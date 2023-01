L’impasse judiciaire israélienne s’approfondit alors que Netanyahu retarde le limogeage du ministre

Le nouveau gouvernement israélien de droite et le système judiciaire du pays sont restés bloqués jeudi, après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a retardé la confirmation d’une décision de la Cour suprême qui appelait au limogeage d’un ministre clé du gouvernement.

M. Netanyahu n’avait pris aucune mesure pour limoger son ministre de l’Intérieur, Aryeh Deri, en début d’après-midi, un jour après que la plus haute cour du pays eut décidé que le ministre devait être limogé, principalement parce qu’il avait récemment été reconnu coupable de fraude fiscale et avait reçu une peine de prison avec sursis. peine de prison.

Si M. Deri ne démissionne pas dans les prochains jours ou si M. Netanyahu ne le licencie pas, le différend juridique aggravera un affrontement plus large entre le gouvernement et le pouvoir judiciaire que les analystes considèrent comme l’un des plus profonds de l’histoire israélienne.

M. Netanyahu est confronté à un dilemme presque existentiel : les experts juridiques affirment qu’il n’y a pas de précédent direct pour qu’un dirigeant israélien ne se conforme pas à la décision de la Cour suprême et constituerait une attaque contre l’État de droit, mais le retrait d’un haut responsable de sa coalition pourrait faire tomber le gouvernement.