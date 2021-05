L’impasse armée lors de la manifestation de Portland se transforme en bagarre après qu’un automobiliste et une «  sécurité des volontaires  » se dirigent mutuellement avec des armes (VIDEO) – RT USA News

Une vidéo dramatique d’une impasse armée à Portland, dans l’Oregon, a été largement diffusée sur Twitter. Il montre un groupe de manifestants visant leurs armes sur un automobiliste armé d’un pistolet avant de l’attaquer et de le désarmer à une intersection bloquée.

Dans le clip de 28 secondes, le groupe armé vise le conducteur d’un camion rouge et lui dit de mettre son «F ** king gun down!» La vidéo passe ensuite à un moment ultérieur de la confrontation dans lequel le conducteur sort du véhicule et est entouré.



Cris de «Obtenez l’arme!» et «Faites-le tomber par terre!» sont entendus alors que le conducteur est attaqué en groupe après avoir sorti un objet qui semble être une arme et le pointe vers le groupe.

Selon le bureau de police de Portland, vers 12 h 12 mercredi, des policiers ont été dépêchés après avoir reçu un rapport faisant état d’un piéton heurté par une voiture lors d’une manifestation de rue près de North Interstate Avenue et North Killingsworth Street dans un quartier résidentiel de la ville.

Quand les officiers sont arrivés, ils «N’a trouvé aucun piéton qui prétend avoir été heurté», la police déclaration noté, ajoutant que le « Un grand groupe s’était éloigné … certains portant ouvertement des armes à feu. »

À ce moment-là, des appels supplémentaires étaient venus de personnes dont les véhicules étaient bloqués par la foule. Selon la déclaration, une personne a déclaré à la police que la foule avait «Ont cassé les vitres de leur véhicule, endommagé des pneus et les ont aspergés d’une sorte d’irritant» près de l’intersection.

La vidéo publiée jeudi sur Twitter par Durham Operations (la description du compte indique qu’il s’agit d’un «propagandiste pour les radicaux») a ensuite été partagée par le journaliste de Portland Andy Ngo, qui a attribué l’incident à Black Lives Matter et Antifa, en utilisant des hashtags.

Aujourd’hui, armé #BLM des manifestants à Portland ont fermé la route. Ils ont battu cet homme plus âgé et lui ont volé son arme. De plus, les émeutiers ont brisé les vitres d’un autre véhicule. Une personne a été transportée à l’hôpital. La police n’a procédé à aucune arrestation. #antifapic.twitter.com/FS5guM41ap – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 7 mai 2021

Selon un tweeter par We Out Here Magazine, le groupe faisait partie d’une marche de protestation hebdomadaire « Justice » pour Patrick Kimmons, un homme afro-américain mortellement abattu par la police de Portland en 2018. Il a identifié les individus armés comme «Sécurité des bénévoles» pour la démonstration.

«Lorsque vous venez de tout le long de la rue, sept pâtés de maisons plus bas, et que vous en faites environ 50 et que vous voyez un enfant ou des adultes, c’est un problème». a déclaré une femme qui a été identifiée comme la mère de Kimmons, mais non nommée, par la chaîne locale KATU dans une interview.

Selon la femme, il s’agissait du premier incident du genre depuis deux ans que les manifestations se déroulaient. Elle a dit qu’elle n’était pas «Ici pour nuire à quiconque. Je suis ici pour la justice pour les personnes handicapées, les Noirs, les Blancs, les Asiatiques, je ne suis absolument pas raciste et je ne veux pas que les gens soient racistes contre moi.





Le porte-parole de la police de Portland, le lieutenant Greg Pashley, a déclaré à la chaîne qu’il était chanceux que la violente bagarre ne se soit pas intensifiée.

«Les gens doivent exprimer leurs préoccupations, mais ils doivent le faire d’une manière raisonnable, légale; sinon, nous nous heurtons à des situations très dangereuses, où il semble que nous ayons vraiment de la chance qu’il n’y ait pas eu de confrontation très violente ». Dit Pashley.

La police enquête à la fois sur cet incident et sur une autre altercation qui semble s’être produite ailleurs pendant la marche.

Lors de cet incident, dont des images ont été diffusées en direct par YouTuber PDXNinja, basé à Portland, une personne dans un autre véhicule s’est disputée avec des manifestants après avoir été bloquée par la marche près de North Alberta Street et North Michigan Avenue.

L’individu a été encerclé et s’est vu confisquer une arme à feu, des outils et des clés, selon la déclaration de police, qui note également que «Une personne a été transportée en ambulance à l’hôpital à la suite des altercations.»

