Le mois dernier, un groupe environnemental a poursuivi le gouvernement fédéral pour ne pas avoir protégé les tortues des vaches.

Pour comprendre ce procès aux allures bizarres mais important, il faut d’abord comprendre la nature de l’élevage de bétail dans l’Ouest américain.

Quelque 215 millions d’acres de terres publiques dans l’Ouest – soit plus de 10 pour cent de la zone continentale des États-Unis – sont prêtées à des prix avantageux à des éleveurs pour que leur bétail puisse y paître. En broutant, le bétail a tendance à perturber les écosystèmes et à causer de nombreux dégâts aux terres. Ils mangent ou détruisent les plantes consommées par les espèces indigènes, comme les tortues, ce qui peut entraîner une perte de biodiversité. Leur fumier pollue les rivières et les ruisseaux et, à mesure qu’ils se déplacent, ils érodent le sol.

« Les problèmes sont énormes, étendus et majeurs », a déclaré Erik Molvar, biologiste de la faune et directeur exécutif du Western Watersheds Project (WWP), le groupe qui a poursuivi de nombreuses agences fédérales pour ne pas avoir préservé l’habitat de la tortue du désert de Mojave et 77 autres espèces. Et, a ajouté Molvar, nous n’en tirons pas beaucoup d’avantages. Environ 2 millions de bovins, soit environ 6 pour cent seulement du cheptel américain, paissent sur les terres publiques. Selon une estimation, la terre fournit 1,6 pour cent du fourrage consommé par le bétail américain.

« Il existe un grand mythe selon lequel l’Occident est un pays de bétail », a déclaré Molvar. « Mais la réalité est que ce n’est pas de là que vient le bœuf dans votre rayon d’épicerie. »

Le WWP affirme que pendant des décennies, le Bureau of Land Management (BLM) des États-Unis et d’autres agences ont violé un accord qu’ils ont signé en 2001 et qui interdit le pâturage du bétail dans une partie du monument national de Gold Butte, au Nevada, afin de protéger la tortue du désert, dont la population a été réduite à néant. plongé depuis les années 1980.

L’une des personnes accusées de faire paître illégalement du bétail sur ces terres protégées est Cliven Bundy, l’éleveur d’extrême droite qui s’est fait connaître en 2014 après un affrontement armé avec des centaines de ses partisans contre le BLM (l’agence a démissionné). et a permis à Bundy de continuer à faire paître illégalement son bétail).

Bien que le procès concerne la tortue du désert, Molvar a déclaré que le problème s’étend bien au-delà de cette partie du Nevada. BLM est généralement mandaté par la loi fédérale pour évaluer la santé environnementale des pâturages avant de renouveler les permis des éleveurs, mais Molvar a déclaré que l’agence ne parvient souvent pas à le faire, ce qui entraîne une dégradation environnementale généralisée (le WWP a poursuivi BLM et d’autres agences le mois dernier sur cette question). , aussi).

L’organisation à but non lucratif Public Employees for Environmental Responsibility (PEER), qui est impliquée dans le deuxième procès du WWP, a analysé des décennies de données du BLM et a constaté qu’environ la moitié de la superficie qu’elle supervise et qui a été évaluée ne répond pas aux propres normes de santé des terres de l’agence ( au Nevada, c’est un chiffre alarmant de 83 pour cent). PEER désigne le pâturage du bétail comme la principale source de dégradation des terres. Cependant, BLM ne fait face à aucune conséquence réelle car depuis des années, le Congrès a adopté un avenant exigeant que BLM renouvelle les permis de pâturage du bétail à leur expiration, avec ou sans l’analyse environnementale requise. Selon Molvar, c’est une faille que BLM exploite ; En 2021, selon le WWP, plus de la moitié des zones de pâturage du bétail ont été autorisées sans une évaluation environnementale appropriée.

BLM a refusé de commenter le litige et n’a pas répondu aux questions concernant son permis de pâturage à temps pour la publication.

L’administration du programme de permis coûte au gouvernement fédéral des dizaines de millions de dollars par an, tout en accordant aux éleveurs de bétail un rabais important sur les terres publiques. Le prix du marché pour les pâturages privés dans l’ouest des États-Unis était d’environ 22,60 dollars par unité animale et par mois (AUM) en 2019, mais la même année, le BLM ne facturait aux éleveurs que 1,35 dollars par AUM.

