernière montrent qu’il faut mettre un terme à cela. Plus de pouvoirs de police. Plus de pouvoirs de police signifie plus de violence contre les femmes. »