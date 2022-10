L’impasse de Sheridan se termine par la reddition de l’homme – Shaw Local

Une impasse de 10 heures s’est terminée peu après le coucher du soleil samedi après qu’un homme de 55 ans de Sheridan se soit rendu aux autorités devant une résidence de Church Street où il avait été enfermé.

Jeffrey L. Plique a été arrêté sans blessure et transporté à la prison du comté de La Salle où il est détenu sans caution pour décharge aggravée d’une arme à feu, a indiqué le bureau du shérif du comté de La Salle. D’autres accusations seront en instance une fois l’enquête terminée. Plique aura une audience sur les obligations le lundi 24 octobre.

Plusieurs coups de feu ont été tirés à Sheridan tôt samedi matin, touchant un individu à la jambe. Les blessures de la personne touchée par la balle n’étaient pas considérées comme mettant sa vie en danger. La victime par balle a été transportée en ambulance à l’hôpital Valley West de Sandwich, où il a ensuite été transféré au centre médical St. Anthony à Rockford.

Les adjoints du shérif ont convergé vers Sheridan peu après 8 heures du matin à la suite d’informations selon lesquelles le tireur, connu de la police mais non nommé publiquement, a tiré plusieurs balles dans ce qui semble avoir été une virée en plein air.

Deux véhicules ont été endommagés par les coups de feu et une balle réelle a été localisée sur les lieux du tir. Plique a quitté la zone au volant d’une tondeuse autoportée où il est retourné à sa résidence.

Le shérif du comté de La Salle, Adam Diss, a signalé à 10 h 15 que le suspect avait été localisé à la résidence, après que la police eut émis des avertissements d’abri sur place aux résidents.

Une partie du centre-ville de Sheridan a été bouclée à la circulation. La bande de police pouvait être visionnée au coin de North Robinson Street et East Si Johnson Avenue.

La réponse massive comprenait des voitures d’escouade du Pérou, de Spring Valley, de Minooka, de Hinkley, d’Ottawa et de Sandwich, ainsi que des ambulances d’Oswego et de Sheridan. De plus, certains des croiseurs ont établi un périmètre.

Les adjoints du shérif du comté de La Salle ont été assistés par le département de police de Sheridan, les shérifs du comté de Kendall, le bureau du shérif du comté de Grundy, la police de l’État de l’Illinois et la scène du crime de la police de l’État, la police de conservation de l’Illinois et d’autres services de police locaux répondant par l’ILEAS.

Une ambulance Sheridan a été repérée s’approchant de la maison et, avant la reddition, deux armes ont été éjectées de la maison.

Ceux-ci ont été décrits dans le trafic des scanners comme un bras long ou un fusil et un pistolet jetés par des fenêtres séparées.

De plus, certains des nombreux policiers présents sur les lieux avaient baissé les bras ou commencé à retirer leur équipement tactique.

Les événements se sont déroulés rapidement à l’approche du coucher du soleil, mettant fin à une longue journée au cours de laquelle les autorités ont fait venir des équipes tactiques d’armes spéciales et de l’équipement lourd.

À 15 h, deux véhicules lourds de type commandement sont arrivés sur les lieux. L’un était marqué et l’autre non marqué.

Une équipe spéciale d’armes et tactiques enfile son équipement près d’une camionnette de commandement banalisée qui est arrivée sur les lieux d’un affrontement entre un tireur présumé et les forces de l’ordre le samedi 22 octobre 2022 à Sheridan. (Tom Collins)

À 13 h 30, l’affrontement était concentré dans un quartier résidentiel de Church Street entre les rues Dwight et Hickory. Un véhicule blindé lourd était stationné avec des officiers lourdement armés en tenue de camouflage qui rôdaient.

Un petit groupe d’officiers ratissait la zone près du Sheridan’s Food Mart. Là, les agents cherchaient des balles et/ou des douilles d’où le tir avait eu lieu.

À 11 h 30, une personne soupçonnée d’être un parent plus âgé du suspect a été libérée de la résidence de la rue Church.