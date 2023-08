L’impact des feux de forêt sur le tourisme en Colombie-Britannique varie selon la région, la proximité et la visibilité

La saison record des incendies de forêt en Colombie-Britannique a affecté les réservations de voyages dans certaines régions, mais d’autres régions ont connu une demande touristique continue malgré leur proximité avec des incendies actifs.

Jason Upton, directeur du Lac Le Jeune Nature Resort au sud de Kamloops, affirme que le complexe est ouvert mais reste en alerte d’évacuation, et le maintien des réservations est difficile puisque l’incendie du lac Ross Moore brûle à quelques kilomètres de là.

Upton dit que le complexe était sur le point de se vendre pendant tout le long week-end à venir, mais la menace d’un incendie à proximité a entraîné des annulations par tous les clients sauf trois.

Brian Cant, président par intérim de 4VI, une agence de voyages et de tourisme sur l’île de Vancouver, a déclaré que la fermeture en juin de l’autoroute 4 vers Tofino avait provoqué une « petite baisse » du nombre total de voyages sur l’île ce mois-là.

En l’absence d’incendies notables brûlant actuellement sur l’île de Vancouver, Cant indique dans un communiqué que les opérateurs ont indiqué que le long week-end d’août restera « la période la plus occupée de l’année » pour le tourisme dans la région.

On s’attend également à ce que ce soit le long week-end le plus chargé de l’année pour BC Ferries, qui a été en proie à des annulations, à de longs retards et à des informations incorrectes sur le site Web, mais le PDG Nicolas Jimenez a déclaré lors d’une conférence de presse cette semaine que chaque navire fonctionnera à pleine capacité. .

La PDG de Kootenay Rockies Tourism, Kathy Cooper, a déclaré qu’il y avait eu une baisse des affaires dans certaines parties de la région, mais des endroits comme Cranbrook – à 15 kilomètres au sud de l’incendie de forêt actif de la rivière St. Mary’s – ont en fait vu les réservations augmenter cet été alors que la fumée se dissipe. communautés.

Cooper dit que dans les endroits où les réservations ont chuté, des facteurs tels que les prix élevés de l’essence peuvent avoir un impact plus important que la menace d’incendies de forêt.

« Dans certaines régions, par exemple dans les West Kootenays, les chiffres ne sont pas aussi élevés qu’ils l’étaient l’an dernier », dit-elle. «Mais nous n’attribuons pas nécessairement cela spécifiquement aux incendies de forêt. Il pourrait y avoir beaucoup de facteurs de coût différents (comme) les taux d’intérêt et l’économie.

Cooper dit que le groupe est très actif sur les réseaux sociaux, publiant des photos en temps réel de toute la région afin que « les gens puissent voir à quoi ça ressemble réellement » à un endroit donné « à cette heure particulière ».

Mais le défi pour les opérations encore sous alerte d’évacuation est bien différent.

Upton, à la station Lac Le Jeune, dit qu’il ne peut pas imaginer que les réservations reviennent à la normale sans que l’incendie à proximité ne recule de façon spectaculaire ou ne soit complètement éteint.

« Il semble complètement vide ici, et je ne peux vraiment pas blâmer les gens », dit Upton. «Si j’ai une famille qui me demande comment c’est, je suis honnête et je dirai qu’il y a de fortes chances que vous ne soyez probablement pas à l’aise pour dormir ici parce que ces incendies sont à deux kilomètres… Je regarde par la fenêtre comme on parle en regardant les avions ramasser de l’eau.

Upton dit qu’il s’inquiète également des dommages causés aux terrains de camping à proximité, à la faune locale et à l’environnement général affectant ce qu’il considère comme le «joyau de la couronne» de la Colombie-Britannique.

« Cet endroit pour moi est une thérapie », dit Upton.

Il exhorte les autorités provinciales à augmenter considérablement les ressources de lutte contre les incendies pour protéger l’environnement de la Colombie-Britannique.

« Quand je viens ici, je me calme en regardant le lac, les arbres et la faune, et nous en avons tous besoin. C’est tellement précieux que j’espère vraiment qu’il rebondira.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023