L’impact universel de la musique sur le corps et les émotions

Résumé: Une étude récente révèle que l’impact émotionnel de la musique transcende les cultures, évoquant des sensations corporelles similaires à l’échelle mondiale. Les chercheurs ont découvert que la musique joyeuse dynamise les bras et les jambes, tandis que les airs tristes résonnent dans la poitrine.

Cette étude interculturelle, impliquant 1 500 participants d’Occident et d’Asie, relie les caractéristiques acoustiques de la musique à des émotions et des réponses corporelles cohérentes.

Les résultats suggèrent que le pouvoir de la musique à unifier les émotions et les mouvements pourrait avoir joué un rôle dans l’évolution humaine, en favorisant les liens sociaux et la communauté.

Faits marquants:

La musique émotionnelle évoque des sensations similaires dans les cultures occidentales et asiatiques, avec une musique joyeuse affectant les membres et une musique triste au niveau de la poitrine. L’étude, impliquant 1 500 participants, a révélé que l’influence de la musique est probablement enracinée dans des mécanismes biologiques, transcendant l’apprentissage culturel. La capacité de la musique à synchroniser les émotions et les réponses physiques des auditeurs a peut-être évolué pour améliorer l’interaction sociale et la communauté.

Source: Université de Turku

La musique peut être ressentie directement dans le corps. Lorsque nous entendons notre chanson entraînante préférée, nous sommes submergés par l’envie de bouger au rythme de la musique. La musique peut activer notre système nerveux autonome et même provoquer des frissons dans la colonne vertébrale.

Une nouvelle étude du Turku PET Center en Finlande montre comment la musique émotionnelle évoque des sensations corporelles similaires dans toutes les cultures.

« La musique qui évoquait différentes émotions, comme le bonheur, la tristesse ou la peur, provoquait différentes sensations corporelles dans notre étude. Par exemple, une musique joyeuse et dansante était ressentie dans les bras et les jambes, tandis qu’une musique tendre et triste était ressentie dans la région de la poitrine », explique Vesa Putkinen, chercheuse à l’Académie.

La musique évoque des émotions et des sensations corporelles similaires chez les auditeurs occidentaux et asiatiques. Crédit : Lauri Nummenmaa, Université de Turku

Les émotions et les sensations corporelles évoquées par la musique étaient similaires chez les auditeurs occidentaux et asiatiques. Les sensations corporelles étaient également liées aux émotions induites par la musique.

« Certaines caractéristiques acoustiques de la musique étaient associées à des émotions similaires chez les auditeurs occidentaux et asiatiques. La musique avec un rythme clair était considérée comme joyeuse et dansante, tandis que la dissonance dans la musique était associée à l’agressivité.

“Étant donné que ces sensations sont similaires dans différentes cultures, les émotions induites par la musique sont probablement indépendantes de la culture et de l’apprentissage et basées sur des mécanismes biologiques hérités”, explique le professeur Lauri Nummenmaa.

« L’influence de la musique sur le corps est universelle. Les gens bougent au rythme de la musique dans toutes les cultures et les postures, mouvements et vocalisations synchronisés sont un signe universel d’affiliation.

“La musique est peut-être apparue au cours de l’évolution de l’espèce humaine pour promouvoir l’interaction sociale et le sentiment de communauté en synchronisant les corps et les émotions des auditeurs”, poursuit Putkinen.

L’étude a été menée en collaboration avec l’Université Aalto de Finlande et l’Université des sciences et technologies électroniques de Chine (UESTC) sous la forme d’une enquête par questionnaire en ligne. Au total, 1 500 participants occidentaux et asiatiques ont évalué les émotions et les sensations corporelles évoquées par les chansons occidentales et asiatiques.

Financement: L’étude a été financée par le Conseil finlandais de la recherche.

A propos de cette actualité de la recherche musique et émotions

Auteur: Tuomas Koivula

Source: Université de Turku

Contact: Tuomas Koivula – Université de Turku

Image: L’image du haut est attribuée à Neuroscience News. L’image de l’article est attribuée à Lauri Nummenmaa, Université de Turku.

Recherche originale : Accès libre.

“Cartes corporelles des sensations musicales à travers les cultures» par Lauri Nummenmaa et al. PNAS

Abstrait

Cartes corporelles des sensations musicales à travers les cultures

Les émotions, les sensations corporelles et le mouvement font partie intégrante des expériences musicales. Pourtant, on ne sait pas i) si les connotations émotionnelles et les caractéristiques structurelles de la musique suscitent des sensations corporelles discrètes et ii) si ces sensations sont culturellement cohérentes.

Nous avons abordé ces questions dans une étude interculturelle portant sur des pays occidentaux (européens et nord-américains, n = 903) et est-asiatiques (chinois, n = 1 035). Nous avons présenté aux participants des silhouettes de corps humains et leur avons demandé d’indiquer les régions corporelles dont ils sentaient l’activité changer en écoutant des morceaux musicaux occidentaux et asiatiques aux qualités émotionnelles et acoustiques variables.

Les cartes de sensations corporelles (BSM) résultantes variaient en fonction des qualités émotionnelles des chansons, en particulier dans les régions des membres, de la poitrine et de la tête. Les émotions induites par la musique et les BSM correspondants étaient reproductibles chez les sujets d’Asie occidentale et orientale.

Les BSM se sont regroupés de manière similaire dans toutes les cultures, et les structures de cluster étaient similaires pour les BSM et les auto-évaluations de l’expérience émotionnelle. Les caractéristiques acoustiques et structurelles de la musique étaient systématiquement associées aux évaluations des émotions et aux sensations corporelles induites par la musique dans toutes les cultures.

Ces résultats mettent en évidence l’importance de l’expérience corporelle subjective dans les émotions induites par la musique et démontrent des associations cohérentes entre les caractéristiques musicales, les émotions induites par la musique et les sensations corporelles dans des cultures lointaines.