L’impitoyable «guerre contre le terrorisme» de l’Amérique est ce qui lui a fait perdre l’Afghanistan il y a des années, a déclaré l’ancien président afghan Karzai à RT

L’invasion de la coalition dirigée par les États-Unis en Afghanistan en 2001, après la tragédie du 11 septembre, a été bien accueillie par une partie importante de la population afghane qui voulait se libérer de « l’extrémisme et de la violence » du régime taliban, a déclaré Karzaï.

Le soutien de la population locale a été l’un des facteurs qui ont conduit à la « succès immédiat » dans sa guerre contre les talibans. « Nous avons commencé à regarder vers l’avenir avec de grands espoirs », a déclaré l’ancien président afghan. Pourtant, ces espoirs ont été anéantis par les troupes américaines et la manière dont Washington a mené sa « guerre contre le terrorisme », estime-t-il.

[The Americans] nous a dit que les sanctuaires se trouvent à l’extérieur de l’Afghanistan. Mais ensuite, ils ont commencé à bombarder des villages et des maisons afghanes et à blesser et tuer nos gens et à détruire des maisons.

Les actions américaines ont également brisé tout espoir de réconciliation politique à l’époque où son propre gouvernement était au pouvoir, a rappelé Karzaï. Il a expliqué que son cabinet avait gracié de nombreux anciens combattants talibans et que cela les avait convaincus de s’installer et de commencer une nouvelle vie paisible.

« Puis, les États-Unis ont soudainement commencé à attaquer les maisons des talibans et à attaquer les villages – et ils les ont forcés à fuir le pays. C’est cette violence contre le peuple afghan au nom de la lutte contre les talibans qui m’a amené à appeler les talibans nos frères, « a déclaré l’ancien président. « Les choses ont mal tourné. Ils ont commencé à réapparaître et une partie de la population est partie avec eux. »

Maintenant, alors que les États-Unis sont sur le point de se retirer complètement d’Afghanistan, Karzaï pense que la seule voie à suivre est de parler aux talibans, même si leurs activités terroristes ne peuvent être simplement oubliées. L’Afghanistan a un besoin urgent d’un gouvernement qui aurait autorité sur l’ensemble du pays, a déclaré l’ex-président. Si tel est le cas, toutes les menaces auxquelles l’Afghanistan lui-même et les nations de la région sont confrontés seraient « s’en aller automatiquement » il croit.

Karzaï ne fonde plus ses espoirs pour l’avenir de l’Afghanistan sur certains « superpuissances lointaines » comme les États-Unis. Au lieu de cela, dit-il, Kaboul doit comprendre la valeur de son emplacement géostratégique et l’utiliser pour « promouvoir la confiance et la confiance entre nos voisins et les grandes puissances de la région » comme la Russie, l’Inde et la Chine, et les avoir comme « alliés pour la stabilité ».

REGARDEZ L’INTERVIEW COMPLÈTE SUR RT :

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !