L’impact négatif de GenAI sur les expéditions d’iPhone parmi divers facteurs

L’impact négatif de GenAI sur les expéditions d’iPhone

Dans le paysage en constante évolution de l’industrie des smartphones, l’iPhone d’Apple est depuis longtemps une référence en matière d’innovation et de domination du marché. Cependant, selon la dernière analyse de la chaîne d’approvisionnement menée par le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, le géant de la technologie sera confronté à des défis importants en 2024. Ce rapport fournit une analyse approfondie des conclusions de Kuo, mettant en lumière les raisons du déclin anticipé d’Apple sur l’iPhone. expéditions.

Principales conclusions:

1. Déclin prévu des expéditions d’iPhone: L’enquête de Ming-Chi Kuo révèle une tendance à la baisse des expéditions d’iPhone d’Apple en 2024 de pièces semi-conductrices clés en amont, avec une réduction prévue d’environ 15 % par rapport à l’année précédente, s’élevant à environ 200 millions d’unités. Ce déclin place Apple au premier rang des grandes marques mondiales de téléphonie mobile confrontées à des défis en 2024.

2. Déclin segmenté des séries iPhone 15 et 16: Kuo prédit une baisse segmentée des livraisons d’iPhone, la série iPhone 15 et la prochaine série iPhone 16 étant confrontées à une baisse de 10 à 15 % d’une année sur l’autre au premier et au deuxième semestre 2024, respectivement. Cette baisse est par rapport aux expéditions des séries iPhone 14 et 15 au cours des mêmes périodes de l’année précédente.

3. Défis structurels et changements de paradigme: Apple est confronté à des défis structurels contribuant à la baisse significative des livraisons en 2024. Kuo cite l’émergence d’un nouveau paradigme dans la conception de téléphones mobiles haut de gamme comme un facteur majeur. Ce changement inclut l’intégration de l’IA générative (GenAI) et la popularité croissante des téléphones pliables parmi les utilisateurs haut de gamme.

4. Impact de GenAI et de la résurgence de Huawei: Le rapport souligne que le bastion traditionnel d’Apple en matière d’innovation en matière de conception est confronté à la concurrence d’un nouveau paradigme de conception de téléphones mobiles haut de gamme, caractérisé par GenAI et les téléphones pliables. Samsung, bénéficiant d’une demande plus élevée que prévu grâce aux fonctions GenAI, a révisé à la hausse ses expéditions de la série Galaxy S24 de 5 à 10 %, tandis qu’Apple révise à la baisse ses prévisions pour l’iPhone 15.

5. Dynamique du marché chinois: Kuo note une baisse significative des expéditions hebdomadaires d’Apple en Chine, allant de 30 à 40 % d’une année sur l’autre. La résurgence de Huawei sur le marché et la préférence croissante des utilisateurs haut de gamme pour les téléphones pliables sont identifiées comme les principaux facteurs contribuant à ce déclin.

6. Chronologie des modifications de conception et de l’écosystème GenAI: Anticipant un paysage difficile, Kuo prédit qu’Apple pourrait ne pas introduire de changements de conception significatifs ou un écosystème GenAI plus complet/différencié avant 2025 au plus tôt. Ce retard devrait avoir un impact sur la dynamique des livraisons d’iPhone d’Apple et sur la croissance de l’écosystème.

Conclusion:

L’enquête de Ming-Chi Kuo sur la chaîne d’approvisionnement dresse un tableau difficile des livraisons d’iPhone d’Apple en 2024. La convergence des défis structurels, la concurrence de GenAI et des téléphones pliables, et la résurgence de Huawei sur le marché chinois constituent collectivement des obstacles pour le géant de la technologie. Alors que l’industrie attend la réponse d’Apple, le paysage des smartphones est prêt pour une période de transformation, avec des implications aussi bien pour les leaders du marché que pour les consommateurs.

