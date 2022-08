L’impitoyable Erik ten Hag fait sa marque pour soulever Man United contre Liverpool

MANCHESTER, Angleterre – Si les choses fonctionnent pour Erik ten Hag à Manchester United, il pourrait bien considérer la visite de Liverpool à Old Trafford au début de sa première saison comme un moment charnière.

Il sera soulagé, bien sûr, d’obtenir sa première victoire en compétition depuis son arrivée de l’Ajax Amsterdam cet été et ravi de l’avoir fait contre un grand rival dans un grand match, celui qui a vu un grand groupe de supporters de Manchester United protester contre la propriété des Glazers. .

Au lieu de cela, la victoire 2-1 de lundi sur Liverpool restera également dans les mémoires – peut-être tout aussi important – que la nuit où le manager néerlandais a apposé son empreinte sur l’équipe.

– Olley: United bat Liverpool pour lancer l’ère Ten Hag avec style

– Guide des téléspectateurs ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus

– Tout ce que vous devez savoir sur la signature de Man United par Casemiro

En goutte Cristiano Ronaldo et Harry Maguire pour sans doute le plus gros match de la saison, Ten Hag a informé ses joueurs qu’il était en charge. Après un début démoralisant qui a brièvement vu United tomber au bas du classement de la Premier League, la victoire sur Liverpool fera tout pour la confiance et la confiance en soi dans un vestiaire qui avait l’air au plus bas après la défaite 4-0 contre Brentford neuf jours plus tôt. Mais ce pourrait être la sélection de l’équipe qui finit par avoir un impact beaucoup plus important.

2 Connexe

Ten Hag a passé l’été à régner avec une autorité tranquille mais a choisi son moment pour montrer les dents. Vous ne pouvez pas être beaucoup plus impitoyable que de mettre au banc votre attaquant vedette et capitaine de club (avec Bruno Fernandes portant plutôt le brassard) contre Liverpool à domicile.

“J’ai une équipe et nous devons utiliser l’équipe”, a déclaré Ten Hag par la suite. “Nous jouons 50 ou 60 matchs, et de match en match, nous verrons quelle équipe nous choisirons. Je n’ai pas besoin de mentionner Maguire et Ronaldo ; ce sont des joueurs incroyables, et ils joueront un rôle dans le futur et le avenir à court terme également.

“Nous avons une équipe et une façon de jouer, de style, mais aussi un plan de match. Vous regardez quelle est la meilleure approche pour le jeu. Nous avons besoin d’une équipe car nous avons de nombreux matchs à couvrir, alors nous formons une équipe à partir de l’équipe, nous restons ensemble en tant qu’équipe et nous réalisons beaucoup de choses. Je suis confiant à ce sujet.”

La première victoire en compétition d’Erik ten Hag à la tête de Man Utd est survenue contre leurs plus grands rivaux. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Il est compréhensible que Ten Hag veuille minimiser l’importance de mettre au banc deux de ses joueurs les plus en vue pour un match aussi clé, mais il saura mieux que quiconque que cela envoie un message fort à son équipe très tôt dans son règne. Il a clairement exprimé ses sentiments après la défaite à Brentford, accusant ses joueurs de manquer de “faim” et annulant un jour de congé prévu afin qu’ils puissent rattraper la distance par laquelle ils avaient été dépassés par l’équipe de Thomas Frank.





Ten Hag a résisté à la tentation de désigner ceux qu’il considérait comme les plus coupables, disant seulement qu’il aurait aimé pouvoir effectuer 11 remplacements à la mi-temps. Mais quand il s’agissait de choisir son équipe contre Liverpool, il n’a pas hésité à prendre les grandes décisions.

Il aurait pu laisser de côté Lisandro Martinez – remplacé après 45 minutes à Brentford – a poussé le défenseur argentin au milieu de terrain, ou est passé à un arrière cinq avec trois défenseurs centraux. Au lieu de cela, il a laissé tomber Maguire, son capitaine. Déjà bien conscient du bruit constant autour de Ronaldo, la décision facile aurait été de garder le joueur de 37 ans dans l’équipe, mais à la place, on lui a remis un siège sur le banc derrière Maguire.

C’était dire aussi que quand Anthony Elanga a été remplacé à la mi-temps, c’était Antoine Martial, plutôt que Ronaldo, qui a été envoyé à sa place. Ronaldo est finalement entré en jeu avec seulement quatre minutes à jouer, mais son introduction en même temps que celle de Donny van de Beek et Aaron Wan-Bissaka n’était guère plus qu’une réflexion après coup alors que Ten Hag tentait de voir les dernières étapes de la victoire.

Maguire, quant à lui, s’est à peine réchauffé et a passé la nuit à regarder de côté. Il est peu probable qu’il revienne pour le voyage à Southampton samedi, après Martinez et Raphaël Varane défendue avec tant de résilience contre Mohamed Salah, Roberto Firmino et Luis Díaz.

Ronaldo ne s’attendra pas non plus à un rappel à St Mary’s, après avoir contribué un tir vers le but qui a navigué dans le Stretford End. Il a également été souligné qu’après Ten Hag a souligné l’importance du “leadership” sur le terrain malgré le fait qu’il ait joué sans son capitaine et son joueur le plus expérimenté.

La contribution de Cristiano Ronaldo dans le match de lundi a été un remplacement en fin de match. PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

“Je voulais une approche différente et une attitude différente, et c’est ce qu’ils ont apporté sur le terrain”, a ajouté Ten Hag. “Soyez une équipe et ayez un bon esprit, et c’est ce que nous avons vu aujourd’hui. Ce n’est pas toujours à propos de ce que j’ai dit. J’ai dit que nous devons agir et ne pas parler beaucoup et nous assurer que vous êtes une équipe et que vous vous battez et soyez courageux et donnez-vous des options.

“Fernandes a pris la responsabilité et le capitaine l’a encouragé. Il a fait preuve de leadership avec Varane. Ils ont fait une énorme différence. Il n’y a pas qu’eux, nous avons besoin de plus de leaders. Quand vous voulez gagner, vous avez besoin de leaders et de l’esprit dont nous avons fait preuve aujourd’hui. .”

Les décisions de Ten Hag ne feront rien pour atténuer les spéculations sur l’avenir de Ronaldo, alors qu’il y a également eu des rapports d’intérêt pour Maguire de Chelsea. Ronaldo pourrait trouver son chemin de retour dans l’équipe encore plus compliqué si United réussit dans ses efforts pour signer un ailier – celui de l’Ajax Antoinede Chelsea Christian Pulišić ou PSV Cody Gakpo parmi ceux qui auraient été envisagés – avant la date limite de transfert, bien que Ten Hag maintienne que l’attaquant portugais fait toujours partie de ses plans.

La question de savoir si Ronaldo veut faire partie de ces plans reste à débattre, mais à tout le moins, Ten Hag a montré que c’est Ronaldo qui devra s’adapter à son manager et non l’inverse. Les fans de United ont cru pendant un moment qu’il y avait un manque de responsabilité parmi les joueurs, qu’ils ont régulièrement été en mesure de réaliser des performances misérables au cours des 18 derniers mois sans voir les conséquences lorsque l’équipe a été annoncée pour le prochain match.

Pour l’instant, au moins, le cycle a été rompu, et bien que Ten Hag ait atténué une partie de la pression sur lui-même, il s’est également assuré que ses joueurs se souvenaient qu’il y avait beaucoup de pression sur leurs places.