Et il y avait une fureur à Londres que le nouveau «mécanisme de transparence et d’autorisation» obligeant les entreprises à demander l’approbation des autorités européennes avant d’expédier des vaccins hors du bloc des 27 nations s’appliquera à l’Irlande du Nord – même si la province est considérée Union douanière de l’UE dans le cadre de l’accord de divorce sur le Brexit.

Le professeur Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group, a insisté sur le fait que le jab AZ «peut être utilisé à tous les âges» et fournirait des réponses immunitaires similaires chez les adultes plus âgés et plus jeunes.

Mais M. Macron a affirmé que le jab « ne fonctionne pas comme nous l’attendions » et a également remis en question la décision de pays comme le Royaume-Uni de laisser un long intervalle entre les doses initiale et de rappel du vaccin.

« Le but n’est pas d’avoir le plus grand nombre de premières injections », a déclaré le président français. «Quand on a toutes les agences médicales et les industriels qui disent qu’il faut deux injections pour que ça marche, à 28 jours maximum d’intervalle, ce qui est le cas de Pfizer / BioNTech. Et vous avez des pays dont la stratégie vaccinale consiste à administrer un seul vaccin, je ne suis pas sûr que ce soit très grave.