L’impasse sur le plafond de la dette pourrait retarder les paiements de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie

le chef de la minorité au Sénat américain Mitch McConnell, R-Ky. ; Président de la Chambre Kevin McCarthy, R-Californie ; le président Joe Biden ; et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., se rencontrent dans le bureau ovale le 9 mai 2023 pour discuter du plafond de la dette.

Il y a beaucoup d’inconnues : la durée d’un éventuel retard ou si le gouvernement accorderait la priorité à certains paiements, par exemple. Les États-Unis n’ont jamais été dans cette situation et le gouvernement n’a pas publié de feuille de route publique décrivant sa réponse, ce qui signifie qu’il y a un certain nombre de conjectures impliquées.

Parmi les ramifications d’une impasse sur le plafond de la dette, tout paiement émis par le gouvernement fédéral – comme la sécurité sociale, l’assurance-maladie, les remboursements d’impôts, les chèques de paie militaires et bien d’autres – peut être retardé.

Les États-Unis pourraient être à des semaines de l’incapacité de payer leurs factures – un événement qui, s’il se produisait, serait probablement accompagné de conséquences financières importantes et douloureuses pour les ménages américains.

Voici le problème actuel : le pays a atteint le plafond de la dette – actuellement de 31 400 milliards de dollars – en janvier. Depuis lors, le département américain du Trésor a été en mesure de transférer de l’argent et de retarder la soi-disant « date X », le jour où le gouvernement fédéral ne peut plus payer intégralement ses factures.

Le Congrès relève périodiquement ou suspend temporairement le plafond de la dette pour éviter l’autre scénario : un défaut sur la dette nationale et d’autres paiements fédéraux.

La nation a un déficit budgétaire, ce qui signifie qu’elle dépense plus qu’elle ne gagne en revenus. Elle doit donc emprunter de l’argent pour faire face à ses obligations.

C’est là que les hypothétiques autour de « qui est payé et quand » commencent à entrer en jeu. Quelques indices et suppositions éclairées peuvent aider à répondre à cette question.

Mais une impasse politique entre démocrates et républicains signifie qu’un accord a jusqu’à présent été insaisissable.

Il est probable que le gouvernement paierait d’abord les investisseurs et les entités financières détenant des bons du Trésor américain. Ces paiements aux détenteurs d’obligations seraient pour le principal et les intérêts.

Le marché des bons du Trésor – d’une valeur d’environ 24 000 milliards de dollars – est le « marché obligataire le plus vaste et le plus profond au monde », selon une note de recherche de Wells Fargo.

Ils sont détenus par toutes sortes d’investisseurs mondiaux, comme des banques américaines et étrangères, des assureurs, des fonds de retraite, des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse, des fonds souverains et des particuliers.

Les investisseurs les considèrent comme un actif sans risque. Détenir des bons du Trésor à court terme est théoriquement « la seule chose super sûre que vous puissiez faire » avec votre argent, a déclaré Pugliese.

« A quoi ressemble le monde quand nulle part n’est sûr ? » dit l’économiste en posant une question théorique.

En bref : les investisseurs pourraient paniquer, se débarrasser des bons du Trésor et déclencher une vente massive d’actions.

Les agences de notation dégraderaient probablement la dette américaine. Les coûts d’emprunt du gouvernement augmenteraient, tout comme ceux des ménages qui ont des cartes de crédit, des hypothèques, des prêts automobiles et d’autres dettes, qui sont liées au marché du Trésor américain.