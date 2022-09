L’impact déroutant de la guerre d’Ukraine sur les Russes ordinaires

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Quel impact la guerre en Ukraine a-t-elle eu sur les Russes ordinaires ? Si vous en écoutez, pas beaucoup.

Mercredi, le président russe Vladimir Poutine a publiquement rejeté tout impact des actions occidentales contre son pays. “Je suis sûr que nous n’avons rien perdu et que nous ne perdrons rien”, a déclaré Poutine lors d’une session plénière du Forum économique de l’Est à Vladivostok dans l’Extrême-Orient russe. “L’essentiel est de renforcer notre souveraineté, et c’est le résultat inévitable de ce qui se passe actuellement.”

Il y a des sanctions immenses et d’autres restrictions. Mais à Moscou, certains affirment qu’ils se font peu sentir. “Rien n’a vraiment changé”, a déclaré Nataliya Nikonova, 44 ans, à un journaliste du New York Times lors d’un récent défilé militaire sur la Place Rouge. “Bien sûr, les prix ont augmenté, mais nous pouvons supporter cela.”

“Quelques magasins ont fermé à cause des sanctions, ce qui est frustrant mais pas si grave”, a déclaré Yulia, 18 ans, au journaliste du Times, désignant un magasin voisin autrefois connu pour ses produits de luxe.

Certains acheteurs ont même trouvé des moyens de contourner les sanctions en visitant un voisin aligné sur Moscou, la Biélorussie, qui a moins de restrictions. « Des marques comme H&M, Bershka et Pull & Bear ont quitté la Russie mais nous [who travel to Belarus] peut s’habiller de la tête aux pieds », a déclaré Yelena Shitikova, cadre de l’agence de la région d’Arkhangelsk Family Travel, au Moscow Times.

Il semble que même les hommes d’affaires russes riches et puissants ont appris à accepter les circonstances. “Beaucoup d’oligarques qui aimaient autrefois passer du temps à l’ouest sont maintenant résignés à retourner en Russie”, a écrit le Financial Times après avoir parlé à sept magnats russes sanctionnés. “Ceux à Moscou ont tranquillement accepté leur statut diminué dans un pays en guerre.”

Pour les détracteurs de la décision du gouvernement russe d’envahir l’Ukraine le 24 février, les images heureuses dans les rues de Moscou peuvent être alarmantes. Il y a peu de preuves évidentes que les sanctions minent la détermination russe, d’autant plus que les pays occidentaux sont confrontés à leurs propres difficultés intérieures avec la hausse des prix de l’énergie.

Mais les attitudes russes à l’égard de la guerre en Ukraine ne sont guère inébranlables. C’est un pays de 144 millions d’habitants, répartis sur 6,6 millions de miles carrés et 11 fuseaux horaires, avec une population aussi éloignée que les oligarques de Saint-Pétersbourg des villageois indigènes de l’Extrême-Orient. Il a la diversité de tout, y compris l’opinion.

Un sondage publié mercredi par le Carnegie Endowment for International Peace montre que “le soutien public à la guerre contre l’Ukraine, bien qu’exorbitant, est moins solide que ne le suggèrent généralement les statistiques… et a chuté ces derniers mois, certains partisans se disant ambivalents, anxieux, choquée ou effrayée par la campagne militaire en cours », a expliqué mercredi Robyn Dixon du Post.

Dans une analyse publiée avec les données du sondage, Andrei Kolesnikov de Carnegie, et Denis Volkov, directeur du sondeur indépendant basé à Moscou, le Levada Center, ont écrit que l’idée que Poutine ait le plein soutien de la société russe était “tout simplement incorrecte” et le ” le conflit a exacerbé les divisions existantes sur un large éventail de questions, y compris le soutien au régime ».

Certes, les niveaux de soutien à la guerre trouvés dans les sondages suggèrent qu’une majorité claire dit qu’ils la soutiennent : environ 75 % des Russes ont déclaré qu’ils soutenaient définitivement ou principalement les actions de l’armée russe en Ukraine, et 20 % se sont avérés non favorables. Encouragez-les. Même ces chiffres élevés sont en baisse par rapport à mars, lorsque 81 % soutenaient la guerre et 14 % s’y opposaient.

Mais des sondages fiables sont également difficiles dans une autocratie gérée comme la Russie, où la dissidence peut être risquée et l’environnement médiatique est soigneusement conçu pour restreindre le débat. Levada, qui a mené le sondage au nom de Carnegie, a fait face à des années de restrictions de la part du gouvernement russe.

Et les experts qui étudient des autocrates apparemment populaires comme Poutine constatent souvent qu’une telle popularité peut s’évaporer rapidement lorsque la façade glisse. “De telles perceptions mises en scène de la popularité peuvent être fragiles”, a écrit une équipe de chercheurs pour The Post en avril. “Lorsque l’unanimité ou le consensus social est rompu, le soutien au régime peut se dissoudre très rapidement, comme cela s’est produit lorsque l’Union soviétique s’est brusquement effondrée en 1989.”

Pour l’instant, la relative normalité dans les rues de Moscou peut être une bonne chose. Au début du conflit, des économistes ont déclaré à Today’s WorldView qu’ils s’inquiétaient des retombées de la douleur financière infligée à la Russie, surtout si elles frappaient des Russes ordinaires qui n’ont que peu de pouvoir pour influencer Poutine.

« Quatre-vingt-dix-neuf pour cent du peuple russe n’a aucune influence sur la politique du Kremlin. Je ne tiens pas à rendre la vie plus misérable pour les Russes ordinaires, ce que ces sanctions feront », a déclaré Gary Hufbauer du Peterson Institute for International Economics en mars.

Après six mois de conflit, il semble clair que Poutine n’écoute pas les autres Russes lorsqu’il s’agit de sa politique : il a de l’influence sur les oligarques, et non l’inverse. « Pour faire un coup d’État au palais et renverser le tsar, vous devez d’abord être dans le palais. Aucune de ces personnes n’est là », a déclaré un homme d’affaires russe sanctionné au Financial Times.

Mais même si les Russes vont matériellement bien, des fissures peuvent exister sous la surface. “Vous ne pouvez pas en même temps affirmer que la majorité des Russes soutiennent pleinement la guerre en Ukraine et ensuite souligner le fait que l’armée russe lutte pour amener les gens à s’engager pour la guerre”, a écrit mercredi l’analyste politique russe Anton Barbashin. Twitter. “Soutenir pleinement et ne pas s’opposer ouvertement sont des choses différentes”, a poursuivi Barbashin, l’un des nombreux Russes critiques de Poutine qui a fui le pays.

De toute évidence, il y a eu de nombreux actes de défi de la part des Russes critiques de la guerre, des parachutistes aux artistes. Mais il y a aussi eu des signes de malaise plus subtils : le Moscow Times a rapporté cette semaine une augmentation frappante de l’intérêt pour les pratiques ésotériques comme les cartes de tarot et la numérologie alors que les Russes ont du mal à comprendre leur situation chaotique. Le refus de Poutine de se mobiliser pleinement pour la guerre, malgré les revers évidents que la Russie a connus en Ukraine, suggère qu’il est également préoccupé par une inquiétude plus profonde.