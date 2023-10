L’Impériale et l’organisme de réglementation de l’Alberta étaient au courant depuis des années des infiltrations de résidus de sables bitumineux, selon des documents

Les documents déposés par Imperial Oil Ltd. montrent que l’entreprise et le régulateur de l’énergie de l’Alberta savaient que la mine de sables bitumineux de Kearl suintait des résidus dans les eaux souterraines des années avant qu’une flaque de fluide contaminé ne soit signalée à la surface, alarmant les Premières Nations de la région et déclenchant trois enquêtes.

« Ils savaient qu’il y avait des infiltrations dans les eaux souterraines », a déclaré Mandy Olsgard, une toxicologue environnementale qui a consulté les Premières Nations de la région.

« Le [Alberta Energy Regulator] et l’Impériale a décidé de ne pas informer le public et de simplement gérer cela en interne. »

Imperial a déclaré dans un communiqué que les infiltrations étaient prévues dans la conception originale de Kearl. La porte-parole Lisa Schmidt a déclaré que la société avait tenu informés à la fois le régulateur et les communautés locales.

« Nous avons travaillé pour remédier aux zones d’infiltration peu profondes provenant de notre zone de location d’exploitation », a-t-elle déclaré.

« Nous reconnaissons qu’il existe des inquiétudes concernant la qualité de l’eau et nous prenons cela très au sérieux. »

La porte-parole de l’Alberta Energy Regulator, Lauren Stewart, a déclaré que l’agence s’engage à assurer une surveillance rigoureuse du site de Kearl.

« Il est de la plus haute priorité que l’eau en aval continue de rester sûre et que tout impact potentiel sur le public soit à la fois atténué et communiqué de manière transparente », a-t-elle déclaré dans un courrier électronique.

« Pendant cette période, aucun signe n’indiquait que le système ne fonctionnait pas conformément à sa conception. »

Infiltration prévue dans la conception originale

Olsgard souligne les rapports de surveillance des eaux souterraines déposés par l’Impériale auprès de l’organisme de réglementation. Les documents de 2020 et 2021 reconnaissent que des résidus s’infiltraient des bassins qui étaient censés les contenir.

Les résidus ont été détectés dans des puits de surveillance situés dans la zone de concession de la mine, à environ 70 kilomètres au nord de Fort McMurray.

Des études antérieures suggèrent que ces résultats pourraient avoir été influencés par des variations naturelles ou des processus chimiques dans le sol.

Le document de 2021 indique qu’il ne reste que peu de place au doute.

« [Process affected water] infiltration ou arrivée anticipée potentielle de [such water]a été signalé dans 11 sites de surveillance en 2021, indiqué par des tendances et/ou [control objective] dépassements en plusieurs [key indicator parameters], » ça dit.

Les substances trouvées à des concentrations supérieures aux limites souhaitées comprenaient les acides naphténiques, les solides dissous et les sulfates – un indicateur courant des résidus d’hydrocarbures. Les résidus des sables bitumineux sont considérés comme toxiques pour les poissons et autres animaux sauvages.

En mai 2022, les infiltrations ont été signalées aux Premières Nations et aux communautés sous la forme d’une accumulation d’eau décolorée à la surface. Ils ont ensuite reçu peu d’informations jusqu’en février dernier, lorsque l’organisme de réglementation a émis des ordonnances de protection de l’environnement contre l’Impériale – et seulement après que 5,3 millions de litres d’eaux usées contaminées se soient échappées d’un bassin de rétention.

Olsgard a déclaré que le régulateur avait signalé des infiltrations dès 2019. L’Impériale avait institué un « système d’interception des infiltrations » en 2015.

Stewart a reconnu que l’infiltration avait été confirmée.

« Impérial initié, et [the regulator] confirmées, des activités d’atténuation comprenant l’activation du [seepage interception system] et en ajoutant davantage de puits de pompage », a-t-elle déclaré.

Quatre puits de pompage activés en 2021 pour contenir les infiltrations ont « détourné » plus d’un milliard de litres d’eau souterraine, indique le rapport. Après cela, les paramètres clés ont chuté ou se sont stabilisés dans « la plupart » des emplacements.

« Ces puits de pompage d’interception d’origine ont été activés pour la première fois début 2021 en réponse à la détection d’eau affectée par le procédé au-dessus des objectifs de contrôle, conformément aux procédures d’exploitation approuvées », a déclaré Schmidt.

