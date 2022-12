L’impasse sur le financement de la nature s’aggrave entre pays développés et pays en développement à la COP15

Alors qu’il reste quatre jours pour parvenir à un nouvel accord mondial pour conserver et restaurer la nature, les objectifs phares en cours de négociation à la COP15 à Montréal restent insaisissables.

Plus de 100 ministres du gouvernement ont rejoint les pourparlers jeudi et vendredi matin, un défilé d’entre eux prenant le micro pour promettre qu’ils sont très déterminés à parvenir à un nouvel accord pour protéger les paysages naturels et les espèces sauvages de la planète.

Mais l’accord sur le fait que quelque chose doit être fait se heurte à de profonds désaccords sur la manière de le faire.

Le fossé le plus profond semble être entre les pays en développement qui souhaitent créer un nouveau fonds mondial pour la biodiversité et les pays développés qui pensent que le financement essentiel peut être acheminé par le biais du Fonds pour l’environnement mondial, vieux de 30 ans.

Cette impasse s’est aggravée mercredi lorsque des dizaines de pays en développement se sont retirés des pourparlers pour protester contre ce qu’ils croyaient être des engagements ternes de la part des nations les plus riches du monde.

Après une séance de négociation en urgence, ils sont revenus à la table mercredi soir. Mais jeudi, les pays développés dirigés par l’Union européenne ont clairement indiqué qu’un nouveau fonds n’était pas dans les cartes.

“Ce qui est extrêmement important, c’est qu’il n’y ait pas de nouveau fonds”, a déclaré Virginijus Sinkevicus, commissaire à l’environnement à la Commission européenne.

Il a déclaré qu’il a fallu sept à huit ans pour négocier le Fonds pour l’environnement mondial, et que la création d’un nouveau fonds retarderait la mise en œuvre du nouveau cadre plutôt que de se concentrer sur l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité du fonds existant.

“Donc, ces discussions sur le nouveau fonds, je pense qu’elles ne sont que trompeuses, elles n’apportent aucune valeur jusqu’à présent”, a-t-il déclaré.

Les médias européens ont également rapporté jeudi que le président français Emmanuel Macron avait écrit à l’Union européenne pour dire qu’un nouveau fonds était une “ligne rouge” pour la France.

Flora Mokgohloa, directrice générale adjointe pour la biodiversité et la conservation en Afrique du Sud, a déclaré que le fonds existant – que tout le monde à la COP15 appelle le FEM – ne suffira pas.

« Le FEM n’est pas suffisant, et ses provisions et demandes augmentent », a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’il n’y avait pas eu de réel changement dans l’impasse sur la question.

“Nous n’entendons pas ce que l’autre offre, vraiment”, a-t-elle déclaré. “Et ce que l’autre côté nous a dit, c’est ce qui a toujours été là, et cela n’a pas fonctionné et nous n’avons pas atteint les bons objectifs.”

Le projet de cadre de biodiversité comprend quatre grands objectifs autour de la protection de la nature et du partage de ses avantages et 22 cibles allant de l’utilisation et de la gestion durables des espèces sauvages à la restauration des habitats détruits, en utilisant moins de plastiques et de pesticides et en élargissant les espaces verts urbains.

Cependant, les objectifs les plus importants et les plus controversés sont la demande phare du Canada de protéger 30 % des zones terrestres et marines du monde d’ici 2030, et l’argent.

L’objectif de 30% est dérivé d’une analyse scientifique de 2019 qui suggérait qu’il s’agissait du strict minimum de ce qui devait être protégé. En 2020, un groupe de pays développés connu sous le nom de High Ambition Coalition, dont le Canada est membre, a lancé l’objectif 30 d’ici 30 comme objectif du prochain cadre pour la biodiversité.

Mokgohloa a déclaré que l’objectif n’est pas assez clair sur la qualité de la conservation qui qualifiera une zone de protégée, quelles activités peuvent se produire dans ces zones et qui a le contrôle.

« Il ne s’agit donc pas de pousser les chiffres jusqu’à 30 %, il s’agit également de s’assurer que ces zones de conservation existantes et les nouvelles zones de conservation sont capables d’arrêter et d’inverser la perte de biodiversité. Donc, pour nous, c’est très, très critique », a-t-elle déclaré.

Fiore Longo, une militante de l’organisation de défense des droits de l’homme Survival International, a déclaré qu’elle s’inquiétait de ce qu’on appelle la “conservation de la forteresse” – où des zones protégées comme les parcs nationaux sont créées et les gens sont expulsés de la terre.

“Nous faisons campagne depuis longtemps contre cette forme dominante de conservation”, a déclaré Longo.

Elle a déclaré que les premiers parcs nationaux des États-Unis, Yellowstone et Yosemite, étaient “basés sur l’idée que la nature était belle, qu’elle était sauvage et que les peuples autochtones la détruisaient réellement” – et que les peuples autochtones ont été expulsés de cette terre.

Ce concept a ensuite été importé en Afrique et en Asie, où des parcs comme le parc national Kruger en Afrique du Sud ont été créés en expulsant également des peuples autochtones.

« Tout le concept d’aires protégées repose sur l’idée que les populations locales ne savent pas ce qu’elles font. C’est une idée raciste et colonialiste », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que les expulsions ont souvent été suivies de violations des droits humains, éliminant l’accès aux sources traditionnelles de nourriture et de plantes médicinales, et les gardes du parc qui “battent, torturent, violent et tuent aussi” les personnes qui tentent d’accéder à leurs terres ancestrales.

“Cette forteresse n’est pas une forteresse pour tout le monde”, a déclaré Longo. “Pendant que les peuples autochtones sont expulsés, les touristes sont les bienvenus, nous avons donc des hôtels de luxe, toutes sortes de chasses aux trophées qui sont autorisées dans les zones protégées, y compris les industries extractives, car une fois que la population locale qui se soucie vraiment de cette terre est expulsée, toutes les autres sortes de les industries destructrices sont les bienvenues.

Il n’y a pas d’accord dans le texte sur la manière et l’opportunité d’inclure une définition des terres autochtones dans l’objectif 30 par 30.

Les pourparlers de Montréal ont débuté le 6 décembre et doivent se terminer lundi.

-Mia Rabson, Morgan Lowrie et Jacob Serebrin, La Presse canadienne

Environnement