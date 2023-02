L’impact mondial du tremblement de terre massif de Türkiye révélé – RT World News

Le tremblement de terre a été ressenti au Groenland et a déclenché une alerte au tsunami en Italie, tout en provoquant des secousses en Égypte, en Israël et au Liban.

Le tremblement de terre qui a causé des dégâts considérables en Turquie et en Syrie lundi a été ressenti jusqu’au Groenland, a déclaré un sismologue danois. Le tremblement de terre, qui a été suivi quelques heures plus tard d’un second tremblement, a été le plus puissant à avoir frappé la Turquie au cours de ce siècle.

“Les grands tremblements de terre en Turquie ont été clairement enregistrés sur les sismographes au Danemark et au Groenland”, Tine Larsen, sismologue au Service géologique du Danemark et du Groenland, a déclaré à l’agence de presse française AFP.

Les ondes sismiques du premier séisme ont atteint l’île danoise de Bornholm “environ cinq minutes après le début de la secousse”, Larsen a déclaré, ajoutant que les vagues avaient ensuite atteint la côte est du Groenland trois minutes plus tard.















Le Groenland se trouve à plus de 5 700 kilomètres de la ville turque de Gaziantep, à proximité de l’épicentre du premier séisme. Le tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé peu après 4 heures du matin, heure locale, détruisant des milliers de bâtiments alors que leurs occupants dormaient à l’intérieur. Au moins 912 personnes ont été tuées et plus de 5.300 blessées, selon les chiffres préliminaires annoncés lundi matin par le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Au moins 326 personnes ont été tuées et plus de 1 000 blessées en Syrie voisine, selon les chiffres du gouvernement. Le tremblement de terre a été suivi d’une secousse de magnitude 7,5 en début d’après-midi, qui, selon les autorités, n’était pas une réplique.

Le premier tremblement de terre a déclenché une alerte au tsunami en Italie, car les autorités craignaient qu’il n’envoie d’énormes vagues à travers la mer Méditerranée vers la côte adriatique italienne. Cependant, l’avertissement a été levé quelques heures plus tard.

Ses effets se sont fait sentir en Israël et au Liban, les habitants de Tel-Aviv étant « réveillé en bousculade », selon le Times of Israël. Les habitants du Caire en Égypte – situé à près de 1 000 kilomètres de Gaziantep – ont également ressenti le tremblement de terre, a rapporté l’Associated Press. Aucune victime n’a été signalée dans aucun de ces pays.

Erdogan a déclaré que le tremblement de terre est le fait de Türkiye “la plus grande catastrophe” depuis un séisme de magnitude 7,8 qui a tué plus de 30 000 personnes en 1939.