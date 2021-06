Limping Victoria’s Secret recrute des anges et embauche des icônes du succès comme Megan Rapinoe et Priyanka Chopra comme nouveaux visages de la marque – RT USA News

Victoria’s Secret, connue pour vendre le fantasme sexuel masculin, procède à un changement radical de marque. Le détaillant de lingerie abandonne ses anges en faveur des icônes de l’autonomisation des femmes, bien que certains doutent que cela sauvera ses résultats.

Cette décision, qui a été révélée mercredi dans un article du New York Times, est présentée comme une tentative de se débarrasser de l’approche « datée » de la société en matière de vente de sous-vêtements. Elle enracine ses nombreux « anges » – des mannequins en soutiens-gorge fantaisie et ailes exotiques – et met en avant une équipe de sept femmes pour représenter ses nouvelles valeurs.

Le soi-disant collectif VS comprend l’athlète américaine et militante LGBT Megan Rapinoe, la skieuse sino-américaine Eileen Gu, la mannequin grande taille biraciale suisse-américaine Paloma Elsesser et l’artiste indienne et défenseure des droits Priyanka Chopra. Eux et d’autres membres de l’équipe conseilleront la marque, apparaîtront dans les publicités et feront la promotion de Victoria’s Secret sur Instagram.





Le but est de « redéfinir » ce que la société considère comme sexy, laissent derrière elles des accusations de « sexisme, taille et âgisme » bien ancrés dans les entreprises et, espérons-le, inversent la tendance à perdre des parts de marché au profit d’autres marques, y compris celles qui se présentent comme étant anti-Victoria’s Secret.

Le succès de l’ambitieuse campagne de rebranding est cependant loin d’être certain. Le NYT se demande si les femmes « je l’achèterais » et beaucoup de ses lecteurs semblent d’accord, citant plusieurs raisons. Certains disent que le reconditionnement des sous-vêtements en tant que vêtement d’autonomisation ne fonctionnera pas si le produit reste trop cher et de mauvaise qualité.

Est-ce qu’une partie du changement de marque leur permet de payer un salaire vital aux travailleurs qui fabriquent leurs vêtements ? Parce qu’à partir de maintenant, ils utilisent le travail d’esclave de personnes incarcérées. – Emily Todebush (@EmilyTodebush) 16 juin 2021

Grande nouvelle représentation mais les sous-vêtements sont inconfortables. Pas de vente. – 🇺🇸DaleWillResist📣 (@awelab1956) 17 juin 2021

D’autres doutent que Victoria’s Secret abandonne ses pratiques de fabrication de réduction des coûts contraires à l’éthique avec ses anges. Vraisemblablement, les personnes dont les décisions d’achat dépendent des causes promues par une entreprise se soucient également de problèmes tels que le travail forcé.

D’accord, mais vont-ils commencer à fabriquer des vêtements de qualité dignes de leurs prix exorbitants ? Ou ils reconditionnent juste la même merde ? — Cielo est bleu (๑╹ᆺ╹) (@cieloisblue2) 16 juin 2021

Qui TF se soucie de leur publicité ! Le problème n’est PAS d’utiliser des matériaux organiques et durables, d’utiliser du travail d’esclave. Pourquoi ne dépensent-ils pas leur argent pour cela. & Débarrassez-vous de cette horrible merde de parfum juste à côté de la caisse ! La Terre n’a pas besoin de plus de produits chimiques ! – Abbaye Scott (@AbbeyScott16) 16 juin 2021

Beaucoup de gens n’aiment tout simplement pas l’approche, récitant le mantra : « va te réveiller, va faire faillite ». Il existe de nombreux exemples de la façon dont s’attaquer à un croque-mitaine culturel comme la « masculinité toxique » ou la « blancheur » peut entraîner une réaction spectaculaire au lieu d’une augmentation des ventes.

Ne pouvons-nous pas simplement laisser les modèles être des modèles, les athlètes être des athlètes et les actrices être des actrices ? – Jasmin (@jn_arora) 16 juin 2021

Oui! Pour terminer! J’ai toujours rêvé de la star du football multimillionnaire Megan Rapinoe en lingerie, nous faisant la leçon sur son oppression. Quelle rêve devenu réalité! 👏 – Ryan Holley (@sandshark222) 17 juin 2021

En plus de se réinventer en tant que nouveau détaillant culturellement à jour, Victoria’s Secret prévoit de résoudre certains des problèmes de longue date avec son stock, notamment en fournissant plus de tailles et des vêtements plus confortables, selon le NYT. Les magasins qui ont survécu à l’abattage de Covid-19 doivent devenir plus légers et plus lumineux et présenter des mannequins de différentes formes et tailles. Alors que les tongs et les lacets garderont leur place, l’entreprise étendra ses gammes de produits, notamment dans des domaines comme les vêtements de sport ou les vêtements de maternité.

L’attrait de la réforme de la marque – du moins pour les investisseurs – doit être testé cet été, lorsque le détaillant se séparera de L Brands et Bath & Body Works et deviendra une entreprise publique.

