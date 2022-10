L’impact de Robert Quinn sur les Bears de Chicago était bien plus que le football – Shaw Local

LAKE FOREST – Les larmes de Roquan Smith sur le podium du Halas Hall mercredi ont été un rare aperçu du côté humain du sport.

Alors que Smith parlait avec des membres des médias, la nouvelle s’est répandue que les Bears avaient échangé Robert Quinn aux Eagles de Philadelphie en échange d’un choix de repêchage de quatrième ronde. Smith, submergé par l’émotion, a dû écourter sa séance médiatique.

Les échanges se produisent tout le temps dans le sport. Les fans sont souvent protégés et immunisés contre le côté humain de l’histoire. Pas de doute, des larmes sont versées. Habituellement, ces larmes sont versées à huis clos. Mercredi a été l’une des rares fois où cela s’est produit aux yeux du public.

Cela peut ne pas sembler beaucoup pour remplacer un lanceur de passes qui n’a eu qu’un seul sac au cours des sept premiers matchs, mais Quinn était bien plus que cela pour cette équipe.

“Vous laissez couler vos émotions, vous leur souhaitez bonne chance et ce n’est pas comme d’habitude”, a déclaré jeudi le coordinateur défensif des Bears, Alan Williams. “Je déteste ce mot, où vous allez, ‘Hé, c’est comme d’habitude.’ Non ce n’est pas. Nous avons encore du travail à faire, mais il va nous manquer sur le plan personnel et professionnel.

Cette déclaration à elle seule indique ce que Quinn signifiait pour cette équipe. De nombreux entraîneurs de football diraient le vieux cliché : prochain homme. Les Bears doivent le faire, bien sûr, dimanche prochain, mais le commerce a clairement affecté l’écosystème de ce vestiaire.

Quinn a fait ses adieux au Halas Hall mercredi. Jeudi, il était déjà dans le bâtiment avec sa nouvelle équipe à Philadelphie. Au cours des deux dernières années à Chicago, Quinn est devenu l’un des battements de cœur des Bears. Il a réussi 18,5 sacs la saison dernière, un record d’équipe. Il a été lauréat du prix Brian Piccolo, décerné chaque année à un joueur qui incarne le courage et la loyauté. Avant cette saison, il a été élu capitaine d’équipe.

Demandez à n’importe qui à Halas Hall et ils vous diront à quel point ils ont respecté son approche. Quinn a joué toute sa carrière avec une tumeur bénigne au cerveau. Lorsque les médecins ont découvert la tumeur au lycée, Quinn ne savait pas s’il lui restait longtemps à vivre. Cette peur médicale a eu un impact sur chaque jour de sa vie. Lorsque les gens lui demandent comment il va, Quinn répond souvent que tout va bien parce que “je me suis réveillé aujourd’hui”. Et il le pense. C’est la vie à travers les yeux de Robert Quinn. Le football est important pour lui, mais ce n’est pas la vie ou la mort.

“Vous voyez un gars comme Rob, c’est toujours sa réponse”, a déclaré le vétéran de la sécurité Eddie Jackson. «Il n’y a jamais eu un moment où il est entré et il a été déprimé ou en colère. C’est toujours de bonne humeur. C’est toujours positif à propos de tout.

Lorsque Quinn a signé avec les Bears en 2020, il a connu l’une des pires saisons de sa carrière – ne totalisant que deux sacs. Il n’a jamais laissé ce manque de production affecter son approche. Ses coéquipiers l’ont vu.

Lorsque Williams est intervenu en tant que coordinateur défensif, Quinn a été l’un des premiers joueurs à adhérer à ce que prêchaient Williams et Matt Eberflus. Quinn n’avait aucune raison d’embrasser le nouveau régime. Ils ont échangé Khalil Mack et il aurait été raisonnable que Quinn demande aussi. Au lieu de cela, il s’est présenté au premier jour du camp d’entraînement et a fait tout ce que les entraîneurs lui demandaient.

“Chaque fois que vous arrivez en tant que nouvel entraîneur, nouveau coordinateur, avoir l’un des gars les plus âgés à bord et faire écho à vos messages et le faire écho dans les vestiaires et sur le terrain d’entraînement, c’est un gros problème”, a déclaré Williams. .

Quinn était une force directrice, en particulier pour les jeunes lanceurs de passes de l’équipe. Depuis qu’il a été repêché en 2020, le lanceur de passes de troisième année Trevis Gipson s’est habitué à apprendre de Quinn.

Le choix de repêchage de cinquième ronde recrue Dominique Robinson a vu beaucoup de similitudes entre lui et Quinn. Les deux sont des gars calmes, du genre à donner l’exemple. Robinson a déclaré qu’il s’était assuré de remercier Quinn avant son départ pour Philadelphie.

“Je l’aimais pour tout ce qu’il a fait pour moi”, a déclaré Robinson. “[I told him] que j’ai eu la chance de pouvoir m’asseoir et de le regarder et de me développer un peu et d’apprendre de lui parce qu’il est, honnêtement, il va être un Hall of Famer à un moment donné, je le crois vraiment, et j’espère qu’il obtiendra une bague pour pouvoir ajouter à ce qu’il a fait.