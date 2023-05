« D’une manière ou d’une autre, nous avons rendu les personnes atteintes d’obésité ‘mauvaises’ – et c’est un problème », a-t-il déclaré. « Cela aggrave en fait ce problème pour ceux d’entre nous qui vivent avec l’obésité. »

Dans le webinaire WebMD « L’impact du biais de poids », Joe Nadglowski a expliqué que c’est courant dans notre société – même parmi les médecins et autres prestataires de soins de santé.

Le biais de poids fait référence aux attitudes négatives et à la discrimination à l’encontre des personnes en raison de leur poids corporel.

Et si vous êtes embauché, les recherches montrent que vous aurez probablement un salaire de départ inférieur. Ce biais affecte encore plus les femmes.

« En fait, nous n’enseignons pas l’obésité à la plupart des prestataires de soins de santé dans leur formation », a déclaré Nadglowski.

Cela peut conduire à des soins de moindre qualité pour les personnes obèses, a-t-il déclaré. Les médecins peuvent ne pas passer autant de temps avec vous, et ils peuvent vous offrir moins d’options de traitement qu’ils n’en donnent aux autres patients, selon la recherche.

Il n’est donc pas surprenant que les personnes atteintes d’obésité soient plus susceptibles de retarder ou d’annuler des rendez-vous médicaux, pour éviter le jugement des professionnels de la santé, selon des études.

Mais les outils et la formation sont de plus en plus disponibles pour les soins de santé de l’obésité. Espérons que cela aidera à réduire les préjugés liés au poids dans les milieux médicaux, dit Nadglowski.

Famille, amis et société. Malheureusement, il est courant que les personnes obèses soient confrontées à la plupart des préjugés liés au poids et à la stigmatisation de leurs propres amis et de leur famille.

Ceci comprend:

Plus de rejet social de la part de leurs pairs

Baisse de la qualité des relations personnelles

Moins de succès à l’école ou au travail

Alors que certains peuvent ressentir qu’ils ont besoin de « motiver » ou de faire pression sur vous pour perdre du poids, Nadglowski dit que c’est en fait nocif.