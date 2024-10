L’impact des médicaments amaigrissants sur la santé mentale

Alors que des millions d’Américains prennent des médicaments GLP-1 pour perdre du poids, l’idée de prendre l’un de ces médicaments vous a peut-être traversé l’esprit.

Pour tout médicament, vous devez vous informer sur ses avantages et ses inconvénients. Mais avec les GLP-1 en particulier, vous voudrez peut-être réfléchir non seulement à la manière dont le médicament vous affectera physiquement et émotionnellement, mais également à l’impact de la perte de poids associée sur votre vie.

Peut-être avez-vous entendu certaines des histoires les plus extrêmes dans les médias sur la gastroparésie (vidange retardée de l’estomac) ou sur les personnes vomissant pendant les cours d’entraînement, et vous êtes terrifié que ce soit vous. Ou vous craignez de devoir prendre des médicaments pour le reste de votre vie. Toutes vos préoccupations sont valables.

Il est également important de vous assurer que vous avez confiance en la personne qui gère vos soins pendant que vous prenez l’un de ces médicaments. Avec la popularité croissante des GLP-1, de nombreux praticiens peu scrupuleux tentent simplement de gagner de l’argent grâce à une tendance.

Tu devrais savoir que, quoi qu’il arrive, toi êtes toujours responsable de votre propre corps, et si quelque chose ne va pas avec un médicament ou un praticien, vous méritez de faire confiance à votre instinct et de faire un changement si nécessaire.

Ce que vous pourriez ressentir avant le GLP-1

Pour commencer, si vous envisagez de prendre un GLP-1, vous devez savoir deux choses cruciales : vous n’êtes pas un échec, et prendre ce médicament (ou pas !) ne change rien à qui vous êtes en tant que patient. personne.

En tant que thérapeute et une humaine qui vient juste de s’en rendre compte en tapant ces mots : ce médicament ne devrait pas susciter plus ou moins de jugement de votre part ou de quelqu’un d’autre que tout autre médicament.

Tout comme les antidépresseurs, les statines (médicaments hypocholestérolémiants) ou les médicaments contre l’hypertension, ce n’est qu’un outil supplémentaire pour vous aider à améliorer votre santé.

Et si vous lisez cet article particulier sur ce site Web, peut-être que vous ou un de vos proches souffrez d’un problème de santé mentale. Vous vous jugez peut-être sur votre poids, votre état de santé mentale, ou les deux.

Le lien entre le métabolisme et la santé mentale

Mais vous pourriez trouver un certain réconfort en sachant à quel point les problèmes métaboliques et de santé mentale peuvent être interconnectés. Dans les soins de santé dits modernes, nos différents systèmes corporels sont souvent traités comme des entités totalement distinctes qui n’interagissent pas du tout, alors que cela ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le métabolisme et la santé mentale ont une influence bidirectionnelle l’un sur l’autre.

Ainsi, si vous avez des problèmes de poids, il est probable que vous ayez également été confronté à un ou plusieurs problèmes de santé mentale. Et si vous avez été affecté par l’adversité de votre enfance, mettant déjà votre santé en danger pour d’autres conditions— En conséquence, le métabolisme a probablement été modifié à un jeune âge.

Même en tenant compte d’autres facteurs de risque tels que le sexe, la race, les antécédents familiaux ou les choix de vie comme le régime alimentaire et l’exercice, les personnes exposées à l’adversité dans l’enfance étaient prédisposées à l’obésité par rapport à leurs pairs qui ne l’étaient pas.

De même, une étude majeure portant sur plus de 100 000 femmes a montré que celles qui présentaient des symptômes de trouble de stress post-traumatique (SSPT) voyaient également leur IMC augmenter plus rapidement que celles qui n’en présentaient pas.

Augmentation du SSPT et de l’IMC Cela se produit pour des raisons à la fois biologiques et comportementales, ce qui signifie que certains de ces facteurs sont des facteurs que vous pouvez modifier et d’autres non. Biologiquement, certaines des raisons à cela incluent : changements dans la façon dont vos neurones communiquent entre eux

des changements hormonaux tels que des perturbations des hormones de l’appétit et des hormones de contrôle du stress, entraînant une perturbation de l’axe hypothalmo-hypophyso-surrénalien (HPA), qui régule les systèmes corporels qui incluent le poids.

Sur le plan comportemental, ces changements peuvent également entraîner des difficultés à contrôler l’appétit et à consommer de la nourriture et de l’alcool pour faire face aux symptômes du SSPT.

En termes de traitement des deux, la cause de l’autre n’a pas nécessairement d’importance, dit Hui « Christina » Wang, LCSWassistante sociale clinicienne au Centre de gestion du poids et de santé métabolique de Cedars-Sinai. « Nous abordons généralement tout cela en même temps. Les patients qui ont eu des problèmes métaboliques et des problèmes avec leur corps ont également souvent plus de mal à gérer leur dépression.

Et la dépression – en particulier la dépression résistante au traitement (TRD) – et l’obésité ont des mécanismes biologiques communs. Bien qu’il existe encore peu de biomarqueurs du TRD, la protéine C-réactive est généralement élevée chez les personnes atteintes de TRD, de la même manière que les personnes souffrant d’obésité.

Qu’arrive-t-il à votre santé mentale lorsque vous prenez un médicament GLP-1 ?

Pendant que vous prenez un médicament GLP-1, vous pouvez ressentir certains avantages pour votre santé mentale, et ce n’est pas seulement parce que vous êtes satisfait d’avoir atteint vos objectifs de santé. Étant donné que les médicaments GLP-1 régulent les hormones métaboliques, il semble que ces niveaux d’hormones plus stables entraîneraient également une augmentation de nos hormones du bien-être.

« J’ai vu la joie que les gens ressentaient », dit Wang. « L’image corporelle peut être un grand changement, mais ce que j’entends davantage, c’est l’augmentation des niveaux d’énergie et l’amélioration d’autres conditions. En fait, il s’agit rarement d’une question d’apparence.

Bien que la plupart des recherches reliant les médicaments GLP-1 à des résultats positifs en matière de santé mentale en soient encore à leurs balbutiements, les chercheurs apprennent que ces médicaments peuvent jouer un rôle dans la gestion de maladies telles que la dépression, le SSPT et dans la prévention du déclin cognitif.

L’image corporelle peut être un grand changement, mais ce dont j’entends parler davantage, c’est l’augmentation des niveaux d’énergie et l’amélioration d’autres conditions. En réalité, il s’agit rarement d’une question d’apparence. —

HUI « CHRISTINA » WANG, LCSW

De manière anecdotique, les personnes prenant des médicaments GLP-1 signalent moins de désir d’alcool, et certaines recherches montre également que ces médicaments pourraient jouer un rôle dans le traitement des troubles liés à la consommation d’alcool et d’autres dépendances. Cela est dû en partie au fait que l’alcool peut provoquer des nausées pendant la prise de ces médicaments, mais également au fait que les signaux de recherche de récompense dans le cerveau sont désactivés. Cela peut même empêcher les rechutes de consommation d’alcool.

Et en tant que personne ayant moi-même commencé à prendre un de ces médicaments en partie pour faire face à ma propre dépression résistante au traitement et à la prise de poids qui y est associée, je trouve cela personnellement vrai.

Je déteste utiliser l’expression « bruit de nourriture ». et le fait que l’interminable monologue interne « devrais-je ou ne devrais-je pas » s’est transformé en un beaucoup plus simple « est-ce que je veux ceci ou pas » ou « ai-je faim ou pas » est vraiment quelque chose que je ne suis pas bien sûr, j’ai déjà pensé que j’en ferais l’expérience. Les problèmes de consommation de substances sont également liés à ma génétique, et je me considère comme « plutôt sobre » depuis cinq ou six ans, ce qui signifie que je bois un verre de temps en temps.

Mais dire non au deuxième verre qui se transforme en un troisième qui se transforme en… eh bien, vous voyez l’image… a été un acte d’esprit sur la matière. Le fait de prendre l’un de ces médicaments a permis donc Il m’est beaucoup plus facile de décider si je veux réellement goûter l’alcool ou non – et ce n’est généralement pas le cas maintenant, ce qui m’aurait absolument choqué il y a 10 ans.

Cependant, il n’y a pas que des chiots et du soleil pour tout le monde. Alors que de nombreuses personnes ressentent des effets de type antidépresseur, d’autres constateront une augmentation de l’anxiété en raison de la façon dont les médicaments GLP-1 affectent la sérotonine, de la même manière que certaines personnes ressentiront cette augmentation après avoir commencé un inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS) pour la dépression.

Qu’arrive-t-il à votre santé mentale après avoir arrêté de prendre un médicament GLP-1 ?

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a pas de consensus sur la question de savoir si toute personne qui commence un traitement GLP-1 doit le prendre pour le reste de sa vie pour maintenir son poids, mais des études suggèrent qu’une dose d’entretien à vie pourrait être nécessaire.

« L’obésité est une maladie qui doit être gérée pour le reste de votre vie », explique Rachel Goldman, PhD, FTOS, « et cette prise en charge peut inclure un GLP-1, un autre médicament, une autre forme de traitement ou même une combinaison de traitements.

Cependant, pour beaucoup, la décision peut échapper à votre contrôle en raison de problèmes de finances/d’assurance ou même de problèmes d’approvisionnement. Quoi qu’il en soit, que vous preniez l’un de ces médicaments ou que vous envisagiez de le prendre, vous vous demandez probablement comment votre corps et votre cerveau réagiront après avoir arrêté de les prendre.

Les envies peut revenir, selon des recherches préliminaires, même s’il semble que plus vous prenez le médicament depuis longtemps, moins cela peut être probable/moins intense. De plus, Wang dit avoir constaté que les patients qui sont honnêtes – envers eux-mêmes et envers elle – au sujet de leurs obstacles à la perte de poids avant le traitement sont ceux qui ont tendance à faire de leur mieux après avoir arrêté le traitement.

Comment gérer les différentes étapes

En tant que personne prenant moi-même un de ces médicaments GLP-1, je ne comprends que trop bien certaines des choses que vous peut ressentez avant, pendant et après ce processus, et je veux que vous sachiez que vous n’êtes pas seul.

La simple idée de prendre ce médicament peut susciter de nombreux sentiments et le processus peut être gratifiant. et également compliqué sur le plan émotionnel – je vous conseille donc de trouver un professionnel de la santé mentale de confiance (de préférence spécialisé dans le traitement de l’obésité, du changement de comportement en matière de santé, de l’image corporelle ou des comportements alimentaires désordonnés) pour vous aider à traverser ces changements et ces étapes :