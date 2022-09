L’impact des règles frontalières du vaccin COVID-19 dure longtemps: critiques

BANFF, Alb. –

La dernière des restrictions frontalières COVID-19 du Canada devrait disparaître à la fin de ce mois, mais certains critiques disent craindre que les mesures n’aient déjà provoqué une diminution durable des voyages transfrontaliers.

Meredith Lilly, professeure agrégée à l’Université Carleton et ancienne conseillère en commerce international du premier ministre Stephen Harper, affirme que ses propres recherches montrent que les voyages transfrontaliers d’une journée des Canadiens aux États-Unis ne se sont jamais complètement rétablis après les attentats terroristes du 11 septembre 2001.

Elle attribue cela aux contrôles renforcés aux frontières américaines mis en place après cet événement.

Lilley dit que les deux ans et demi pendant lesquels les exigences de vaccination, de test et de quarantaine obligatoires étaient en place pour les voyageurs internationaux étaient probablement assez longues pour changer les habitudes de certains Américains, qui n’envisageront plus de visiter le Canada à l’avenir.

Statistique Canada a rapporté vendredi que le nombre d’arrivées internationales dans ce pays a augmenté en juillet même s’il reste bien en deçà des niveaux d’avant la pandémie.

L’agence indique que le nombre de voyages effectués par des résidents américains en juillet était de 2,2 millions, soit 11 fois le nombre de voyages effectués en juillet 2021, mais toujours environ soixante pour cent des voyages signalés en juillet 2019.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 23 septembre 2022.