MADRID: L’Atletico Madrid a surmonté une première mi-temps rouillée, battant le Real Valladolid 2-0 à domicile samedi avec des buts de Thomas Lemar et Marcos Llorente, les rendant clairs en tête de la Liga.

Le milieu de terrain français Lemar a marqué son premier but depuis avril 2019 pour sortir de l’impasse à la 56e minute, apparaissant au poteau arrière pour guider un centre de Kieran Trippier et compléter une contre-attaque radicale.

Llorente a scellé la victoire à la 72e minute, s’accrochant à une tête de Trippier et faisant preuve d’un rythme et d’une force remarquables pour dépasser un défenseur et lancer avec confiance son tir dans le coin inférieur.

Avec un septième match de championnat consécutif, l’Atletico est allé en tête après 10 matchs avec 26 points, deux devant la deuxième place de la Real Sociedad qui en a joué onze. Leur prochain match de championnat est loin pour les rivaux de la ville et les champions du Real Madrid.