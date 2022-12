L’impact persistant de COVID incite à prolonger le délai de Real ID

La date limite d’obtention de la véritable pièce d’identité nécessaire pour embarquer sur un vol intérieur a été repoussée, le Département de la sécurité intérieure citant l’impact persistant de la pandémie de COVID-19 pour un déploiement plus lent que prévu.

La date limite pour avoir un Real ID était le 3 mai 2023, mais le DHS a annoncé lundi qu’il était repoussé de deux ans, au 7 mai 2025.

“Cette prolongation donnera aux États le temps nécessaire pour s’assurer que leurs résidents peuvent obtenir une licence ou une carte d’identité conforme à REAL ID”, a déclaré le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro N. Mayorkas, dans un communiqué de presse. « Le DHS utilisera également ce temps pour mettre en œuvre des innovations afin de rendre le processus plus efficace et accessible. Nous continuerons à veiller à ce que le public américain puisse voyager en toute sécurité. »

Les gens obtiennent des pièces d’identité conformes lorsqu’ils renouvellent leurs permis de conduire, mais le DHS a déclaré que la pandémie a entraîné des arriérés dans les bureaux des permis de conduire de l’État. En raison des arriérés, de nombreuses agences d’État qui délivrent des permis de conduire ont automatiquement prolongé les dates d’expiration des licences et des cartes d’identité, plutôt que de délivrer des licences et des cartes conformes à l’exigence Real ID.

Après la date limite de mai 2025, les voyageurs nationaux de 18 ans et plus sur les vols commerciaux doivent être en possession d’un permis de conduire conforme à Real ID ou d’une carte d’identité officielle avec photo. Une véritable pièce d’identité sera également requise pour entrer dans certaines installations fédérales telles que les bases militaires.

La loi sur l’identité réelle a été adoptée par le Congrès en 2005 sur recommandation de la Commission du 11 septembre. La nouvelle forme d’identification intègre une technologie anti-contrefaçon et utilise des preuves documentaires et des vérifications de dossiers pour s’assurer qu’une personne est bien celle qu’elle prétend être.

L’application a été retardée à plusieurs reprises depuis la date limite initiale de 2008. Plus récemment, en avril 2021, le DHS a prolongé le délai jusqu’en mai 2023, citant également comment COVID-19 a rendu plus difficile pour les États la délivrance de nouvelles licences. Le DHS a déclaré en 2021 que seuls 43% des permis de conduire et des voitures d’identité délivrés par l’État étaient considérés comme conformes à Real ID.

Jim Salter, Associated Press