L’impact des réseaux sociaux sur le cerveau des adolescents

L’utilisation fréquente des médias sociaux pourrait remodeler le développement du cerveau des adolescents, selon une nouvelle étude.

Selon l’étude publiée mardi, ceux qui consultaient plus souvent leurs plateformes étaient plus susceptibles d’être sensibles aux récompenses et punitions sociales générales.

“Pour les jeunes qui consultent habituellement leurs médias sociaux, le cerveau change d’une manière qui devient de plus en plus sensible aux réactions sociales au fil du temps”, a déclaré l’auteure principale de l’étude, la Dre Eva Telzer, professeure adjointe de psychologie et de neurosciences à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. “Et cela ouvre la voie à la façon dont le cerveau continue de se développer jusqu’à l’âge adulte.”

Telzer et son équipe ont étudié 169 élèves de sixième et septième année dans les régions rurales de Caroline du Nord pour déterminer comment les habitudes de consultation des médias sociaux ont eu un impact sur leur développement.

Sur une période de trois ans, les étudiants – qui avaient tous 12 ou 13 ans au début de la recherche – ont signalé leur comportement sur les réseaux sociaux et ont subi une imagerie IRMf annuelle de leur cerveau pour voir leurs réponses neuronales à un affichage à l’écran de messages sociaux positifs et négatifs. rétroaction, comme un visage heureux ou en colère.

Au cours de cette période, les étudiants qui ont déclaré consulter plus régulièrement leurs réseaux sociaux ont montré une plus grande sensibilité neuronale dans des parties du cerveau comme l’amygdale, a déclaré Telzer. Ceux qui ont consulté leurs médias sociaux moins fréquemment ont vu moins de sensibilité dans ces zones sur l’IRMf.

Il n’est pas clair si les changements neuronaux ont entraîné des changements de comportement, comme une anxiété accrue ou des comportements addictifs, a déclaré Telzer.

Il est important de ne pas s’inquiéter trop tôt, a-t-elle ajouté. L’étude a établi une forte corrélation entre les habitudes des médias sociaux et une plus grande sensibilité aux commentaires, mais elle ne peut pas dire avec certitude si l’un cause l’autre, a-t-elle ajouté.

Il est également difficile de savoir si une plus grande sensibilité aux conséquences sociales est une bonne ou une mauvaise chose.

“Une sensibilité accrue pourrait conduire à des comportements compulsifs ultérieurs sur les réseaux sociaux, ou refléter un changement neuronal adaptatif qui aide les adolescents à naviguer dans leur monde social”, a déclaré Telzer.

ADOS ET MÉDIAS SOCIAUX

Les médias sociaux regorgent de moyens d’obtenir des commentaires de ses pairs, que ce soit par l’excitation d’un message similaire ou par la critique d’un commentaire méchant, a déclaré le Dr Neha Chaudhary, médecin-chef de BeMe Health et psychiatre pour enfants et adolescents au Massachusetts. Hôpital général et faculté de médecine de Harvard. Chaudhary n’a pas participé à l’étude.

Et l’adolescence est à la fois une période de forte utilisation des médias sociaux et de développement critique du cerveau. Les cerveaux des adolescents subissent le plus de développement et de réorganisation, juste après la petite enfance, ce qui les rend plus sensibles aux influences environnementales, a déclaré Telzer.

En tant que psychiatre pour enfants et adolescents, Chaudhary a déclaré qu’elle s’était souvent interrogée sur le rôle que les médias sociaux jouent dans le développement.

Il est possible que les résultats de l’étude indiquent que les médias sociaux modifient le cerveau des adolescents, mais il se pourrait également que certains étudiants connaissent déjà des changements dans leur développement cérébral qui ont conduit à une utilisation accrue des médias sociaux, a déclaré Chaudhary.

COMMENT RÉPONDRE À L’HABITUDE

Que les changements cérébraux soient la poule ou l’œuf dans ce cas, il existe des mesures que les soignants peuvent prendre pour aider les adolescents à faire preuve de prudence en ce qui concerne l’utilisation des médias sociaux.

“J’encourage fortement les gens – en particulier les adolescents – à faire des pauses fréquentes dans l’utilisation des médias sociaux”, a déclaré Chaudhary.

Cela peut aider les jeunes à se connecter plus profondément en personne, à se sentir plus présents et “séparés de l’afflux constant, souvent anxiogène, d’informations sur le monde et la vie des autres”, a-t-elle déclaré.

Chaudhary a conseillé aux familles d’adopter une approche en quatre étapes pour l’utilisation des médias sociaux par les adolescents : aidez-les à évaluer comment ils les utilisent, demandez-leur comment les médias sociaux les servent, encouragez-les à identifier les changements qu’ils souhaitent et faites un plan pour y arriver, elle écrit dans une histoire de 2021.

Et même pour les jeunes qui aiment passer du temps en ligne, il existe des moyens de le faire qui ne présentent pas certains des risques potentiels des réseaux sociaux, a-t-elle ajouté.

“Il est peut-être temps de trouver ces applications de médias non sociaux et ces expériences numériques et de repenser le temps que vous passez sur des plateformes qui ne vous laissent pas calme, rafraîchi et dans un meilleur espace de tête”, a déclaré Chaudhary.