L’impitoyable Iga Swiatek fait irruption dans les 16 derniers

Le numéro un mondial Iga Swiatek a mené la charge des têtes de série féminines dans les 16 derniers de l’Open d’Australie vendredi, alors que les organisateurs ont défendu ce qu’Andy Murray a appelé sa “farce” d’une arrivée à 4h05 du matin.

Les Américaines Coco Gauff et Jessica Pegula ont également été les grandes gagnantes, assurant que l’ordre normal a repris le cinquième jour à Melbourne Park après les chocs de la veille.

Le numéro deux mondial Ons Jabeur a été la plus grande victime du tirage au sort féminin jeudi, tandis que le peloton masculin a perdu ses deux premières têtes de série à Rafael Nadal et Casper Ruud.

La favorite Swiatek, triple vainqueur majeur mais en quête d’un premier titre à l’Open d’Australie, a battu la qualifiée Cristina Bucsa d’Espagne 6-0, 6-1.

Le Polonais affrontera ensuite Elena Rybakina après que la championne de Wimbledon ait battu la vice-championne de Melbourne l’an dernier Danielle Collins en trois sets.

“C’est sûr qu’elle est très forte physiquement et mentalement”, a déclaré la Kazakh Rybakina, née à Moscou, en regardant le défi Swiatek.

« Je vais devoir prendre toutes mes chances. Je pense qu’Iga est un grand joueur.”

Gauff, 18 ans, a intensifié sa candidature pour un premier titre majeur avec une victoire tout aussi catégorique 6-3, 6-2 sur sa compatriote américaine Bernarda Pera.

La talentueuse adolescente affronte la championne de Roland-Garros 2017 Jelena Ostapenko de Lettonie en huitièmes de finale.

La troisième tête de série Pegula, qui vise également une première couronne du Grand Chelem, a également fait un travail léger sur Marta Kostyuk avec une victoire 6-0, 6-2.

La joueuse de 28 ans affrontera ensuite ce qui devrait être un test plus sévère à Barbora Krejcikova de la République tchèque, 20e tête de série et championne de Roland-Garros 2021.

“Un peu farce”

En dehors du terrain, le chef de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a insisté sur le fait qu’il n’était “pas nécessaire” de modifier le calendrier, malgré les critiques cinglantes après l’avant-dernière arrivée à un Grand Chelem.

Le vétéran Murray s’est battu à travers une épopée de cinq sets contre l’espoir local Thanasi Kokkinakis qui s’est terminée à 4h05 du matin, qualifiant la conclusion des premières heures de “un peu de farce”.

« Je ne sais pas pour qui c’est bénéfique. Un match comme ça, on vient ici après le match, et c’est ça la discussion”, a déclaré le Britannique de 35 ans après les cinq heures et 45 minutes de corvée, la plus longue de sa carrière.

Tiley a défendu le calendrier, affirmant que de tels matchs tardifs ne se produisaient pas souvent, après que le frère de Murray, Jamie – un spécialiste du double jouant à Melbourne Park – ait été parmi ceux qui n’appelaient qu’à un seul match de nuit dans les majors.

“Si vous ne mettez qu’un match le soir et qu’il y a une blessure, vous n’avez rien pour les fans ou les diffuseurs”, a déclaré Tiley.

Tsitsipas roule

De retour sur le terrain, la troisième tête de série Stefanos Tsitsipas a conservé sa séquence sans défaite cette année pour organiser un affrontement en huitièmes de finale avec l’Italien Jannik Sinner.

Tsitsipas, 24 ans, qui n’a pas encore perdu de set, a décroché sa septième victoire consécutive en 2023 en battant le Néerlandais Tallon Griekspoor 6-2, 7-6 (7/5), 6-3 sur la Rod Laver Arena.

Tsitsipas – qui a remporté les quatre matchs de la United Cup menant au Grand Chelem – est la tête de série la plus élevée du côté masculin.

Sa prochaine mission, pour une place dans les huit derniers, est une confrontation avec Sinner, 15e tête de série, qui est revenu en trombe pour écraser le Hongrois Marton Fucsovics 4-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-0.

Tsitsipas refuse de s’emballer alors qu’il court après un premier titre majeur.

“Il n’y a pas de cadeaux”, a-t-il prévenu.

“Vous devriez y aller, vous devriez créer ces opportunités et viser grand en vous-même, parfois dépasser vos propres capacités.”

Felix Auger-Aliassime, la sixième tête de série canadienne, a battu l’Argentin Francisco Cerundolo en quatre sets.

Plus tard vendredi, le Russe Daniil Medvedev, double finaliste de Melbourne, affrontera le dangereux 29e favori Sebastian Korda des États-Unis.

Le grand favori Novak Djokovic, neuf fois champion de l’Open d’Australie, affronte Grigor Dimitrov, 27e tête de série, samedi.

