Un avertissement de SHELTER in place a été émis dans le Massachusetts alors que huit hommes lourdement armés sont toujours en fuite.

Lors d’un contrôle routier autour de la route 128 à Wakefield, les huit hommes sont sortis d’un véhicule armé de fusils et d’armes de poing et se sont enfuis dans les bois.

Depuis lors, deux des hommes ont été arrêtés par la police de Wakefield. Cependant, un abri a été mis en place pour les résidents de la région voisine de Redding, le reste des hommes étant toujours portés disparus.

Les hommes feraient partie du groupe « The Rise of The Moors – The Moorish American Arms ».

La police a déclaré que ce groupe « ne reconnaît pas nos lois ». La police de Wakefield a déclaré que les six hommes restants qui n’avaient pas encore été retrouvés étaient « armés et dangereux ».

Lisez notre blog en direct Wakefield Standoff ci-dessous pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…