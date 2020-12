Juste avant le coup d’envoi des matchs de la NFL dimanche, AT&T a conclu un accord ramenant les 64 stations de Tegna à DirecTV.

Les deux sociétés ont eu une impasse de plus de deux semaines qui a entraîné le retrait des stations de Tegna dans 51 marchés à travers les États-Unis du service de télévision par satellite d’AT & T, ainsi que d’AT & T U-verse et du service de diffusion en continu AT&T TV.

Les villes touchées sont Atlanta, Charlotte, Cleveland, Dallas, Denver, Houston, Indianapolis, Minneapolis, La Nouvelle-Orléans, Phoenix, Seattle, Saint-Louis, Tampa et Washington.

Les sociétés n’ont pas divulgué les termes du nouvel accord pluriannuel, mais ont déclaré dans un communiqué: « AT&T et TEGNA regrettent tout inconvénient pour leurs clients et téléspectateurs et les remercient pour leur patience. »

Toutes les stations de Tegna reviendront dimanche vers les services sur les marchés concernés, ont indiqué les entreprises.

AT&T compte environ 17,8 millions d’abonnés à la télévision payante dans l’ensemble de ses services. DirecTV compte environ 13,6 millions d’abonnés, selon le Leichtman Research Group.

Alors que la nouvelle se propageait sur Twitter, les réactions étaient mitigées. Certains étaient simplement heureux de récupérer les stations, mais d’autres ont critiqué les entreprises pour avoir pris si longtemps.

« Cela ne nous a coûté que trois semaines de matchs locaux de la NFL. Merci beaucoup! Nous sommes au milieu d’une pandémie avec le sport étant l’un des rares débouchés et vous vous disputez tous pour l’argent. Pathétique », a déclaré un message sur Twitter.

