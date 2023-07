L’impact des humains sur la terre a commencé une nouvelle époque dans les années 1950 appelée l’Anthropocène, selon les scientifiques

Du changement climatique à la perte d’espèces et à la pollution, les humains ont gravé leur impact sur la Terre avec une telle force et une telle permanence depuis le milieu du XXe siècle qu’une équipe spéciale de scientifiques affirme qu’une nouvelle époque géologique a alors commencé.

Appelée Anthropocène – et dérivée des termes grecs pour « humain » et « nouveau » – cette époque a commencé entre 1950 et 1954, selon les scientifiques. Bien qu’il existe des preuves dans le monde entier qui capturent l’impact de la combustion de combustibles fossiles, de la détonation d’armes nucléaires et du déversement d’engrais et de plastiques sur terre et dans les voies navigables, les scientifiques proposent un lac petit mais profond à l’extérieur de Toronto, au Canada – Crawford Lake – pour placer un historique marqueur.

« Il est tout à fait clair que l’ampleur du changement s’est intensifiée de manière incroyable et qu’il doit s’agir d’un impact humain », a déclaré le géologue de l’Université de Leicester Colin Waters, qui a présidé le groupe de travail sur l’Anthropocène.

Cela place le pouvoir des humains dans une classe quelque peu similaire avec la météorite qui s’est écrasée sur Terre il y a 66 millions d’années, tuant des dinosaures et commençant l’ère cénozoïque, ou ce que l’on appelle l’âge des mammifères. Mais pas tout à fait. Alors que cette météorite a commencé une toute nouvelle ère, le groupe de travail propose que les humains n’aient commencé qu’une nouvelle époque, qui est une période géologique beaucoup plus courte.

Le groupe vise à déterminer une date précise de début de l’Anthropocène en mesurant les niveaux de plutonium au fond du lac Crawford.

L’idée de l’anthropocène a été proposée lors d’une conférence scientifique il y a plus de 20 ans par le regretté chimiste Paul Crutzen, lauréat du prix Nobel. Des équipes de scientifiques ont débattu de la question depuis lors et ont finalement mis en place le groupe de travail pour étudier si cela était nécessaire et, si oui, quand l’époque commencerait et où elle serait commémorée.

Le lac Crawford, d’une profondeur de 79 pieds (29 mètres) et d’une superficie de 258 333 pieds carrés (24 000 mètres carrés), a été choisi parmi 11 autres sites parce que les effets annuels de l’activité humaine sur le sol, l’atmosphère et la biologie de la Terre sont si clairement préservés dans ses couches de sédiments. Cela inclut tout, des retombées nucléaires à la pollution menaçant les espèces en passant par la hausse constante des températures.

Il existe des signaux distincts et multiples commençant vers 1950 à Crawford Lake montrant que « les effets des humains submergent le système terrestre », a déclaré Francine McCarthy, membre du comité spécialisée dans ce site en tant que professeur de sciences de la Terre à l’Université Brock au Canada.

« Le record annuel remarquablement préservé des dépôts à Crawford Lake est vraiment incroyable », a déclaré Marcia McNutt, présidente de l’Académie nationale des sciences des États-Unis, qui ne faisait pas partie du comité.

L’Anthropocène montre le pouvoir – et l’orgueil – de l’humanité, ont déclaré plusieurs scientifiques.

« L’orgueil est d’imaginer que nous avons le contrôle », a déclaré l’ancien conseiller scientifique de la Maison Blanche américaine John Holdren, qui ne faisait pas partie du groupe de travail de scientifiques et n’est pas d’accord avec sa date de début proposée, en voulant une beaucoup plus tôt. « La réalité est que notre pouvoir de transformer l’environnement a largement dépassé notre compréhension des conséquences et notre capacité à changer de cap. »

Les géologues mesurent le temps en éons, ères, périodes, époques et âges. Le groupe de travail scientifique propose que l’époque anthropocène ait suivi l’époque holocène, qui a commencé il y a environ 11 700 ans à la fin d’une période glaciaire.

Ils proposent également qu’il commence une nouvelle ère, appelée Crawfordian après le lac choisi comme point de départ.

La proposition doit encore être approuvée par trois groupes différents de géologues et pourrait être approuvée lors d’une grande conférence l’année prochaine.

La raison pour laquelle les géologues n’ont pas déclaré que l’Anthropocène était le début d’une mesure du temps plus grande et plus importante, telle qu’une période, est que la période quaternaire actuelle, qui a commencé il y a près de 2,6 millions d’années, est basée sur la glace permanente sur les pôles de la Terre, ce qui existe toujours. Mais dans quelques centaines d’années, si le changement climatique se poursuit et que ceux-ci disparaissent, il est peut-être temps de changer cela, a déclaré Waters.

« Si vous connaissez vos tragédies grecques, vous savez que le pouvoir, l’orgueil et la tragédie vont de pair », a déclaré l’historienne des sciences de Harvard, Naomi Oreskes, membre du groupe de travail. « Si nous ne nous attaquons pas aux aspects nocifs des activités humaines, notamment le changement climatique perturbateur, nous nous dirigeons vers une tragédie. »

Seth Borenstein, Associated Press