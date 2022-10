L’impitoyable “général Armageddon” de Poutine derrière une nouvelle vague de brutalité en Ukraine après le bombardement en tapis de la Syrie

Un général impitoyable promu par Vladimir Poutine est l’architecte derrière la nouvelle vague de brutalité qui balaie l’Ukraine.

Le général Sergey Surovikin, réputé pour ses manœuvres impitoyables, a maintenant pris les rênes de l’invasion russe chancelante.

Le général Sergey Surovikin dirige désormais l’effort de guerre en Ukraine Crédit : AP

Sa nouvelle nomination a été suivie d’une attaque meurtrière contre neuf villes ukrainiennes Crédit : Reuters

Surovikin est surnommé le général Armageddon en raison de son bilan de destruction massive Crédit : AFP

Il est le fer de lance de la nouvelle vague de brutalité en Ukraine alors qu’il tente de relancer l’invasion en difficulté de la Russie Crédit : AP

Terriblement surnommé “Général Armageddon”, l’homme de 55 ans au visage de pierre tire désormais officiellement les ficelles de la marionnette.

La nomination dramatique de Surovikin pour diriger l’effort de guerre est intervenue quelques heures seulement après l’explosion du pont prisé de Vlad entre la Russie et la Crimée.

Cela faisait suite à un bouleversement militaire important au cours de la semaine dernière au milieu de revers catastrophiques sur la ligne de front, forçant les soldats à battre en retraite.

On pense maintenant que le général orchestre une contre-attaque brutale contre les forces ukrainiennes pour affirmer son pouvoir.

Son premier ordre du jour consistait à lancer un barrage mortel de missiles vers neuf grandes villes, dont Kyiv, dans un brutal blitz de vengeance.

L’un d’eux a même atterri près du bureau du président Volodymyr Zelensky, ce qui l’a incité à critiquer Poutine pour avoir tenté de “rayer l’Ukraine de la carte”.

Le président russe enragé a confirmé que la série d’attaques était en représailles à l’explosion du pont et a accusé l’Ukraine de “terrorisme” avant de promettre une “réponse très dure” si elles continuaient.

L’incident a étrangement fait écho à la sauvagerie de Surovikin en Syrie, lorsqu’un bombardement brutal a détruit la majorité de la ville d’Alep.

En 2015, il a mené la campagne sanglante de Russie après l’intervention de Moscou aux côtés du régime de Bachar al-Assad, qui a réussi à reprendre le contrôle de plus de 50 % du pays.

Il a été accusé d’avoir utilisé des tactiques “controversées” sur le champ de bataille, un schéma qui figure en bonne place dans son histoire militaire mouvementée.

Surovikin s’est d’abord fait un nom lors du coup d’État soviétique de 1991, lorsqu’il a tué trois manifestants – le voyant passer plusieurs mois en détention.

Les charges retenues contre lui ont finalement été abandonnées, mais ses prouesses n’ont fait qu’augmenter pendant son séjour derrière les barreaux.

L’homme de 55 ans a fini par être salué comme un héros lorsque les Russes ont entendu comment il “est monté dans son char sans hésitation et s’est précipité pour sauver son pays”.

D’anciens camarades ont loué sa nouvelle promotion, suggérant que la brute patriotique changera le cours de l’invasion condamnée.

Surovikin n’est pas sentimental.

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a déclaré qu’il était convaincu que son ami de 15 ans “arrangerait les choses” en première ligne.

“Le groupe uni des forces est désormais entre de bonnes mains”, a-t-il déclaré.

Yevgeny Prigozhin, fondateur du groupe de mercenaires Wagner qui était fortement déployé en Syrie, l’a décrit comme “légendaire”.

Il a déclaré à l’agence de presse Live24 : “Surovikin est le commandant le plus compétent de l’armée russe”.

Les initiés du Kremlin ont raconté comment Surovikin est un fou fou qui se soucie peu de ce que ses missiles dévastateurs peuvent toucher.

Avec un penchant pour les attaques contre les civils et les frappes de missiles à grande échelle sur les infrastructures, il est un adversaire redoutable pour l’Occident.

Une source a averti de manière inquiétante: “Surovikin n’est pas sentimental.”

GÉNÉRAL ARMAGEDDON

Surovikin est connu parmi les soldats russes sous le nom de “général Armageddon” grâce à “sa capacité à agir de manière non conventionnelle et brutale”.

Il a été promu général de l’armée en 2021 – l’un des rares officiers russes à atteindre un tel grade – et cet été a été chargé des troupes dans le sud de l’Ukraine.

En février, il a été giflé par des sanctions de l’UE pour avoir été “responsable du soutien actif et de la mise en œuvre d’actions et de politiques qui sapent et menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine”.

Les responsables du renseignement britannique ont déclaré que sa carrière “a été entachée d’allégations de corruption et de brutalité”, dans un récent rapport discutant de la possibilité de sa promotion.

La nomination de Surovikin intervient alors que la Russie risque de perdre la guerre d’ici Noël alors que l’armée de Vlad fait face à un effondrement total dans une humiliation massive pour le tyran.

Ses forces pourraient être repoussées vers la frontière russe d’ici la fin de l’année si Kyiv poursuit sa contre-offensive, a affirmé une source gouvernementale britannique.

Ben Hodges, un ancien chef militaire américain en charge des forces américaines en Europe, a déclaré que les lignes russes s’effondraient rapidement.

Les lignes russes s’effondreraient dramatiquement dans l’est de l’Ukraine alors que les hommes du président Zelensky poursuivent leur contre-offensive éclair dans la région.

Les combattants ukrainiens ont repris des portions de territoire dans la région nord-est de Kharkiv et se rapprochent de Kherson – qui, s’il était capturé – serait une défaite monumentale et embarrassante pour le Kremlin.

La Russie a subi d’énormes pertes en Ukraine – avec des chars détruits qui jonchent le paysage Crédit : Getty

La promotion de l’homme de 55 ans a été applaudie par les Russes avides de guerre Crédit : AP

Des images choquantes ont capturé le moment où le pont prisé de Poutine entre la Russie et la Crimée a été réduit en miettes Crédit : Reuters