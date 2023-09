L’implication de la NASA est un grand pas en avant pour que l’étude des ovnis soit prise au sérieux, disent les chercheurs

En 1977, de plus en plus de gens ont commencé à écrire à la Maison Blanche pour dire qu’ils avaient vu des « soucoupes volantes » filer dans le ciel. Des films comme Guerres des étoiles et Rencontres du troisième type venait de sortir et l’intérêt pour la vie au-delà de la Terre était à son paroxysme.

Le gouvernement américain a demandé à la NASA de répondre aux lettres et d’envisager d’ouvrir une enquête officielle étant donné le nombre de questions, le New York Times a rapporté qu’en décembre.

L’agence a accepté de s’occuper des lettres, mais pas vraiment d’une enquête.

« Nous sommes ici une agence de physique », a déclaré David Williamson, administrateur adjoint des projets spéciaux à la NASA. « Il nous faudrait avoir, sous forme de preuve, quelque chose de physique avec lequel travailler. »

Près de 50 ans plus tard, les choses ont changé.

Jeudi, l’agence a annoncé avoir embauché un directeur de recherche dédié uniquement à l’étude des « phénomènes anormaux non identifiés », ou PAN – un terme plus moderne pour désigner les ovnis. Le nouveau rôle a été créé après qu’une commission de rapport indépendante de la NASA a recommandé que l’agence puisse et devrait, faire davantage pour enquêter sur ce qui peut ou non voler au-dessus de votre tête.

« C’est la première fois que la NASA prend des mesures concrètes pour examiner sérieusement l’UAP », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, lors d’une conférence de presse très attendue jeudi.

De nombreux chercheurs et astrophysiciens se sont déclarés heureux d’apprendre que la NASA prenait plus au sérieux la recherche sur les PAN, espérant que l’approbation d’une agence gouvernementale officielle pourrait valider leur domaine d’étude et l’intégrer au grand public.

REGARDER | Les scientifiques ont un « devoir civique » d’étudier les PAN, déclare un professeur de Harvard : La NASA espère réduire la stigmatisation autour de l’étude des ovnis La NASA a publié ses conclusions après une étude d’un an sur les ovnis. Avi Loeb, professeur d’astrophysique à l’Université Harvard, se dit heureux d’apprendre que l’agence spatiale prend ces recherches plus au sérieux et espère que cela contribuera à éliminer la stigmatisation. « C’est le devoir civique des scientifiques de s’occuper de ce phénomène et d’essayer de l’expliquer », a-t-il déclaré.

Avi Loeb, professeur d’astrophysique à l’Université Harvard, a passé des années à faire des recherches sur le ciel. Il a écrit plus de 1 000 articles universitaires sur les trous noirs, les premières étoiles, la recherche de la vie extraterrestre et « l’avenir de l’univers », comme le dit sa biographie.

Il a déclaré qu’il pensait que davantage de recherches officielles étaient essentielles.

« C’est le devoir civique des scientifiques de s’occuper de ce phénomène, d’essayer de l’expliquer, et si nous finissons par découvrir que tous les objets sont naturels ou fabriqués par l’homme, qu’il en soit ainsi », a-t-il déclaré jeudi dans une interview. « Mais… il y a une petite chance que nous trouvions quelque chose en dehors de cette Terre, auquel cas cela changerait l’avenir de l’humanité. »

Loeb dirige le projet Galileo à Harvard, qui tente de diffuser les données sur les PAN provenant « d’observations accidentelles ou anecdotiques et de légendes vers le courant dominant d’une recherche scientifique transparente, validée et systématique ».

Il dit que le jugement a été un obstacle dans son domaine d’études.

« Certainement, au sein de l’armée, [stigma] « C’était un grand défi parce que les pilotes et le personnel militaire avaient peur d’en parler », a-t-il déclaré. « Maintenant, il semble qu’il existe une procédure de signalement, mais quand même… c’est considéré comme une activité marginale, et cela devrait changer parce que le public s’en soucie, le gouvernement s’en soucie.

Jeudi, la NASA a refusé de divulguer le nom de son nouveau directeur de recherche pendant plus de sept heures. Dan Evans, un haut responsable de la recherche au sein de l’unité scientifique de la NASA, a déclaré que cette décision avait été prise en partie parce que d’autres membres du panel avaient été harcelés et menacés par le public alors qu’ils travaillaient sur le rapport.

Le nouveau directeur a ensuite été identifié comme étant l’ancien agent de liaison de la défense, Mark McInerney, à côté d’un appel officiel à « le traiter avec respect ».

REGARDER | Plus de preuves sont nécessaires pour comprendre les PAN Aucune preuve que les UAP soient extraterrestres, mais la NASA ne sait pas ce qu’ils sont La NASA a publié un rapport très attendu sur les PAN, anciennement connus sous le nom d’OVNIS. Un panel de 16 personnes a déterminé qu’il n’y avait aucune preuve reliant les observations à la vie extraterrestre, mais on ne sait toujours pas de quoi il s’agit et la NASA affirme que davantage de preuves sont nécessaires pour les comprendre.

Ailleurs dans son rapport, la NASA a déclaré que l’intelligence artificielle pourrait être un outil essentiel pour aider à identifier des objets inhabituels en traitant d’immenses quantités de données. L’agence a également déclaré que les chercheurs pourraient accélérer la chasse en capitalisant sur la technologie déjà existante pour les pilotes et les contrôleurs aériens.

« Il s’agit en fait d’un développement assez important », a déclaré Chris Rutkowski, écrivain scientifique et chercheur basé à Winnipeg.

« Ils veulent passer de la sensation à la science, et je pense que c’est la vraie raison derrière cela. La communauté scientifique est généralement blasée par le sujet des PAN, ou OVNIS, et le problème est que les données scientifiques n’existent tout simplement pas. »

Le nouveau directeur de recherche de l’UAP gérera « les communications centralisées, les ressources et les capacités d’analyse des données afin d’établir une base de données robuste pour l’évaluation du futur UAP », a déclaré la NASA.

Le rapport indique que l’agence est dans une position unique pour la recherche car elle dispose d’une technologie, à la fois existante et prévue, pour surveiller la Terre et l’espace. Il dispose également « d’une vaste archive de données historiques et actuelles, qui devraient être directement exploitées pour comprendre l’UAP ».

La NASA n’a pas précisé le montant des fonds qu’elle avait réservé pour ces travaux.

Ce qui est clair, Loeb et Rutkowski en conviennent, c’est que la NASA s’est enfin jointe à nous.

« C’est la bonne approche », a déclaré Loeb. « Cela devrait être pris au sérieux. »