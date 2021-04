Un homme soupçonné d’être un militaire de l’US Navy s’est apparemment suicidé après s’être barricadé dans une chambre d’hôtel à Hawaï et avoir tiré plusieurs coups de feu. La police dit qu’elle attendait seulement que l’homme «abandonne».

Le Kahala Hotel and Resort à Honolulu, à Hawaï, a été fermé à clé pendant environ 10 heures samedi soir alors que le tireur est resté dans sa chambre, et les clients ont été forcés de dormir dans le hall, où le personnel a distribué de la nourriture, des oreillers et des couvertures.

Bien que le militaire sans nom aurait tiré plusieurs coups de feu, aucune blessure n’a été signalée et le capitaine de police d’Honolulu, Brian Lynch, a affirmé que les agents étaient «J’attends juste que le suspect abandonne.»

On ne sait actuellement pas pourquoi l’homme s’est barricadé, mais, selon les informations locales, il a commencé à tirer des coups de feu lorsque le personnel de sécurité a frappé à sa porte vers 18 heures samedi. Le supérieur militaire de l’homme aurait aidé la police sur le terrain.

« Ce soir, un individu avec une arme à feu s’est barricadé dans l’une des chambres du Kahala, » le Kahala Hotel and Resort a déclaré dans un communiqué avant la fin de l’impasse. «Notre personnel de sécurité et les forces de l’ordre ont évacué les invités et les employés des environs immédiats, et tout le monde se met à l’abri sur place.»

Les clients de l’hôtel étaient permis de partir aux petites heures du dimanche matin, peu de temps avant que l’homme ne se suicide et que l’impasse ne prenne fin.





Aussi sur rt.com

Près de 40% des Marines ont rejeté le vaccin contre le coronavirus alors que les Dems appellent l’administrateur de Biden à rendre les vaccins obligatoires pour les troupes – rapports







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!