L’impact du “Gangnam Style” dure une décennie après avoir cassé Internet

Lorsque le rappeur sud-coréen Psy a sorti “Gangnam Style” il y a dix ans, peu de gens avaient anticipé l’ampleur et la rapidité de son succès, et comment cela contribuerait à inaugurer la révolution du streaming. Son clip fou avec la danse à cheval désormais devenue une marque de commerce est sorti le 15 juillet 2012. Il se concentrait sur le local, se moquant du riche quartier de Gangnam à Séoul – mais en quelques semaines, il est devenu mondial. En décembre de cette année-là, il avait atteint un milliard de vues sur YouTube. Il a donné naissance à d’innombrables mèmes et parodies, avec la danse vertigineuse exécutée par des flash mobs de l’Azerbaïdjan à la Nouvelle-Zélande. Et «Gangnam Style» a montré à l’industrie de la musique ce qui pouvait être réalisé grâce aux plateformes Internet et aux médias sociaux, en particulier par des artistes extérieurs à l’Occident qui ne se produisaient pas en anglais.

Psy « a enfreint les règles du jeu. Les manuels de marketing et de promotion traditionnels ont été essentiellement jetés par la fenêtre », a déclaré Bernie Cho, président de l’agence de services d’artistes et de labels DFSB Kollective basée à Séoul et expert de l’industrie musicale sud-coréenne.

Il a montré “l’importance, l’impact, l’influence de YouTube sur la musique pop et la culture pop dans le monde”.

En 2012, l’industrie du streaming en était encore à ses balbutiements, fournissant moins de 7% des revenus mondiaux de la musique, selon le groupe industriel IFPI.

Mais le succès retentissant de “Gangnam Style” – ainsi que des vidéos virales d’artistes tels que Justin Bieber et Carly Rae Jepsen – a montré une nouvelle façon pour les artistes de partout dans le monde non seulement de sortir de la musique, mais aussi de puiser dans les revenus publicitaires en ligne, trouver des sponsors et être réservé pour des concerts, disent les analystes.

Imaginez les possibilités

Une décennie plus tard, le streaming est la principale source de revenus de l’industrie mondiale de la musique – 65% en 2021, selon l’IFPI – avec du contenu disponible en ligne via des services par abonnement, YouTube et des applications vidéo courtes telles que TikTok.

“Gangnam Style” est “un exemple du pouvoir qu’une plate-forme comme YouTube pourrait avoir pour susciter l’intérêt pour une vidéo particulière provenant de nombreux endroits différents dans le monde”, a déclaré Michelle Cho, professeure adjointe à l’Université de Toronto qui étudie Culture pop coréenne.

« L’importance de la vidéo… va bien au-delà du contenu de la vidéo. Et cela a vraiment plus à voir avec la façon dont cela a permis aux gens d’imaginer les possibilités de la plateforme.

Quelques mois après sa sortie, “Gangnam Style” était la vidéo la plus regardée sur YouTube. Il a occupé cette place pendant plus de trois ans.

Au 12 juillet de cette année, il comptait près de 4,5 milliards de vues.

Le buzz en ligne pour “Gangnam Style” et les phénomènes viraux tels que “Harlem Shake” étaient tels que Billboard en 2013 a changé la façon dont il compile les graphiques, ajoutant des flux sur YouTube et d’autres plateformes aux mesures alors courantes telles que la radio et les ventes.

“Mon seul bon travail, aider la K-pop, a été de changer les règles de Billboard”, a déclaré Psy à l’AFP lors d’une interview en mai, soulignant la popularité des groupes coréens sur YouTube.

Authentique, original, unique

Le “Gangnam Style” a également secoué la Corée du Sud, devenant la plus grande exportation culturelle du pays et une source de fierté nationale du jour au lendemain.

Les groupes de K-pop avaient tenté de pénétrer les marchés internationaux avant 2012 avec un certain succès régional en Asie, mais ils n’avaient pas réussi à se faire une place sur les marchés occidentaux énormes et lucratifs tels que les États-Unis.

Et puis est venu Psy, qui ne correspondait pas au profil des idoles K-pop raffinées.

“Les dirigeants de l’industrie, les représentants du gouvernement, les experts, les critiques, les fans… ont simplement supposé que la vedette coréenne serait probablement soit un groupe de garçons, soit un groupe de filles”, a déclaré Bernie Cho du DFSB.

Psy “a prouvé à tout le monde qu’au lieu d’une version coréenne d’une pop star occidentale ou d’une pop star internationale, ce que le monde voulait, c’était quelque chose de très authentique, original, unique.”

La danse à cheval était partout – jouée à la télévision aux heures de grande écoute aux États-Unis, dans un stade de football anglais et par des stars de Bollywood en Inde.

Le président américain de l’époque, Barack Obama, a déclaré que ses filles lui avaient appris “un assez bon style Gangnam”.

La Corée du Sud est aujourd’hui une puissance mondiale du divertissement, mais en 2012, “Gangnam Style” a été la première rencontre avec la culture pop coréenne pour de nombreux publics.

“Cela a eu une grande influence en faisant peut-être de la Corée ou de la musique coréenne ou des médias coréens un élément commun de connaissances générales dans de nombreux endroits… certainement aux États-Unis, mais aussi dans le monde”, a déclaré la chercheuse Michelle Cho.

“Cette connaissance, cette… familiarité aide définitivement d’autres contenus à prendre pied.”