Pire encore, le gouvernement fédéral dépense des millions chaque année pour sa division « Wildlife Services », qui tue les animaux sauvages qu’il considère comme une menace pour le bétail en pâturage. L’année dernière, 1,75 million d’animaux ont été tués, soit 200 par heure.

Les programmes qui subventionnent l’industrie bovine représentent certains des exemples les plus frappants de la tradition américaine « d’exception agricole » – accordant aux agriculteurs et aux éleveurs un traitement spécial, comme des exemptions radicales aux lois critiques sur l’environnement, le travail et le bien-être des animaux. L’agro-industrie profite également du fait de s’approprier de vastes pans de l’Occident, illustrant un simple fait de l’utilisation des terres en Amérique : contrairement à la célèbre chanson de Woody Guthrie, une grande partie n’est pas pour vous et moi, mais pour l’industrie de la viande.

Près de la moitié des terres américaines sont utilisées pour produire de la viande

Le programme de pâturage du bétail du gouvernement fédéral n’est qu’un aspect de l’histoire de l’utilisation des terres agricoles aux États-Unis. L’autre partie est constituée de toutes les terres utilisées pour cultiver des cultures destinées à nourrir le bétail, les poulets, les porcs et les poissons d’élevage, soit 127 millions d’acres.

Au total, 41 % des terres de la zone continentale des États-Unis sont utilisées pour la production de viande, de produits laitiers et d’œufs. À l’échelle mondiale, cela représente plus d’un tiers des terres habitables. Une grande partie était autrefois une forêt qui a depuis été abattue pour faire paître le bétail et cultiver le maïs et le soja qui les nourrissent.

Vous vous demandez peut-être : et alors ? L’agriculture nécessite beaucoup de terres et nous avons besoin de nourriture. Mais toutes les agricultures ne nécessitent pas la même intensité de terres. Les régimes riches en viande nécessitent beaucoup plus de terres que les régimes pauvres en viande et végétariens.

Si nous mangions moins de viande et plus d’aliments d’origine végétale, nous libérerions beaucoup de terres et pourrions les utiliser pour lutter considérablement contre le changement climatique.

Le « coût d’opportunité carbone » de la production de viande, expliqué

Pour éviter les pires effets du changement climatique, il ne suffira pas simplement de réduire la quantité de gaz à effet de serre que nous rejetons dans l’air : nous devons également les éliminer de l’atmosphère. Un moyen efficace d’y parvenir, qui ne repose pas sur une technologie non éprouvée de capture du carbone, consiste à « réensauvagement », ou à ramener les terres agricoles à leur écosystème d’origine afin que leur végétation puisse séquestrer le dioxyde de carbone. Une grande partie de ce potentiel est actuellement gaspillée dans une production animale inefficace – ce que les climatologues appellent le « coût d’opportunité carbone » de la viande.

Une étude de 2020 publiée dans la revue Durabilité de la nature met en évidence l’immense potentiel environnemental lié à la modification de notre façon de cultiver et de manger. Les chercheurs ont découvert que si tous les pays à revenu élevé adoptaient un régime alimentaire à base de plantes entre 2015 et 2050, ils libéreraient suffisamment de terres pour séquestrer 32 gigatonnes de dioxyde de carbone, soit l’équivalent de neuf ans de suppression de toutes les émissions de combustibles fossiles de ces pays. de l’atmosphère. À l’échelle mondiale, si nous passions à une alimentation à base de plantes au cours de la même période, les terres économisées pourraient séquestrer l’équivalent de 16 années d’émissions mondiales de combustibles fossiles.

Bien sûr, ce n’est qu’une expérience de pensée. Un virage mondial vers le véganisme n’est pas proche. Mais même des changements modérés dans notre utilisation des terres – en réduisant la consommation de viande et de produits laitiers – contribueraient grandement à garantir une planète vivable pour les générations futures.

Une version de ce bulletin d’information a été initialement publiée dans le Futur parfait bulletin. Inscrivez-vous ici !