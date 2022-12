L’impasse en Ukraine ouvre la voie à une éventuelle escalade hivernale

Alors que la guerre en Ukraine traverse son 10e mois, les deux parties sont bloquées dans une bataille d’usure dans l’impasse, ce qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle escalade.

De nombreux observateurs considèrent l’impasse actuelle comme bénéfique pour l’Ukraine, lui permettant de recevoir davantage d’armes de pointe de l’Occident et de se préparer à de nouvelles contre-offensives. En Russie, les partisans de la ligne dure sont de plus en plus désespérés face à ce qu’ils considèrent comme l’hésitation et l’absence de stratégie claire du président Vladimir Poutine.

Les analystes militaires notent que les combats vont probablement s’intensifier à nouveau sous peu à mesure que le sol gèle. Beaucoup désignent les zones occupées par la Russie dans le sud comme l’endroit le plus probable pour la prochaine attaque ukrainienne.

“Le sol doit geler correctement avant de pouvoir déplacer des véhicules avec plus de liberté”, a déclaré Justin Crump, un ancien commandant de char britannique qui dirige le cabinet de conseil en sécurité Sibylline, à l’Associated Press.

Il a noté que même s’il est plus difficile de maintenir des opérations militaires par temps froid, cela rouvrira des opportunités pour plus de manœuvres, et “à mesure que l’hiver avance, les deux parties auront une capacité offensive croissante”.

Crump a fait valoir que l’armée ukrainienne pourrait essayer de récupérer des parties de la région sud de Zaporizhzhia et de pousser vers le port stratégique de Marioupol sur la mer d’Azov. Cela permettrait à l’Ukraine de couper le couloir terrestre de la Russie vers la Crimée, qu’elle a annexé en 2014. Marioupol est tombé aux mains des Russes en mai après un siège de près de trois mois qui en a laissé une grande partie en ruines.

L’analyste militaire ukrainien indépendant Oleh Zhdanov a également fait valoir que la région de Zaporizhzhia semble être une cible probable de la prochaine offensive ukrainienne.

“L’artillerie et les systèmes de roquettes ukrainiens y ont concentré leurs frappes”, a-t-il déclaré, ajoutant que l’armée avait ciblé les lignes d’approvisionnement de la Russie dans la région comme elle l’avait fait lors d’une contre-offensive dans la région voisine de Kherson qui a conduit à un retrait russe de la capitale de Le même nom.

La Russie, qui a subi des revers militaires humiliants ces derniers mois, a appelé 300 000 réservistes pour compenser ses lourdes pertes sur le champ de bataille. Poutine a déclaré la semaine dernière que la moitié d’entre eux étaient encore entraînés sur des champs de tir loin des lignes de front.

“La Russie essaie de constituer une meilleure force de frappe plutôt que de simplement jeter des gens en première ligne”, a déclaré Crump. “Ils pensent qu’ils peuvent tenir le cap et revenir en plus grand nombre l’année prochaine et faire quelque chose de beaucoup plus impressionnant à ce moment-là.”

Tout en s’efforçant de renforcer sa force d’attaque, l’armée russe a également poursuivi avec obstination ses efforts pour percer les défenses ukrainiennes multicouches dans la région orientale de Donetsk dans une guerre de tranchées acharnée rappelant la Première Guerre mondiale, progressant lentement ces dernières semaines.

Crump a observé que la stratégie apparente de la Russie derrière les attaques incessantes contre le bastion ukrainien de Bakhmut dans la région de Donetsk est d’essayer de forcer Kyiv à y maintenir un nombre important de troupes et d’infliger de lourdes pertes.

“Il s’agit de gagner du temps, de tenir le cap, d’écraser les Ukrainiens”, a-t-il déclaré. “Ils veulent simplement réduire la capacité des forces armées ukrainiennes en… tuant des soldats ukrainiens et en détruisant l’équipement ukrainien plus rapidement que l’Ukraine ne peut les générer.”

L’Ukraine, à son tour, a tenté de déséquilibrer son adversaire avec des attaques surprises, dont certaines au plus profond de la Russie.

Dans un développement décisif la semaine dernière, Moscou a reconnu que l’Ukraine avait frappé ses bases aériennes stratégiques situées à plus de 500 kilomètres (plus de 300 miles) à l’est de la frontière avec des drones modifiés de fabrication soviétique. L’Ukraine n’a pas ouvertement revendiqué les frappes, mais le haut responsable de la sécurité du pays a déclaré que Kyiv considère tout le territoire russe comme un jeu équitable pour de telles attaques.

“Qu’ils aient ou non un impact significatif sur la capacité militaire russe, ils brisent certainement le moral russe et causent une profonde confusion”, a déclaré Crump à propos des frappes ukrainiennes.

Depuis octobre, Moscou s’est particulièrement concentrée sur la destruction des installations énergétiques et d’autres infrastructures clés avec des frappes de missiles et de drones dans l’espoir apparent de briser la volonté des Ukrainiens et de forcer Kyiv à négocier aux conditions de la Russie.

