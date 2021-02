L’impact du froid dévastateur sur le Texas, en photos

Les résidents de Dallas, au Texas, échangent des bidons vides contre des réservoirs de propane pleins devant une épicerie le 16 février. | LM Otero / AP

À quoi ça ressemble quand un endroit qui plonge rarement sous le point de congélation reçoit une explosion d’air arctique.

Un froid sévère continue de saisir des millions d’Américains cette semaine après que l’énorme tempête hivernale Uri a balayé les États du sud aux grandes plaines jusqu’à la côte est. Le froid mordant a fait éclater les conduites d’eau et bloqué les gazoducs, laissant des millions de personnes dans l’obscurité, sans chaleur et sans eau potable tandis que l’air hivernal empiète.

Le froid associé aux pannes de courant a contraint certains à se retirer dans des abris chauffants et d’autres à déployer des tactiques désespérées pour rester au chaud, comme allumer des grils dans les salons et couper les meubles pour le bois de chauffage. Mais ces mesures ont apporté leurs propres problèmes, comme l’intoxication au monoxyde de carbone.

Le froid, la glace et la neige se sont déjà avérés mortels, avec au moins 20 décès liés à la tempête. Les effets les plus dévastateurs de la vague de froid se sont produits dans des endroits habitués à avoir des hivers beaucoup plus chauds.

Le Texas en est un bon exemple. Des villes comme Dallas ont des températures moyennes en février entre un minimum de 41 degrés Fahrenheit et un maximum de 61 degrés. Cette semaine, Dallas a enregistré un minimum record de moins 2 degrés.

Ce froid profond et inhabituel a été particulièrement dommageable pour le réseau électrique du Texas, qui n’était pas préparé. La demande d’électricité a atteint des sommets hivernaux records alors que les Texans avaient du mal à rester au chaud. Mais il y a eu une baisse massive de l’approvisionnement en énergie alors que les pipelines de gaz naturel et les compresseurs ont gelé, les centrales à charbon fermées, les centrales nucléaires se sont déclenchées hors ligne et les éoliennes ont gelé. Et comme le Texas exploite un réseau électrique indépendant, il a peu d’options pour acheter de l’électricité à d’autres États.



Matthew Busch / Bloomberg via Getty Images Un pic soudain de la demande d’énergie et une perte d’énergie de gaz naturel, de charbon, d’énergie nucléaire et éolienne pendant la tempête hivernale du Texas ont déclenché des pannes dans tout l’État.

Des millions de Texans ont maintenant subi des pannes de courant, dont certaines durent plusieurs jours, juste au moment où ils ont le plus besoin d’énergie. La perte d’électricité a à son tour conduit à une perte d’eau dans certaines zones, les tuyaux gelant et les systèmes d’assainissement fermés, obligeant les villes à émettre des ordres pour faire bouillir l’eau du robinet.

Pendant tout ce temps, la pandémie de Covid-19 fait rage. Les responsables de la santé se sont précipités pour distribuer des vaccins alors que les congélateurs s’éteignaient tandis que les Texans doivent trouver un équilibre entre se blottir pour se réchauffer et distancer socialement.

Et ce n’est pas seulement le Texas; le froid glacial et les pannes qui s’ensuivent se sont répandus dans des États comme le Mississippi et la Louisiane. Les compagnies d’électricité dans des États comme la Virginie avertissent également des pannes cette semaine alors que la tempête hivernale se déplace vers le nord. L’ampleur du bilan humain de ce froid extrême n’est peut-être pas connue avant des semaines, mais voici un aperçu en photos de la façon dont la tempête s’est déroulée sur le terrain jusqu’à présent: