L’impact d’El Clasico sur les fans mondiaux

NEW YORK — Il y a eu un moment précis où j’ai réalisé le pouvoir de Le Clasico portée magnétique en dehors de l’Espagne. C’était en 2005. Je vivais déjà à New York après y avoir déménagé deux ans auparavant depuis Londres, mais j’étais retourné au Royaume-Uni pour un bref séjour pour passer du temps avec ma famille et mes amis.

C’était un samedi de novembre, et j’étais là, dans un pub de Clapham Junction. Une salle comble remplie de maillots de Barcelone et du Real Madrid encombrant les tables. Tous avec des noms sur le dos : de Ronaldinho au sommet de ses pouvoirs, à un Lionel Messi de 18 ans et à l’impérial Samuel Eto’o.

La Blaugrana fidèles étaient fiers au Santiago Bernabeu. De l’autre côté, les hôtes étaient aussi galactiques que vous pouvez l’imaginer. C’était la quintessence de la célébrité. La version football de l’élite hollywoodienne classique (faites-moi plaisir un instant). Zinedine Zidane était Clark Gable du Real Madrid, à côté de lui se trouvaient d’autres entités astronomiques telles que David Beckham de Paul Newman, celui que tout le monde aimait dans Raul de Jimmy Stewart, et, bien sûr, le phénomène, l’envoûtant Ronaldo Nazario. Le Brésilien Marlon Brando. Si je continuais à nommer des noms, cette pièce pourrait finir par Thanksgiving. Alors, passons à autre chose.

Le Bernabeu était plein à craquer; vous pourriez même sentir cette vibration du sud-ouest de Londres. A cette époque, les deux équipes n’étaient qu’à un point d’écart au classement. Ni l’un ni l’autre, cependant, n’était le meilleur, mais cela n’avait pas d’importance. Cette Classique n’était pas une question de points ou d’un chemin plus proche pour atteindre le sommet. C’était l’occasion de faire une déclaration. Le pub bondé le savait. J’ai senti que même Ronaldinho le savait, car juste avant le coup d’envoi, il a chuchoté quelque chose à un jeune Messi, et je veux croire que la conversation s’est déroulée comme ceci :

Ronaldinho : “Êtes-vous prêt à entrer dans l’histoire ?”

De la même manière qu’un général, Xavi (maintenant l’entraîneur de Barcelone) – qui domine toujours le milieu de terrain – s’est dirigé vers chaque joueur de Barcelone pour lui donner des conseils. Pendant ce temps, les reflets blonds de Beckham étaient aussi brillants que les projecteurs proverbiaux sur chacun de ses mouvements pour le Real Madrid, tandis que Zidane se tenait là, réfléchissant tranquillement à son premier mouvement – ​​probablement de la même manière que Rembrandt regardait une toile vierge. Le Bernabeu était la voie lactée, et toutes les stars s’étaient alignées à Madrid. Il n’y avait pas un siège vide dans la maison.

Cette pièce, cependant, n’est pas une réflexion sur ce jeu. Je veux dire, à la fin, nous savons tous ce qui s’est passé. Le Barça a gagné 3-0 et Ronaldinho a reçu une ovation debout des supporters madrilènes, mais surtout, le match est devenu une étape importante vers la reconnaissance mondiale car le classique avait attiré l’attention du monde.

Depuis ce moment – pas exclusivement mais notamment – de nouveaux ensembles de fans en dehors de la capitale espagnole et de la Catalogne sont nés, et LaLiga a encouragé cette croissance. Dans un paysage sportif où la Premier League domine et où les autres compétitions européennes continuent de se battre pour le succès financier et commercial, le classique reste d’intérêt dans le monde entier.

Bien sûr, les choses sont différentes maintenant. Beaucoup de ces stars que j’ai mentionnées, comme Ronaldinho, ont pris leur retraite ou sont allés brièvement en prison au Paraguay, tandis que deux plus gros météores – Messi et Cristiano Ronaldo – ont fait la une des journaux avant d’écrire de nouveaux chapitres à différents endroits. Économiquement parlant, c’est aussi un monde différent – Barcelone peut vous le dire mieux que quiconque.

le classique, cependant, demeure, tout comme son attrait, son aura et sa beauté. Notamment à cause de l’histoire des clubs, de la gloire européenne et de l’amour et de la loyauté des supporters envers leurs clubs respectifs.

“La rivalité entre Ronaldo et Messi est définitivement cimentée le classique comme l’un des matchs les plus prestigieux du sport », déclare Lesego Thomas, un stratège principal de la marque basé à Johannesburg qui travaille également avec LaLiga pour promouvoir la croissance de la compétition en Afrique du Sud et à travers le continent. « Des gens qui comprennent et aiment vraiment le football [purists] soutenir Barcelone ou le Real Madrid, mais surtout Madrid. La Ligue des champions, que Madrid a remportée quatre fois depuis la seule saison 2015-16, a également renforcé son attrait au fil des ans.”

Thomas croit que pour garder l’élan, Le Clasico le magnétisme doit être un moyen de montrer davantage ce que le football espagnol peut offrir. “La ligue doit montrer comment le jeu est joué par plus que les stars du Real Madrid et de Barcelone”, dit-il. “L’Espagne a un style de football si distinct. Certains diraient qu’il est pur. D’autres, poétique. Nous devons entendre cela beaucoup plus et donner un aperçu de la raison pour laquelle ils jouent de cette façon.”

Comme les marchés asiatiques et africains continuent d'être un point focal, et avec le classique représentant l'acte principal, il est également important de se rappeler que d'autres régions ont de nombreuses communautés qui ont déjà une relation profonde avec ces équipes et avec ce jeu. J'ai parlé à quelques fans du monde entier pour voir à quel point ce soutien est important en dehors de l'Espagne et comment il peut maintenir l'attention du monde entier sur son histoire, son statut et ses récits étoilés.





D’abord, je le garde avec la famille. Mon jeune cousin Daniel, un Péruvien qui n’a vécu que dans la capitale Lima, est le plus grand fan du Real Madrid que je connaisse. Il est obsédé par eux et chaque fois qu’il y a une opportunité, il va rendre visite à son bien-aimé Bernabeu pour un match.

“Mes premiers souvenirs du Real Madrid remontent à Galactique années », explique Daniel, qui est également pilote professionnel (oui, nous sommes très fiers de lui.) « Grâce à leurs stars telles que Zidane, Raul, Figo, etc. et leur style de jeu, il était très attrayant pour suivez-les en tant que supporter.

“La Classiques qui me parlent le plus viennent du [Pep] Guardiola et [Jose] Epoque Mourinho. Avec Messi et CR7. Les deux meilleurs managers de l’époque avec les deux meilleurs joueurs, avec des philosophies opposées. Ces matchs n’ont rien laissé de côté.”

Bien qu’il vive sur un autre continent, Daniel souligne également la popularité de la rivalité au Pérou. “Lima est une ville qui respire le football”, dit-il. “Il est inévitable que le plus grand match attire le plus l’attention de tous les fans qui aiment le football de qualité.”

Aux USA, le soutien est tout aussi gargantuesque, et qui plus est, il se cultive dès le plus jeune âge. Originaire d’un marché hispanophone, LaLiga est également en mesure de capitaliser sur Le Clasico appel avec les communautés d’immigrants, en particulier les jeunes fans.

“Mon premier souvenir de le classique c’était quand j’avais 5 ans. Ma famille regardait le match et moi et mon cousin sommes venus les rejoindre, et j’ai choisi au hasard l’équipe blanche qui était le Real Madrid”, explique Eddie Vera, un étudiant de première année à l’Université d’Iona.

Vera est née au Mexique mais a grandi dans le Bronx. Son amour pour le jeu a été cultivé grâce à des programmes de football locaux, en particulier South Bronx United, une organisation à but non lucratif qui aide les jeunes de la communauté avec des programmes de football ainsi qu’un développement académique. C’est un groupe qui me tient à cœur. Vera a gravi les échelons en tant que joueuse, entraîneure et se trouve être également une gigantesque fan du Real Madrid.

“A l’époque, je ne connaissais rien au football”, raconte-t-il. “Au fur et à mesure que je regardais plus de matchs et que je comprenais le jeu, je suis tombé amoureux du Real Madrid parce que c’était une équipe gagnante et parce que c’était une joie de regarder des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, Mesut Ozil, Marcelo et Sergio Ramos.”

Vera premiers attributs Le Clasico popularité au jeu lui-même. La puissance du football en tant que jeu mondial place instantanément Barcelone contre le Real Madrid comme un incontournable, peu importe d’où vous venez. “C’est un sport apprécié dans le monde entier, et personne ne voudrait manquer un match quand le Real Madrid et Barcelone y participent”, ajoute-t-il. “Ils ont la plus grande rivalité dans le football et il y a beaucoup d’histoire au sein des deux clubs, ce qui rend le jeu très divertissant pour les fans de football.”

La rivalité est bien vivante avec Vera, que ce soit en Espagne ou à New Rochelle, New York. Il se souvient encore de la défaite de la saison dernière et de la pire pour lui en 2014. “Barcelone a gagné 4-3 à cause des tirs au but, ce qui n’était pas juste car c’était un plongeon de Neymar en seconde période”, se souvient-il. “J’ai détesté Neymar pendant environ une semaine !”

L’intérêt de l’Amérique pour le Real Madrid et Barcelone n’est pas une révélation surprenante. Près de 70 000 fans ont assisté à un match amical entre les deux équipes en 2017, lorsqu’elles se sont affrontées au Hard Rock Stadium de Miami, et comme l’a dit Vera, la popularité continue du football est un facteur important.

Pendant ce temps, à l’autre bout du monde en Inde — la deuxième nation la plus peuplée du monde — la ligue espagnole et Classique la rivalité est énorme. Le bureau de LaLiga à New Delhi a été créé en 2017. Le partenariat avec Facebook pour diffuser gratuitement tous les matchs a permis à LaLiga de développer sa communauté de médias sociaux et de générer de nouveaux fans.

“En Inde, la plupart des fans de football soutiennent Barcelone ou le Real Madrid”, explique Rishav Dey, un étudiant de Ranchi, dans l’est de l’Inde, qui est l’administrateur principal de Barca Buzz, un groupe de supporters enthousiastes de Barcelone du monde entier.

“Il y a beaucoup de fan clubs et penas ici, où ils diffusent les matchs en direct. Les gens s’intéressent beaucoup à ces deux clubs et les suivent avec beaucoup de passion. le classique est une excellente occasion où les gens, même de nombreux amis, s’affrontent dans une rivalité épique.”

Comme vous appréciez le classique ce week-end, rappelez-vous que son enchantement transcende l’Espagne et, bien sûr, cela peut être dit d’autres événements tels que la Coupe du monde ou un week-end de Premier League bien rempli. Cependant, lorsque les étoiles s’alignent et que la qualité du football est à la hauteur de sa réputation, le Real Madrid contre Barcelone – un peu comme en 2005 – peut générer une expérience que peu d’événements sportifs peuvent offrir.