« L’Impériale a partagé cette information avec le [regulator] et les communautés au début de 2021 et a fourni des mises à jour annuelles.

Les eaux souterraines de la région se déplacent entre trois et 27 mètres par an. Certaines preuves suggèrent que des résidus se sont échappés de la concession.

Les données déposées dans le cadre du Programme de surveillance des sables bitumineux montrent que les sulfates dans une station d’échantillonnage de la rivière Muskeg ont commencé à augmenter considérablement en mars 2022. En un an, ils étaient 18 fois plus élevés que la moyenne de 2021.

Cette station d’échantillonnage se trouve au sud de la concession Kearl. Les rejets qui ont déclenché l’ordre de protection se sont produits du côté nord.

Schmidt a déclaré que ces lectures n’étaient pas liées aux résidus.

Stewart a déclaré que l’Impériale avait augmenté sa fréquence de surveillance et s’efforçait de comprendre l’étendue de la fuite.

L’infiltration continue

L’infiltration à Kearl continue. Les données publiées sur le site Web de l’organisme de réglementation montrent que plusieurs puits d’essai continuent d’afficher des niveaux d’hydrocarbures dans les eaux de surface qui dépassent les directives environnementales provinciales.

« Il n’y a aucune indication d’impacts négatifs sur la faune ou les populations de poissons dans les réseaux fluviaux voisins, ni de risques pour l’eau potable pour les communautés locales », a déclaré Schmidt.

Au cours de l’été, l’Impériale a élargi le système d’interception des infiltrations de Kearl en ajoutant des pompes et des structures de drainage supplémentaires. La surveillance se poursuit.

« Le [regulator] n’ont pas arrêté l’infiltration en 2022 et ils ne l’ont pas reconnu depuis 2019 », a déclaré le chef de la Première nation crie Mikisew, Billy-Joe Tuccaro, dans un communiqué.

« Ils disent qu’ils ont contenu les infiltrations. Ce n’est pas le cas. Le fait qu’ils ne nous aient pas parlé des infiltrations pendant neuf mois n’est que la pointe de l’iceberg. »

Appels à audit, intervention

Les Premières Nations Mikisew et Athabasca Chipewyan utilisent la zone située à l’extérieur du bail minier pour des activités traditionnelles telles que la chasse et la cueillette. Les deux pays se trouvent en aval de la mine et disent craindre pour la qualité de leur eau.

Mercredi, le conseil d’administration du régulateur a publié un rapport tiers de Deloitte sur la manière dont l’agence a géré les communications autour des publications.

Bien qu’il ait constaté que le régulateur respectait ses règles, il a conclu que ces règles étaient obsolètes, vagues et comportaient des lacunes importantes.

Olsgard a déclaré que l’enquête de Deloitte se limitait spécifiquement aux événements survenus après mai 2022.

« Ils n’avaient pas le pouvoir de remonter jusqu’en 2019, alors que je pense que les eaux souterraines étaient contaminées. »

Les actions de l’Impériale font également l’objet d’une enquête de la part du personnel de réglementation ainsi que des enquêteurs fédéraux.

Tuccaro a déclaré que le régulateur avait rejeté la demande de Mikisew d’un ordre d’arrêt des travaux à Kearl. Il a qualifié cela de double standard.

« L’Alberta Utilities Commission et le gouvernement de l’Alberta n’ont eu aucun problème à instaurer un moratoire sur les projets d’énergie renouvelable, mais ils ne prendront pas de simples mesures réglementaires face à un problème connu de santé humaine et environnementale. »

La Première Nation Athabasca Chipewyan a demandé au gouvernement fédéral d’intervenir.

« Nous ne pensons pas que la fuite de Kearl soit un incident isolé, et nous ne pensons pas que le régulateur informerait le public si un autre incident se produisait », a déclaré le groupe dans un communiqué.

La Première Nation a également demandé un audit technique complet des installations de résidus de sables bitumineux ainsi qu’une étude à long terme des impacts sur la santé.

Schmidt a déclaré que l’Impériale reconnaissait ses lacunes.

« Nous reconnaissons que nos communications dans le passé n’ont pas répondu aux attentes des communautés et nous travaillons avec les communautés pour améliorer nos communications. »