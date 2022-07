L’impatient Blaine Higgs laisse tomber le ministre de la Santé et le chef d’Horizon

Le premier ministre Blaine Higgs a limogé son ministre de la Santé vendredi et a congédié le PDG de l’un des deux réseaux de santé du Nouveau-Brunswick après avoir aggravé les nouvelles sur le front des soins de santé, notamment un décès “traumatisant” dans la salle d’attente d’un service d’urgence.

Bruce Fitch est maintenant ministre de la Santé, changeant de place avec Dorothy Shephard, qui passe de la Santé au Développement social, a annoncé Higgs, lors d’une conférence de presse vendredi après-midi.

Higgs a également annoncé que le PDG du Réseau de santé Horizon, John Dornan, avait été démis de ses fonctions et remplacé par intérim par Margaret Melanson, vice-présidente des services cliniques du réseau.

De plus, Higgs a déclaré avoir révoqué les conseils d’administration des réseaux de santé Horizon et Vitalité et installé à leur place un administrateur pour chacun.

“Nous avons un plan”, a déclaré Higgs. “Il doit être mis en œuvre. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui est le résultat de très nombreuses années de gouvernements successifs refusant de faire face aux situations d’urgence.”

Le remaniement de la direction des soins de santé au Nouveau-Brunswick survient après le décès d’un patient dans la salle d’attente du service des urgences de l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers tôt mardi matin alors qu’il attendait des soins.

Le témoin John Staples a déclaré que l’homme, une personne âgée, attendait seul dans un fauteuil roulant, dans un inconfort visible depuis des heures lorsqu’il a semblé s’endormir. Ce n’est que lors d’un contrôle de routine des personnes dans la salle d’attente qu’un employé de l’hôpital s’est rendu compte que l’homme avait cessé de respirer, a-t-il déclaré.

Enquête ordonnée sur la mort

Higgs a déclaré qu’il était “consterné” lorsqu’il a appris qu’un patient était décédé en attendant d’être vu dans un service d’urgence.

Il a dit qu’il avait demandé au Réseau de santé Horizon d’entreprendre une enquête sur ce qui s’était passé et que s’il n’était pas satisfait des résultats, il demanderait un examen externe.

John Staples a déclaré que voir un patient mourir dans la salle d’attente de l’urgence de l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers, au seuil de recevoir des soins, était une “prise de conscience brutale et sombre” que le système de santé du Nouveau-Brunswick est “si tristement brisé”. (Joe McDonald/CBC)

« Je suis convaincu que chaque Néo-Brunswickois est attristé et préoccupé par cette histoire. Nous voulons tous savoir que si nous allons à l’hôpital, nous recevrons l’aide dont nous avons besoin.

Répondant aux questions des journalistes, Higgs a déclaré qu’il espérait que l’enquête découvrirait si les normes de soins à l’hôpital n’étaient pas respectées lorsque le patient est décédé dans la salle d’attente.

Cependant, il n’a pas tardé à noter qu’il ne croit pas que la faute incombe aux travailleurs de la santé de première ligne.

“Je ne crois pas que cela ait quoi que ce soit à voir avec – et je ne fais qu’exprimer ici une opinion – quoi que ce soit à voir avec les infirmières en poste ou les personnes en poste.

“Je crois que c’est un problème de gestion. Je crois qu’il n’y a pas de coordination des activités et c’est ce que j’essaie de faire comprendre ici. Si nous n’obtenons pas de meilleurs résultats de gestion dans nos hôpitaux, nous n’irons pas mieux.” soins de santé.”

Changer de ministre

Higgs a loué le travail de Shephard pendant la pandémie et pour son rôle dans la mise en place d’un nouveau plan de soins de santé pour la province.

Cependant, a-t-il dit, Fitch jetterait un “nouveau regard” sur la façon dont le département mesure les performances et où se situent les lacunes dans les soins de santé.

Dorothy Shephard est passée du poste de ministre de la Santé à celui de ministre du Développement social, tandis que Bruce Fitch est passé du poste de ministre du Développement social au poste de ministre de la Santé. (Radio-Canada)

“Dans le cas de l’adhésion de Bruce, parfois un changement est, diront certains, mieux qu’un repos”, a déclaré Higgs.

