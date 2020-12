Dans une déclaration distincte, le chef du Conseil norvégien pour les réfugiés, Jan Egeland, a déclaré que son organisation était «profondément préoccupée par la découverte que l’accès humanitaire à la région est encore considérablement limité. … Ces gens ne seront plus retardés. L’aide ne doit pas s’arrêter. Nous sommes prêts depuis des semaines à livrer de la nourriture, des abris d’urgence et d’autres équipements essentiels, et nous nous attendions à ce que cet accord ouvre la voie. «

L’ONU a annoncé l’accord avec le gouvernement éthiopien mercredi dernier, affirmant qu’il avait été signé quelques jours plus tôt, le 29 novembre. Surtout, l’accord n’accorde l’accès qu’aux zones sous le contrôle du gouvernement éthiopien. Mais même ces zones ne sont apparemment pas encore ouvertes.

Depuis les combats qui ont éclaté entre le gouvernement éthiopien et le gouvernement de la région du Tigré le 4 novembre après des mois de tensions croissantes, des camions chargés d’aide attendent aux frontières du Tigray, une région d’environ 6 millions d’habitants, depuis plus d’un mois. .

Les avertissements sont devenus de plus en plus désastreux concernant le manque de nourriture, de carburant, d’eau potable, d’argent et d’autres nécessités.

Même après que le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré la victoire le 28 novembre dans ce qu’il a appelé une « opération de maintien de l’ordre » contre un gouvernement tigré qu’il considère désormais comme illégal, les combats se sont poursuivis dans certaines parties de la région.

Des milliers de personnes ont été tuées dans la lutte pour le pouvoir entre le Front de libération du peuple du Tigré, qui a dominé le gouvernement et l’armée éthiopiens pendant plus d’un quart de siècle, et le gouvernement d’Abiy, qui a évincé le TPLF peu de temps après avoir pris le pouvoir en 2018. avait pris le relais. et mis en œuvre des réformes politiques spectaculaires qui lui ont valu le prix Nobel de la paix.

Abiy rejette désormais l’idée d’un dialogue avec le TPLF. Les deux parties sont lourdement armées, ce qui fait craindre un autre conflit prolongé dans la nation stratégique de la Corne de l’Afrique, le deuxième pays le plus peuplé du continent.