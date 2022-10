L’impasse policière ferme une partie du centre-ville de Mobile, en Alabama

MOBILE, Ala. (AP) – Plusieurs policiers avec des armes tirées ont encerclé un véhicule garé devant un bâtiment gouvernemental au centre-ville de Mobile, en Alabama, dans une impasse qui a duré plus d’une heure lundi.

On ne savait pas immédiatement ce qui avait provoqué la forte intervention policière près de Government Plaza, qui contient plusieurs bureaux et tribunaux du comté de Mobile. Mais des photos et des vidéos de la scène montraient des dizaines d’officiers pointant des armes de poing et des fusils vers une voiture garée le long d’un trottoir.

La police a déclaré que l’affrontement avait commencé après qu’une personne se soit présentée à l’extérieur du bâtiment avec une blessure par balle, ont rapporté les médias.

Une route principale traversant la ville a été bloquée, tout comme un tunnel qui passe sous la rivière Mobile menant hors de la ville.

The Associated Press