“Les frappes sur les infrastructures énergétiques visent à susciter des tensions sociales et à faire monter la pression afin de faire pression pour des pourparlers”, a déclaré Zhdanov, ajoutant qu’elles n’ont pas eu beaucoup d’impact sur la capacité de l’armée ukrainienne, qui s’est principalement appuyée sur des générateurs diesel. . Il a noté que les attaques de la Russie n’ont fait que renforcer la détermination de l’Ukraine en “provoquant la colère et le désir de se venger”.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que les bombardements avaient détruit la moitié des infrastructures de son pays, exhortant les États-Unis et d’autres alliés occidentaux à fournir rapidement plus d’armes de défense aérienne pour repousser les attaques.

Des responsables américains ont déclaré cette semaine que Washington était sur le point d’approuver la fourniture à l’Ukraine d’une batterie de systèmes de missiles de défense aérienne Patriot, une arme puissante capable d’abattre des missiles russes.

Le Kremlin soutient qu’en fournissant à l’Ukraine de telles armes, en entraînant ses troupes et en partageant les renseignements militaires, l’OTAN est effectivement devenue une partie au conflit. Il a averti Washington que les systèmes Patriot et tout personnel américain déployé pour former les troupes ukrainiennes à leur utilisation seraient une cible légitime pour la Russie.

Dans des remarques la semaine dernière qui reflétaient des inquiétudes croissantes concernant l’escalade, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a averti que les combats pourraient devenir incontrôlables et se transformer en “une guerre majeure” entre l’alliance et la Russie.

Poutine a présenté les attaques qui ont laissé des millions d’Ukrainiens sans électricité, sans eau et sans chauffage dans des températures glaciales comme une réponse légitime à l’attentat à la bombe d’octobre contre un pont reliant la Crimée au continent russe. Le Kremlin a blâmé Kyiv pour l’attaque.

Dans une rare reconnaissance que ses plans pour une victoire rapide ont mal tourné. Poutine a déclaré la semaine dernière que la réalisation des objectifs de Moscou en Ukraine pourrait être un « long processus », mais a insisté sur le fait que les efforts militaires russes se déroulaient de manière « stable ».

Les partisans de la ligne dure russe se sont moqués de la déclaration de Poutine.

Igor Strelkov, un ancien officier de sécurité russe qui dirigeait les forces séparatistes dans l’est de l’Ukraine lorsque le conflit a éclaté en 2014, a vivement critiqué Poutine et ses généraux pour ce qu’il a décrit comme leur incapacité à fixer des objectifs militaires clairs et à mobiliser toutes les ressources disponibles.

« Dans la plupart des unités, les soldats et les officiers ne comprennent pas pourquoi ils se battent », a-t-il déclaré après un court voyage dans la zone de guerre. “Cela conduit à l’apathie et érode l’esprit de combat.”

Strelkov a affirmé qu’un conflit prolongé pourrait être « suicidaire pour la Fédération de Russie, son gouvernement et ses élites ».

Le colonel à la retraite Viktor Alksnis, un partisan de la ligne dure connu pour avoir tenté d’empêcher l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, a averti que le même sort pourrait arriver à la Russie. Il a déclaré qu’une défaite militaire imminente en Ukraine conduirait à la “capitulation honteuse de la Russie et à son éclatement ultérieur”, arguant que l’utilisation d’armes nucléaires de champ de bataille à faible rendement était “le seul moyen de l’empêcher”.

Dmitri Medvedev, chef adjoint du Conseil de sécurité russe présidé par Poutine, a sans ambages averti le mois dernier que la poursuite de l’offensive ukrainienne pourrait déclencher une réponse nucléaire conforme à la doctrine de dissuasion du pays qui envisage l’utilisation de ces armes lorsqu’une attaque conventionnelle menace l’existence du État russe.

En soutenant les ambitions de l’Ukraine de récupérer plus de territoire, Medvedev a déclaré : « Les puissances occidentales poussent le monde à une guerre mondiale.

Tatiana Stanovaya, une experte de Carnegie Endowment qui suit les attitudes du Kremlin et des élites russes, a souligné un sentiment croissant de désespoir et de désespoir au sein de la classe dirigeante.

Les membres de la classe dirigeante ont vu les derniers revers militaires russes comme un signe que le pays se dirigeait vers une défaite militaire, a-t-elle noté.

“Tout est considéré comme une descente rapide dans le chaos et même l’effondrement du pays”, a déclaré Stanovaya dans une analyse récente.

Elle a souligné un fossé grandissant entre ceux, parmi les élites dirigeantes, qui préconisent de geler le conflit pour permettre à la Russie de récupérer ses pertes et ceux qui préfèrent augmenter la mise.

“Poutine ressemble à une figure faible pour les deux camps de l’élite”, a-t-elle déclaré.

Danica Kirka à Londres et Yuras Karmanau à Tallinn, en Estonie, ont contribué.