“Bruce est une personne chevronnée au sein du gouvernement… il travaillera avec des gens n’importe où, comme Dorothy l’était, mais apportant un regard neuf sur, OK, comment mesurons-nous les performances ? Comment obtenons-nous des résultats ? Où n’avons-nous pas fourni et suivi les engagements pris et quelles en étaient les causes profondes ? »

Révoquer les conseils des régies de la santé

Au lieu des conseils d’administration des deux autorités sanitaires, Higgs a déclaré que son gouvernement avait nommé les administrateurs Suzanne Johnston et Gerald Richard pour Horizon et Vitalité, respectivement.

“Nous avons la chance d’avoir deux personnes exceptionnelles et expérimentées qui sortent de leur retraite pour nous aider à traverser ces temps difficiles.

Les conseils d’administration des réseaux de santé comprennent des membres élus par la population et des membres nommés par le gouvernement.

Higgs a déclaré que les deux conseils avaient été révoqués pour apporter des changements plus rapides aux deux autorités sanitaires.

“Nous adoptons ici une approche de gestion de crise pour permettre de prendre des décisions, pour permettre une consultation directe avec les personnes appropriées et aller de l’avant.

“Nous supprimons donc cette situation d’impasse bureaucratique … et cela n’est pas destiné à être permanent mais cela vise à obtenir des résultats. Et en ce moment, j’ai besoin de voir des résultats, et je veux supprimer les barrières et les barrages routiers pour notre professionnels de santé pour les atteindre. »

Higgs a déclaré qu’il n’avait pas de calendrier pour savoir quand il attendait les résultats des deux administrateurs et qu’il était vague sur leurs objectifs.

“Il y aura des objectifs que nous fixerons là-bas que nous voulons atteindre en premier. Je ne peux donc pas fixer de calendrier, mais je veux être clair sur ce que les résultats doivent être.”

“Un pas en arrière majeur”, déclare le président Horizon évincé

L’annonce de Higgs a été vivement critiquée par Jeff McAloon, président du conseil d’administration d’Horizon jusqu’à vendredi.

“Je suis déçu et découragé par la décision unilatérale du premier ministre Higgs de retirer le Dr John Dornan de son poste de PDG du Réseau de santé Horizon”, a déclaré McAloon dans un communiqué par courrier électronique.

“Je crois en l’expérience du Dr Dornan et en sa capacité à apporter des changements réels et positifs au système de santé provincial.”

Au cours de la conférence de presse, Higgs a évité une question sur ce que Dornan n’avait pas fait dans son rôle de PDG.

“Je pense que ce que je démontre ici est la nécessité d’obtenir une vague de fond en ce qui concerne les travailleurs de première ligne dans le cas de Margaret Melanson et son rôle dans les services cliniques et vous savez, comment nous pouvons diriger cela dans les hôpitaux”, a-t-il déclaré.

“Je pense que dans chaque hôpital, il doit y avoir un gestionnaire de services cliniques qui est vraiment ce gardien de qui entre? Qui sort? Quelle heure est-il? À quelle vitesse gérons-nous cela? Et nous devons nous mettre au travail sol avec ça.

Le Dr John Dornan a été congédié de son poste de PDG du Réseau de santé Horizon après avoir été officiellement nommé à ce poste il y a seulement quatre mois. (Jacques Poitras/CBC)

McAloon a qualifié la décision de Higgs de centralisation du contrôle des soins de santé.

“Pour moi, et pour le conseil local partiellement élu que j’ai dirigé, l’annonce d’aujourd’hui est un grand pas en arrière”, a-t-il déclaré.

“Cela représente la perte de l’appropriation et de l’engagement de la communauté et de l’expertise clinique en leadership.

“Centraliser le contrôle au sein du bureau du premier ministre n’est pas la solution. La politique est ce qui nous a amenés ici et n’est pas la solution.”

McAloon a déclaré qu’il n’avait pas eu de nouvelles de Higgs et n’avait appris sa décision que quelques instants avant le début de la conférence de presse.

“Je me joins à tous les Néo-Brunswickois dans leurs sentiments de choc et je ne veux rien de plus que de voir notre système stabilisé.”

Johanne Lise Landry, porte-parole du Réseau de santé Vitalité, a déclaré dans un courriel que le réseau de la santé n’avait reçu aucune correspondance concernant la révocation de son conseil d’administration.

La communauté médicale elle-même a également réagi.

“Le renvoi du Dr John Dornan devrait être considéré comme l’une des décisions mal avisées, irréfléchies et irréfléchies que j’ai jamais entendues”, a tweeté le cardiologue Dr Robert Teskey.